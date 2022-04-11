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「螢」來「鯨」喜 2022大東北角觀光圈生態旅遊活動登場

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宜蘭龜山島生態資源豐富。　圖：shutterstock／來源
宜蘭龜山島生態資源豐富。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】夏天來臨了，正式賞鯨豚、螢火蟲的時節，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處多年來持續耕耘及維護生態資源，期盼結合各單位聯合推動賞鯨豚、螢火蟲等生態旅遊活動，透過產業結盟，行銷大東北角觀光，並倡導親近大自然和愛護生態環境正確知識，帶動提升周邊產業經濟收益，同時還整合旅行業與轄區產業結盟，推出「買千元送200」優惠，搶攻國旅劵倒數商機，希望幫助產業增加收益。

▲2022大東北角觀光圈生態旅遊活動，賞螢、賞鯨豚正式登場。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲2022大東北角觀光圈生態旅遊活動，賞螢、賞鯨豚正式登場。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

管理處馬惠達處長表示，大東北角觀光圈範圍內動植物種類多元，加上龜山島生態、賞鯨豚資源豐富，深受國內、外遊客喜愛，而每年3月至6月，螢火蟲出現數量最多、最亮眼時候，而更是環境與水質保育良好的象徵指標。

龜山島環境實施保護措施，3月1日至11月底開放觀光，每天對外開放1,800名遊客登島，週三只開放學術研究，一般民眾不開放，而最高處的401高地，更是限制每日僅100個名額能登頂，非常適合推薦遊客前來體驗生態旅遊。

▲東北角地區海上生態旅遊主題多元，提供遊客夏日出遊好選擇。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲東北角地區海上生態旅遊主題多元，提供遊客夏日出遊好選擇。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

在2022年春季時分，串聯賞鯨、賞螢、賞鳥、賞百合、賞潮間帶、牽罟，除推出生態旅遊活動，並整合旅行社及大東北角觀光圈業者，聯合推出國旅劵「買千元送200」促銷方案，此外，觀光局還加碼舉辦抽獎活動，總計26個好康獎項，希望能在今年4月30日截止前，刺激消費者使用，幫國旅市場活絡。

東北角生態旅遊，賞螢在宜蘭有：頭城休閒農場、藏酒酒莊、鳳凰宿甲蟲生態民宿、天山休閒農場、香格里拉休閒農場、童話村有機農場民宿、石頭屋蝴蝶農場、南澳農場等；新北市包括：平溪區菁桐坑、新平溪煤礦博物館、雙溪平林休閒農場、貢寮龍崗社區、石碇三才靈芝生態農場、坪林水德里合歡營地、深坑青山香草園、雙溪茶花莊等地方，皆有辦理專人導覽活動；賞鳥則有「宜蘭縣野鳥學會」，4/16推出主題賞春過境水鳥、5/21中低海拔賞山鳥等。

免費活動則有4/22平溪區菁桐坑、4/29頭城休閒農場，各舉行一場「螢火晚會」，報名條件需滿7歲以上、至東北角管理處轄區OT業者景點拍照打卡、並上傳粉絲頁按讚者，採預約報名制，每場限100人；5/28在頭城鎮外澳沙灘辦理「牽罟拔河」活動，上午11點及下午3點各一梯次，參加方式需滿7歲以上，採現場報名、每梯次限40人。

配合活動舉辦，旅行業及在地產業聯手，規劃限4/30底國旅劵促銷方案，鳳凰旅行社推生態遊程訂購，一日遊每人優惠＄200，二日遊每人優惠＄300；真心國際旅行社「拜訪鯨豚團」、怡容旅行社「東北角黃金海岸線一日遊」、飛行家旅行社「宜蘭自然生態一日遊，皆推國旅券買千送＄200優惠；Klook「新北｜九份老街＆東北角海岸之旅」，加碼國旅券買千送千、最高五千！東北角業者宜蘭賞鯨協會推繞島＋登島，只要＄1,000（原價1千2）、頭城休閒農場不分平假日，自由行2人享入園門票、自助午餐、園區導覽等。

相關活動內容及報名資訊，請上東北角觀光資訊網及「東北角之友」Facebook粉絲專頁查詢。

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