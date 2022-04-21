台北肉慾滿點日本和牛＋信義區夜景　高CP值的燒肉店「燒肉中山」

一心一意想要吃日本和牛的我，看到許多人推薦燒肉中山，特地訂了鬧鐘就是要來搶訂位，總算被我訂到啦，這次吃過之後，覺得難怪那麼多人推薦，真的是好吃呀！

位於ATT 4 FUN 10樓，想要坐窗邊的話建議提早到排隊。我們這次點的是 天皇‧九牛 的套餐， 雙人套餐$3480(未加服務費)，30oz。菜單還有很多其他的種類，很貼心的上方都有列出品質、分量、肉慾。

在這裡就是只要動口不動手，會有服務人員來幫你烤。

請恕我忘了肉分別是甚麼～這一盤共有：日本和牛‧極上霜降肉、日本和牛‧霜降肉、日本和牛‧赤身肉、極上TORO牛小排、厚切和牛舌芯。

喜歡吃熟一點或是怎樣的熟度都可以跟服務人員說。

不得不說他們的米也很好吃，是越光米。

記得這好像是打卡活動送的雞肉，在這裡不僅是牛肉，連雞肉都很嫩很好吃呀。

醉翁之意。精修牛肋脊芯

超特別的一小罐，將牛肋條放進去與紹興、水果做醃漬。

和牛佐季節水果

這道也很特別，是用和牛+季節水果一起吃進去。

今天的季節水果是橘子。

看看這和牛的油花，橘子也一起下去烤，一起吃下去的體驗到是第一次，我可能還是喜歡分開吃啦～～～～～

黑安格斯 9oz

肉味滿滿，吃了很多的和牛，所以牛排的部分我們就沒有特別加價換和牛了。黑安格斯也非常好吃，搭配鹽昆布根本絕配(熱愛鹽昆布)。

日本和牛‧宜蘭三星蔥

原來這一道是湯品，牛肉的鮮甜味，可以將口中的油膩感清除，非常好喝。

中山茶

這裡的必點之一就是中山茶，一瓶其實分量滿多的，非常清爽好喝，搭配燒肉很解膩。

舒芙蕾啤酒(無酒精版)

壽星活動

加入Line@官方帳號、訂位註記慶生，招待壽星一杯無酒精「舒芙蕾啤酒」。上方奶蓋是優格及鮮奶打發的奶蓋，下方則是沙士，超特別的口感，我自己很喜歡。

最後甜點時間，因為其實三樣都是冰，我們有人不吃冰，，店家很貼心的說可以幫我們換成蔬菜，我們就把一份冰換了節瓜。

優格冰棒‧覆盆子玫瑰

因為知道是慶生，還寫上了生日快樂，冰棒酸酸甜甜整個也超好吃。

第一次來吃燒肉中山，真的會想要再來，不論是服務或是餐點品質都很優秀，不愧是每次訂位都會被秒殺的呀～～～～非常推薦大家可以來這邊大吃燒肉。

燒肉中山(台北信義店)

FB：燒肉中山

IG：@zonzen11

電話：02-77432020

地址：台北市松壽路12號10樓(ATT 4 FUN)

訂位：燒肉中山 台北信義

文章來源：Jh小姐 愛吃愛買愛生活 FB：Jh小姐 愛吃愛買愛生活

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