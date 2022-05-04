秘境SUP+包船看日出！ 帆去最美「龜山島牛奶海」最佳時段和玩法總整理

還記得前年夏天爆紅的「龜山島牛奶海SUP」嗎？如果前年沒如願搭上帆船，那今年你不能再錯過了！不要說橘小編沒有說，如果2022夏天想要完成這項清單，現在就要開始著手計畫了，包括龜山島牛奶海SUP、牛奶海包船看日出等，如果不知道要怎麼開始規劃，那就繼續看下去吧！ 圖片來源：橘子貓TTtrips 圖片來源：橘子貓TTtrips

關於龜山島牛奶海

宜蘭龜山島屬於活火山，每天都有溫泉不斷從海底湧出，當硫磺泉與海水溶合時，海面呈現出乳白與天空藍相交的漸層色調，一路延伸至半個龜山海岸線，非常的美，我們就稱它為「牛奶海」。5月起到9月，天氣炎熱、風浪平穩，是最適合出航玩SUP的日子。 圖片來源：玲佳女孩 Jia

交通方式

行程集合地點：宜蘭烏石港遊艇碼頭

國光客運：從台北捷運圓山站或南港展覽館站搭乘1877車次到達總站烏石港後，再步行5分鐘至遊艇碼頭。 時刻表請按此 。

國道自駕：國道五號至頭城交流道下右轉，往北行駛約15~20分鐘，過蘭陽博物館後即可看到標示「烏石港」之路口，右轉到底即是遊艇碼頭。周遭設有停車場。

宜蘭勁好行-市區公車：可搭乘火車至頭城站或礁溪站再轉乘公車131車次至烏石港站下車，亦可搭乘葛瑪蘭客運或首都客運至礁溪轉運站再轉乘公車131車次至烏石港站下車。 公車131車次時刻表請按此查詢

行前準備

1. 建議的出航日期與天氣 ?

適合前往龜山島體驗牛奶海SUP的月份為六、七月的日出、上午時段，天氣晴朗穩定能捕捉到牛奶海最美的畫面。

2. 如何選擇適合自己的船種＆牛奶海包船價格？

今年牛奶海包船的價格落在4萬-8萬不等，船型大致分為*優雅帆船與豪華遊艇兩種，船上可容納人數從20人的到最小7人的都有。

3. 多久前要預訂？牛奶海的假日船班很多都已經被提早包下來，建議大家提前兩個月預定。

4. 集合地點在？出航的集合地點位在宜蘭烏石港內的「遊艇碼頭」，這裡不對一般民眾開放，所以沒參加行程是不能進去的。另外，因為日出團要摸黑出發，如果是容易暈船的人，請務必於半小時前服用暈船藥在上船。

行程亮點

亮點一｜遇見夢幻牛奶海

隱藏在龜山島周圍的「牛奶海」，當島嶼海底溫泉湧出，深藍的海水遇上高溫的湧泉，自然形成了有如牛奶般的療癒漸層色，進入牛奶海海域就像走進電影海報裡一樣夢幻。

圖片來源：玲佳女孩 Jia

橘貓小叮嚀

大家最想去的藍色牛奶海區域只佔龜山島一小部份

而那區域的海流很強，所以要看當天風浪狀況，船長會決定是否能夠下水進行SUP活動！

而牛奶海漸層明顯程度也是要看運氣！海底溫泉噴發的狀況每天都不一樣

但根據船長回報，時間越早漸層顏色可是會越漂亮明顯喔！

圖片來源：橘子貓TTtrips

亮點二｜龜山島秘境SUP水上活動

位在龜首的牛奶海因海流較強，船會在龜山島秘境的後花園或眼鏡洞下錨，放大家下海體驗SUP與玩水！

圖片來源：玲佳女孩 Jia 圖片來源：橘子貓TTtrips

一次出海絕對可以讓大家玩到虛脫，拍到美到不行的照片再回家

SUP是什麼？

SUP立槳衝浪(Stand Up Paddle)，它是一種結合衝浪和帆船滑行原理的板類運動，就像划船或是划獨木舟一樣，近年來在國外非常受歡迎，今夏如果你覺得學衝浪太難，那SUP會是你水上運動入門的最好選擇。另外，誰說SUP只能站？你可以躺著坐著趴著都能玩，開心就好！但如果你像橘編會怕水，全程請務必穿救生衣或綁上浮具再上SUP板子，就算落海也會更快浮起水面。

圖片來源：橘子貓TTtrips 圖片來源：橘子貓TTtrips

亮點三｜迎接海平面上最美的第一道日出

今年牛奶海SUP行程分了三個場次，分別是日出團、上午團、夕陽團。因夏天容易碰上午後雷陣雨，所以日出與上午團成了夏天最搶手的時段。

圖片來源：玲佳女孩 Jia

重點整理

1.牛奶海包船最佳月份是6月～8月：

天氣海況最好，不容易碰上颱風與東北季風而取消行程

2遇上壯觀的夢幻牛奶海全憑運氣：

龜山島牛奶海是自然現象，每天海底溫泉噴發的狀況都不一樣

3.牛奶海SUP遊艇帆船行程通常不含登島：

因為整趟行程約4-5小時，扣除來回交通時間，只剩3小時左右可以玩水

建議想登島賞鯨的旅客，安排其他天單獨前往。

4.不是每次都可以下牛奶海玩水的：

因為牛奶海域的海流特別強，只要一碰上季風讓海況變差

船長就不會讓你下水 (人會被海流帶走)，船也不會停留太久(拍照的請提早準備好）

5.掌握去牛奶海拍照的最佳時段：

清晨5點-7點，太陽剛升起時，光線不是很強，水面充斥著淡淡的霧氣，畫面相對比較自然柔和

上午8點-11點、下午3點-5點 ，拍攝出來的畫面比較明亮，不像正午的強烈陽光容易過曝

延伸閱讀： 台北最美帆船體驗分享＆教你如何預訂！

想暸解更多牛奶海行程，請上「橘子貓 TTtrips」官網 、 推薦「Taiwan Sailing Life │帆船遊艇交流區」社團