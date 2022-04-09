十分瀑布旁的綠色秘境　在山林水澗中嚐溪谷野味與農家自種蔬菜

【圖／文：行遍天下】

知秋綠境屋正位在平溪十分瀑布入口處的步道起點，是間環境清雅的綠色景觀餐廳，很難想像乾淨、整理的井然有序的空間，過去幾十年來一直是閒置著、無人居住的舊建築。小時候在這裡生活十幾年的主人簡小姐說，長大後與家人們一個個都離開平溪到大城市去求學與工作，在外生活30多年後，一直不捨這個充滿歡樂兒時回憶的老家逐漸凋零、荒廢，退休後便毅然決然的與從事營造業的先生回到這裡著手整理，一草一木慢慢翻新。

▲知秋綠境屋周邊被整片綠意盎然的森林與小橋流水包圍著。

▲運用天然的林相景觀打造出與環境共生的魚池。





蒼翠山野間綠色奇遇

距離十分老街步行10多分鐘，隱身在產業道路下方的知秋綠境屋，四周被許多原始林木包圍著，樓高3層的建築物，1、2樓為室內空間，3樓則是開放式露天咖啡座區，與主人打造的放天燈場域。室內空間規劃了環景落地窗，每個視角向外望去都能看見充滿綠意的森林景觀，讓人不知不覺就對著外面放空了起來。

▲天花板上滿滿的天燈造型的吊燈，創造出平溪鮮明的地方特色。

▲二樓面山林的陽台座位區很適合下午喝咖啡、吃茶點。

知秋綠境屋空間安靜舒適，以自然風景收買人心之外，更用風味料理征服客人的胃。擁有北市人氣老餐廳經驗的主廚，像施了魔法般將平溪在地的鮮美食材，將是珠蔥、山藥、黑豬肉與小溪中的野味，演繹成一道道精美佳餚，讓人忍不住多添了幾碗飯。

▲滑蛋珠蔥：春天吃珠蔥正當時！選用平溪在地農民種植的珠蔥，口感鮮翠甘甜，簡單烹煮與雞蛋快炒，有淡雅蔥香但沒有青蔥的嗆辣口感。

▲山藥排骨湯：平溪山藥有別於一般市面上常見的鬆綿山藥，是體型較細小基隆原生種。排骨熬煮入味後再加的Q彈黏脆山藥，湯頭鮮甜是道養生又補氣的料理。

▲鹽酥溪蝦溪魚：從當地清澈溪流捕獲的溪蝦與溪哥仔小魚，先炸過再和辣椒、蔥、椒鹽粉一起拌炒，魚蝦炸得酥脆，整隻都可以吃進去。





景點資訊

知秋綠境屋

地址：新北市平溪區靜安路三段390號

電話：02-2495-8202

時間：08:00-20:00（預訂晚餐請於16:00前預約）

FB：知秋綠境屋

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