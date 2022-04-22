還以為在迪士尼！台北松江南京「TankQ Cafe & Bar」超多公仔娃娃陪你吃大份量早午餐

台北美食｜位於台北松江南京美食『TankQ Cafe & Bar』讓你一秒到迪士尼！！從店外到店內每個牆壁都佈置了超可愛的造型公仔/娃娃與玩具擺飾等等，是我目前看過最有創意的台北早午餐，迪士尼控的朋友來這裡會嗨爆吧！

台北咖啡廳『TankQ Cafe & Bar』門口可以說是店家的打卡知名景點，除了花草盆栽造景還有許多公仔，其中最吸引人的就是椅子上擺滿三眼怪抱枕真的很好拍。

『TankQ Cafe & Bar』就連平日也很多人（前面已經走了好幾組客人）每個牆面都佈置的好可愛。

『TankQ Cafe & Bar』TankQ主要販售早午餐、義大利麵、燉飯、沙拉及手作漢堡，並且使用一些可愛有特色的容器盛裝餐點，還能自己動手DIY吊飾或手鍊深得許多大朋友小朋友的喜愛（點四大大主餐，搭配飲料可折抵60元<酒類除外>）

玫瑰鹽去骨牛小排早午餐 $468

早午餐用行李箱裝也很吸引人，裡面有炸物、麵包、主食、生菜沙拉及多種醬料，打開的瞬間小白有驚艷到（小瓶子：紅色是番茄醬/黃色是芒果醬/綠色是蜂蜜芥末）

無骨牛小排兩面煎得焦香，切開後紅嫩的肉質吃起來很軟嫩還有滿滿的牛肉香，旁邊附的沙拉讓早午餐吃起來更加清爽美味。

泰式蜜桃雞腿堡 $298

用工具箱裝的除了漢堡還有一大份炸薯條，漢堡選了少見的泰式蜜桃風味加上雞腿排整體看起來很厲害，酸酸甜甜的泰式醬帶有淡淡的蜜桃香氣再搭配著雞腿排超對味，而生菜跟起司片都很加分讓漢堡更美味了

煙燻茴香鮭魚沙拉 $318 (芥末籽油醋) $318

沙拉則是以船的形狀為主，裡面裝滿生菜及新鮮蔬果最後放上煙燻鮭魚片，份量很夠的生菜沙拉旁邊都會附一份麵包吃起來更有飽足感，而靈魂人物醬汁也有四種可以依個人喜好做選擇。

炙燒干貝明太子奶油義大利麵 $398

這個也超有創意～以超小型的貨櫃作為容器，裡面裝入燉飯或義大利麵都很好拍，而小白個人很推義大利麵，使用蝴蝶麵、貝殼及筆管三種造型義大利麵口感真的大升級，濃郁的明太子白醬完美的吸附著蝴蝶麵，吃起來香濃不膩口加上裡面有杏鮑菇丁及時蔬更加分，主食有5顆經過炙燒的生食級干貝，一口咬下軟嫩鮮美加上外層炙燒的香氣讓干貝更香甜。

大家一起炸一炸 $318

多樣化的綜合炸物超澎湃，重點用超童趣的玩具卡車盛裝，輪子還可以在桌面上滾來滾去，大份量的炸物很適合朋友家人聚餐一起享用。

南瓜起司濃湯 $98

用大同小電鍋裝的南瓜濃湯上面撒上麵包丁及乳酪絲經過炙燒色澤上更誘人了，喝起來有滿滿南瓜的香甜口感加上乳酪的鹹香滋味融入濃湯內更唰嘴了（小點與湯品屬於單點，不包含在低消也不能做飲料的折抵）

原味拿鐵 $158 / 搭配主餐$98 | 黑糖鮮奶茶 $168 / 搭配主餐$108

飲料用那麼可愛的杯子看起來更可口了，小白選了黑糖鮮奶茶跟拿鐵都蠻好喝的，尤其黑糖鮮奶上面還有炙燒過讓香氣更棒了（每杯飲料都會附上布朗尼/小熊軟糖/小餅乾）

飲料壺造型想不到還有派大星跟小小兵超可愛。

點了自己最愛的飲料還能來櫃檯選擇自己喜歡的可愛容器，種類真的超多讓小白選擇困難（平日可隨機選自己喜歡的杯子/假日要17:00過後才可選）

來店用餐只要點選任一主餐+飲品並打卡，就可以以加購價9元自己DIY一款基本吊飾或手鍊，上面選項種類真的超多樣化也會隨時更新品項，有喜歡的可以都加價購買讓吊飾手鍊更趣味。

我選了我最愛的小白

外帶自取只要七折超划算的！！

地址：台北市中山區松江路90巷3-2號

電話：02–2521-9930

營業時間：11:00~22:00

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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