朝聖切勿踩踏 北海岸最美「老梅綠石槽」春季限定登場
【旅奇傳媒/編輯部報導】北海岸石門老梅海岸每年春季到來，由海蝕溝槽和石蓴共同構成的綠石槽美景，總是吸引大批民眾及攝影愛好者前往朝聖，對於部分民眾因好奇或想近距離取景拍攝，偶有踩踏綠石槽情形。
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）為維護環境生態的永續穩定，自2016年起積極輔導當地熱心公益人士及各機關團體共同成立「石門區老梅綠石槽巡守志工隊」進行溫馨提醒，加強勸導與解說，期望遊客了解綠石槽生態及配合遵守不踩踏綠石槽的欣賞公約。
披附在石槽上的石蓴是北海岸潮間帶常見到的綠色海藻，一年四季均可生長，尤其是大量生長的春季，常覆蓋於潮間帶海蝕平台或礁石上，宛如舖上一層綠色的地毯，隨後會因為夏天到來而暫時白化消失，但石蓴的孢子仍存於石縫中，等待東北季風到來後再次生長。
目前覆蓋率約百分之五十，造訪綠石槽最佳時機為4、5月間，出發前建議可先行查詢中央氣象局潮汐預報－新北市石門每日退潮時間（https://www.cwb.gov.tw/V8/C/M/Fishery/tide_30day_MOD/T500022.html），因為石槽表面濕滑，溝槽間也會噴出海水，應避免於石槽上跳躍踩踏發生危險。
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