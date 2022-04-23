新店最美夜景「2022碧潭水舞」限時回歸58天！超Q青蛙「雙水幕光雕」必拍

新店超人氣夜間新亮點回歸了！「2022碧潭水舞」即將於今（23日）晚重磅登場，一路展演至6/19，打造長達58天視聽覺饗宴。而官方日前搶先曝光的超萌動物水幕，也讓網友直呼太可愛，待會晚間19:15也將首度於線上同步直播璀璨開幕式，讓大家在家防疫之餘，也能一睹升級版的絕美碧潭水舞秀。

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團新北旅客

每年登場都吸引打卡潮的「碧潭水舞」今年挑戰最新美度，首創雙水幕光影秀，利用光燈投影、不同的噴頭噴射出更多元的水舞表演，加上全新曲目打造360度環境劇場。而從官方粉絲團的預告圖，除了有碧潭字樣的水幕，還可看見巨大的青蛙、龍、松鼠躍上水幕光雕，結合了和美山在地生態、文化，也融入了可愛氛圍。

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團新北旅客 圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團新北旅客

碧潭水舞即日起首演，截至6/19每晚18:00至20:30期間，每30分鐘將可欣賞由2首各4分半鐘的曲目交錯演出，讓民眾隨著絢麗的燈光節目表演與澎湃震撼的音樂，一掃疫情的陰霾。趁著螢火蟲季節，也可搭配周邊秘境和美山步道一併順遊，欣賞免費螢光海，半日遊行程必收。

2022碧潭水舞

活動日期：4/23至6/19水舞展演：18:00至20:30，每半小時展演備註：4/23開幕首日 19:30首演

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