十分瀑布旁的綠色秘境 在山林水澗中嚐溪谷野味與農家自種蔬菜
【圖／文：行遍天下】
知秋綠境屋正位在平溪十分瀑布入口處的步道起點，是間環境清雅的綠色景觀餐廳，很難想像乾淨、整理的井然有序的空間，過去幾十年來一直是閒置著、無人居住的舊建築。小時候在這裡生活十幾年的主人簡小姐說，長大後與家人們一個個都離開平溪到大城市去求學與工作，在外生活30多年後，一直不捨這個充滿歡樂兒時回憶的老家逐漸凋零、荒廢，退休後便毅然決然的與從事營造業的先生回到這裡著手整理，一草一木慢慢翻新。
蒼翠山野間綠色奇遇
距離十分老街步行10多分鐘，隱身在產業道路下方的知秋綠境屋，四周被許多原始林木包圍著，樓高3層的建築物，1、2樓為室內空間，3樓則是開放式露天咖啡座區，與主人打造的放天燈場域。室內空間規劃了環景落地窗，每個視角向外望去都能看見充滿綠意的森林景觀，讓人不知不覺就對著外面放空了起來。
知秋綠境屋空間安靜舒適，以自然風景收買人心之外，更用風味料理征服客人的胃。擁有北市人氣老餐廳經驗的主廚，像施了魔法般將平溪在地的鮮美食材，將是珠蔥、山藥、黑豬肉與小溪中的野味，演繹成一道道精美佳餚，讓人忍不住多添了幾碗飯。
景點資訊
知秋綠境屋
地址：新北市平溪區靜安路三段390號
電話：02-2495-8202
時間：08:00-20:00（預訂晚餐請於16:00前預約）
FB：知秋綠境屋
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