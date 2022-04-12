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每晚6場「2022野柳石光 夜訪女王」水幕光雕+野柳石空八大燈區搶先看

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圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

2022野柳石光夜訪女王水幕光雕秀正式登場，女王頭浪漫石空劇場。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
2022野柳石光夜訪女王水幕光雕秀正式登場，女王頭浪漫石空劇場。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）將於4月15日至5月1日於野柳地質公園舉辦「2022野柳石光 夜訪女王」活動，規劃八大特色燈區以及每30分鐘展出一場奇幻水幕光雕秀，歡迎民眾親臨體驗具藝術性及娛樂性的地景光雕秀。

▲野柳石空精靈森林入口宛如夢幻童話王國。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲野柳石空精靈森林入口宛如夢幻童話王國。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

今年燈區由唯美璀璨的「野柳石空精靈森林入口」揭開序幕，彷彿精靈現身引領旅人進入蝶花幻影、繽紛的野柳石空王國；在星河帶領下，熱帶魚群趕來參加野柳石空王國盛會，優游自在的圍繞在仿真區女王及俏皮公主身旁，好不熱鬧呀！隨著輕盈的樂聲經「野柳石空愛情空橋」來到「俏皮公主魔法石空劇場」，女王魔杖一揮，點亮由海、風魔法幻化而成的俏皮公主與蕈狀岩群落，一同感受愛與希望充盈在心中的浪漫並許下願望。

▲「儷影湖夢幻石空劇場」呈現海岸全景3D水幕光雕秀。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲「儷影湖夢幻石空劇場」呈現海岸全景3D水幕光雕秀。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

沿著蜿蜒華美的「石空微光奇旅步道」，讓光之精靈帶領遊人來到觀景平台享受「女王頭奇幻光林劇場」燈光秀；接著來到「儷影湖夢幻石空劇場」，首次呈現海岸全景3D水幕光雕秀，搭著震撼的聲光，夜裡與大海演繹一場精采絕倫的表演，沉浸在如夢似幻的奇妙旅程中；悄悄進入「女王頭浪漫石空劇場」爛漫愛情饗宴，七彩絢麗的光影彷彿是女王吟唱出的魔法旋律，溫柔的流淌在旅人身上；野柳石空來到尾聲，帶著滿足愉悅的心情走入「野柳石空繁星出口」，步向奇幻旅程終點。

▲岩壁光雕互動體驗。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲岩壁光雕互動體驗。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

▲俏皮公主魔法石空劇場。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲俏皮公主魔法石空劇場。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處處長陳美秀表示，「野柳石光 夜訪女王」有別於過往結合燈光秀及音樂會，今年獨以燈光效果為活動主體規劃，從入口至出口營造魔幻、熱鬧、浪漫氛圍，尤其儷影湖區「奇幻水幕光雕秀」亮點，突破以往岩石光雕秀方式，於海岸邊以全新創作之動畫投影於水幕中，搭配水舞、音樂及光影等特效展現野柳地質公園奇岩特色，於夜色中閃耀繽紛光芒。

奇幻水幕光雕秀每晚共展出6場，時間為18:20、18:50、19:20、19:50、20:20、20:50。 另外，今年也首創沉浸式互動投影體驗，在俏皮公主前廣場岩壁區掃描QR CODE，即可上傳照片搭配文字呈現獨一無二的觀展心情。本次活動包含28家特約合作店家提供消費折抵優惠，手邊有50元消費抵用券的朋友，即日起可至野柳周邊、金山小鎮等店家使用。

「2022野柳石光 夜訪女王」活動自4月15日起至5月1日每晚5點30分至9點開放參觀，採限量預約購票入場，門票每張新臺幣250元，12歲以下孩童，憑有效證件免費入場。線上購票請至KKTIX官網、全台7-ELEVEN門市ibon售票系統及北北基好玩卡官網，或至野柳地質公園售票處排隊購買。

手邊尚有未使用的國旅券嗎？持國旅券於活動現場購買4張夜訪女王門票，加贈紀念品1份（價值500元）。

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw/

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