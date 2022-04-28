首度「雙水幕」投影！ 2022碧潭水舞正式登場 動畫光影秀超有看頭

2022碧潭水舞23日正式登場，預計展演至6月19日，共計58天，於每晚6點至8點30分，每半小時展演1次，歡迎民眾把握展演期間走出戶外，以愉悅輕鬆的心情共度疫情。

▲「2022碧潭水舞」首次以「雙水幕」動畫投影，搭配雷射與溪面互動；圖片提供／新北市政府

去年因正值三級警戒，碧潭水舞光影秀時間縮短，今年正式邁向第四年，特別邀請國際級新加坡團隊精心策畫，首次以「雙水幕」動畫投影，搭配雷射與溪面互動，期盼在新型態安全生活模式下，透過美麗的水舞讓市民朋友走出戶外。侯市長也提醒民眾欣賞水舞之餘，也要做好防疫，以健康的身體及愉悅的心情度過疫情。

觀旅局表示，今年碧潭水舞光影秀由新加坡團隊策畫，新增多種新型噴頭，包括可營造壯麗氣勢的太陽花噴頭、多變化的旋轉風車噴頭、呈現夢幻氣氛的環形噴頭，使各種水型堆疊轉換、光影變化萬千，增添獨有動感魅力，此外，搭配不同曲目表演，與光束燈及炫彩雷射共同創造如演唱會般震撼舞台效果。

2022碧潭水舞自4月23日起首波推出兩首曲目，分別為「澄碧之潭」及「和美仙境」，其中「澄碧之潭」中以鯉魚躍龍門的故事，七彩的鯉魚從新店和美山游出，經由翡翠水庫最後游入碧潭並浮於水幕上，展現新店流域特色及美麗山水景緻，最終化作壯麗的龍衝出水面，躍過碧潭吊橋，伴隨新北市花「茶花」一同舞動，則象徵新北市的成長與蛻變；「和美仙境」則以和美山自然風光與在地物種為主軸，在茶花綻放下引領民眾走進和美山間秘境，期間可愛的翡翠樹蛙在雙水幕間穿梭，蝴蝶於溪面翩翩起舞，白鼻心與飛鼠上演激烈的漿果爭奪戰，展演充分利用雙水幕與炫彩雷射互動效果，歡迎民眾前往觀賞。

▲歷年活動照；圖片提供／哈米貓

▲歷年活動照；圖片提供／哈米貓

▲歷年活動照；圖片提供／哈米貓

▲歷年活動照；圖片提供／哈米貓

「碧潭風景區」就位在捷運新店站旁，從渡船頭至碧潭吊橋，面積約27公頃，是歷史悠久的遊覽勝地。碧潭景觀優美，有起伏低緩的和美山以及綿延的河濱自行車道，適合情侶、親子家庭一同出遊。碧潭由於河面水色澄碧得名；而和美山則位於碧潭左岸，因其有陡峭崖壁與大陸長江的赤壁形似，而有了「小赤壁」的美稱。除了可以欣賞虎嘴石與豬母石等奇岩景觀，站上位於高處的「碧亭」，還可將這裡的山水美景盡收眼底。情侶與親子家庭很適合一起走上「碧潭吊橋」俯瞰河岸景觀、踩天鵝船遊湖、租單車沿河岸自行車道遊逛河岸周邊、或到有歐洲河岸景觀的「水岸街坊」商店街與愛神邱比特裝置藝術、逗趣3D小彩繪合影，再選擇一家湖畔餐廳享用簡餐，如果待到晚上還有現場音樂演奏。碧潭的日夜有不同魅力。白天可走吊橋、玩水上活動、騎自行車；晚上可在有歐洲河岸景觀的「水岸街坊」商店街選間餐廳，坐下來欣賞夜晚的碧潭美景，再加上現場演奏，碧潭之夜，越夜越美麗。另外，特別提醒的是，在碧潭邊可租賃天鵝船遊潭賞美景，但一定一定要記得穿著救生衣！

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