台北就有「奧萬大楓葉秘境」免費拍！陽明山絕美秘密賞楓地　春季楓紅搶先綻放

兒童節連假免跑遠，在台北就能搶先沐浴在楓紅風光！陽明山有一處休閒農園，主要提供在地健康創意料理，走入園區內則是一處四季皆美的秘境，尤其近期日本紅楓開得正美，讓人彷彿秒飛「迷你版奧萬大」，若本週來不及出遊，連假後安排時間造訪更加愜意。

圖／IG@yijiun_lee授權

這處春季超前盛放的秘密賞楓地，位於馬槽附近的唯一休閒園區「華之友 自然景觀農園」內，腹地廣闊的空間種有海芋、繡球花、金針花及昭和櫻，每年4月盛放的紅楓亦是一大亮點。根據喜愛踩點花海的君分享的最新花況，步入綠地即可被楓葉花叢包圍，抓好角度的嬌艷楓葉更是令人看得出神，在春天就能感受秋季的浪漫。

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華之友農園不僅有陸續開花的各色花種，也坐擁山海景致及靜謐氛圍，園區開放民眾免費入園，但為營業中的餐廳，大家可考慮列入半日遊行程，先品嘗新鮮小農食材製成的餐飲美食，再逛園區享受來自大自然的療癒，美味美景一舉兩得。

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