全台獨創韓系「鐵板炭火烤肉」在台北！釜山男子漢海鮮鍋超霸氣、彩虹燒酒太吸睛
udn走跳美食／ANIKO 艾妮可美味人生
今年度吃到最喜歡的韓式料理就是梨谷韓式鐵板炭火烤肉，主打全台獨創鐵炭兩道工法烤肉，再加上多款復刻韓國綜藝節目中的經典料理，以及超浮誇吸睛的特色調酒，一開店就生意爆棚大排長龍！
梨谷韓式鐵板炭火烤肉環境位置
梨谷韓式鐵板炭火烤肉位於忠孝東路上，近捷運永春站和後山埤站，從這兩站步行過來約莫需要5分鐘。
從今年初開幕至今不到三個月時間，就已經在網上打出好口碑，平日晚上用餐時間才一到店，門口就有一大群排隊等入場的饕客們，算是相當令我意外！
以地理位置上來說梨谷韓式鐵板炭火烤肉不算是在熱鬧的蛋黃區，但相對提供了更為高性價比的餐點。
一走進店裡可以看到半開放式的廚房，清楚欣賞廚師們在料理的過程。
梨谷韓式鐵板炭火烤肉是全台首創獨家的鐵炭烤肉，先以鐵板燒的料理方式讓肉煎過後，再加以炭烤，讓整體肉品香氣更有層次！！！很新奇特別～
店內的空間設計多以四人座位為主，其中還有一間包廂可使用~ 多人聚餐記得先行訂位。
空間的設計上以淺色原木桌椅呈現出一種簡約卻又溫馨的活力感。
梨谷韓式鐵板炭火烤肉菜單
梨谷韓式鐵板炭火烤肉餐點介紹
梨谷韓式鐵板炭火烤肉內用可享用五款每日精選小菜免費吃到飽，口味上每一道都很有水準，艾妮可超喜歡！！
尹食烤肉冬粉 NT. 250
一向超熱衷吃韓式雜菜冬粉，這次在梨谷韓式鐵板炭火烤肉看到菜單上竟然有烤肉冬粉，立馬心動！這道料理是復刻韓國實境節目尹食堂，冬粉拌得很入味而且保有彈性，還多了一些燒肉增加豐富性和飽足度，根本可以變成一道主食。
鐵板帶骨牛小排 NT. 350
選用美國CHOICE特級牛小排，先煎後烤的肉質吃起來富有濃郁炭香，但卻不會那麼油膩，口感上算是紮實會越嚼越香的路線，搭上一旁的包肉生菜入口，超過癮。
三時啤酒豬五花 NT. 260
從韓國料理節目三時三餐取得的靈感，將溫體豬用啤酒去料理，再經過鐵板煎後炭烤，豬五花口感軟嫩卻又不油，一樣很適合拿來包生菜入口，爽口又涮嘴，好下酒。
秘醬辣炒魷魚 NT. 280
這道超下飯香辣又過癮，裡頭吃得到魷魚和小章魚，還加入甜椒和玉米筍，拿來下酒菜也很不賴。
釜山男子漢海鮮鍋 NT. 880
這道氣勢超狂的釜山男子漢海鮮鍋，適合3~4人一同享用，裡頭的配料老闆根本絲毫不手軟，龍蝦和中卷整隻上桌，其他還有花枝、淡菜、蛤蠣和白蝦，視覺震撼度超強！全場手機拍不停。本來以為燒肉是梨谷韓式鐵板炭火烤肉的主打強項，沒想到這一鍋海鮮鮮甜到爆表！榮獲我們當天晚上大家最喜歡的一道料理，真的激推你們必點這一鍋。
超好吃的韓國魚板，讓我想起去首爾旅行時吃路邊攤的回憶～
韓式魚卵起司蒸蛋 NT. 220
長得超療癒的可愛蒸蛋，上桌時還會因為鍋內熱氣而動，看起來就像是會呼吸的蒸蛋，加上大量起司湯匙挖下時還會牽絲，口感舒服蛋香迷人，是吃了許多重口味的料理後，平衡口味的好選擇。
姜虎韓醬義麵 NT. 280
超級特別的韓式義大利麵，這一道也是從韓國實境節目姜食堂中復刻呈現，海鮮有蛤蜊、扇貝、花枝和鮮蝦，中間再打上一顆生蛋黃，攪拌後麵條多了濃郁的蛋香有夠好吃，整體口味帶點小辣！！！！
姜虎韓醬義麵麵條使用的是比較粗的麵體，飽足度更高！！！
豐富水果搭配比利時鬆餅，再加上一球草莓冰淇淋，QQ鬆軟的鬆餅加上甜甜的冰淇淋，餐後來上一份冰涼又舒服，還順便能吃到飯後水果呢，哈哈！！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
梨谷彩虹燒酒 NT. 220
七個Shot杯一組的梨谷彩虹燒酒，剛好湊成彩虹的七種顏色，討喜又吸睛！！！！！由左到右的口味分別是草莓、可爾必思、柳橙、蘇打、哈密瓜冰、水蜜桃、蔓越莓，酒精濃度適中不會太高。若是多人聚餐很適合點上一組，大家一人一杯直接Shot起來！！！未成年請勿飲酒 喝酒不開車
冰棒燒酒-嗨燒 NT. 180
這款冰棒燒酒很有創意新奇感，賣相看起來會讓人以為是軟性飲料，但其實是韓式炸彈酒，一開始喝的時候酒味偏濃，冰棒隨著時間融化後，外層是葡萄口味內層則是乳酸優格，口味的層次性很多元化，算是酒感重但味道又酸甜迷人！未成年請勿飲酒 喝酒不開車
倒插啤酒-芒果鳳梨 NT. 180
不得不說的梨谷韓式鐵板炭火烤肉調酒真的每一款都別具特色，這一系列的倒插啤酒，有好幾種口味，艾妮可特別挑選了我喜歡的芒果鳳梨，喝起來酸甜帶有果香，再加上整瓶啤酒，是女生會蠻喜歡的淡酒路線，很好喝喲！！！！未成年請勿飲酒 喝酒不開車
苦盡甘來2杯組 NT. 119
燒酒、啤酒加可樂的組合，韓劇裡常見的喝法，搭上燒肉吃超級對味！酒感也不容忽視。未成年請勿飲酒 喝酒不開車
整體的用餐體驗，梨谷韓式鐵板炭火烤肉無論是餐點的豐富度和趣味性都很值得誇獎，鐵板炭火烤肉和海鮮鍋當天用餐的大夥都很喜歡，再加上噱頭吸睛程度強烈的調酒，是一家用餐保證不踩雷會相當滿意的餐廳！完全滿足我無法飛韓國的遺憾，超級推薦你們有空來試試。
梨谷韓式鐵板炭火烤肉
地址：台北市信義區忠孝東路五段699號
電話：02-87851014
營業時間：11:00~23:30
文章來源：ANIKO 艾妮可美味人生 FB：艾妮可Guten Appetit 美味人生
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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