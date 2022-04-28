20元糖葫蘆！板橋超佛心美食「鳥來伯糖葫蘆」　葡萄口味整串8顆好狂

鳥來伯糖葫蘆位在板橋捷運府中站附近，開業超過20年，一串糖葫蘆只賣20元沒漲價過，草莓糖葫蘆也只要30元超便宜，還有外面沒見過的葡萄糖葫蘆跟少見的番茄蜜餞糖葫蘆。鳥來伯糖葫蘆完全就是板橋銅板美食代表，重點是便宜又好吃，列為我每次去板橋必吃的在地小吃前三名。

鳥來伯糖葫蘆

地址：新北市板橋區中山路一段50巷10號(捷運府中站走路5分鐘)

營業時間：15:30-21:00

鳥來伯糖葫蘆的位置就在誠品停車場旁，巷弄內波霸珍珠奶茶的附近而已，因為就在轉角處所以滿好找的。

當天滿好運的沒有什麼人排隊，還看到老闆娘在處理草莓，雖然現場還是要等待一下，但以價格跟好吃程度來說，這等待非常值得。

鳥來伯糖葫蘆 菜單

鳥來伯糖葫蘆最便宜的是番茄糖葫蘆只要20元，再來是葡萄糖葫蘆25元，最貴的是草莓和番茄蜜餞糖葫蘆也只要30元，老實說在這價格打趴一堆糖葫蘆攤！我甚至有看過外面的番茄糖葫蘆一串賣30元，但不是給你整串都番茄，中間有魚目混珠其他的東西；草莓糖葫蘆也是，便宜的草莓糖葫蘆可能有一串35元的，但給妳草莓跟番茄混合，所以可能一整串只有3顆草莓這樣。

鳥來伯糖葫蘆的攤位看起來就乾乾淨淨，每串糖葫蘆都很漂亮而且真材實料，也就是番茄就是整串番茄，草莓就給你整串草莓，沒有在給妳草莓+番茄然後賣草莓的價錢。

甚至還有我沒看過的葡萄糖葫蘆也只要25元，一整串還給你8-9顆葡萄非常有誠意。

如果檯面上的糖葫蘆沒了，老闆就會現場製作，不過可別以為糖葫蘆的製作很簡單，有些糖葫蘆外層糖衣太厚影響口感，有些則是太薄感覺不像是在吃糖葫蘆，所以要怎樣做到糖衣比例剛好這才是真功夫。

番茄蜜餞糖葫蘆 $30

我本來就很愛吃番茄夾蜜餞，現在外層多了糖衣更是加分，糖衣不會太厚，番茄本身就是酸甜的口感，加上蜜餞的鹹甜味，綜合在一起口感很豐富，一次能吃到5顆超級滿足。

草莓糖葫蘆 $30

印象中外面的草莓糖葫蘆一支都要35元起跳，草莓可能都很小顆，或是草莓混著番茄一起。鳥來伯糖葫蘆的草莓糖葫蘆雖然草莓也沒有很大顆，但足足有6顆而且都不是那種爛爛的草莓，是吃起來真的有草莓香氣跟酸甜味的草莓，這樣一支30元真心覺得很便宜！

真心覺得鳥來伯糖葫蘆的價格很便宜，重點是糖葫蘆的外層糖衣甜度很剛好，加上裡面的水果也都很好吃，不管哪種口味我覺得都很可以買來吃吃看，是很棒的板橋美食推薦。

鳥來伯糖葫蘆

地址：新北市板橋區中山路一段50巷10號(捷運府中站走路5分鐘)

營業時間：15:30-21:00

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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