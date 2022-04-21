別只知道香蕉煎餅！現點現做「泰式東京燒」泰國街邊小吃台北吃得到

說到泰國街頭點心好像最常想到的就是香蕉煎餅，其實泰國街頭很多泰式東京燒的小攤，就像台灣隨處可見雞蛋糕的存在，一樣的自然一樣的常見，只是台灣沒什麼人販賣，所以印象不高，老闆在泰國待過三年，特地帶回來記憶裡的泰式東京燒，讓在台灣的泰國人或是民眾能一解思念。三重有一家Thai Pandan Cake 泰國點心也很特別。

咔儂桑คุณขนม以泰式東京燒與泰式奶茶為主，照片中圓圓的很像米漢堡的是椰香糯米煎餅，老闆說近期會推出呦，讓人期待。

泰式東京燒有甜有鹹，可自行挑選喜歡的口味，個人偏愛鹹食，選了老闆說當地泰國人平常會吃的口味，就是蛋煎跟熱狗。

支援多種行動支付，付款很方便，不用撈零錢。

現點現做，看起來好像大型的可麗餅。

來一組是最基本的。

即便不加料，光餅皮就很好吃，很香。

蛋煎(NT.40)就是很簡單只加入蛋，所以整體吃起來是很自然的蛋香味，沒有太多閒雜的味道，就是很耐吃的基本款。

泰式熱狗(NT.50)不僅加入奶油還會擠入泰國醬油，好特別，但其實吃不太出來泰國醬油的味道，熱狗很厚實，加上東京燒的柔軟香氣，層次豐富，鹹中帶甜很不錯，小朋友們應該會很喜歡這口味。

點餐時老闆告知泰式奶茶(NT.60)的甜度沒有像泰國一樣甜呦，說一開始賣的跟泰國一樣的甜度，但是台灣人的接受度不高，所以甜度上有遞減，如果想喝像泰國一樣甜的可以先跟老闆說。個人覺得加些小碎冰這樣的甜度剛剛好，有茶香也帶有煉乳的甜味，好喝也是可以接受的範圍，不然很多泰式奶茶實在是甜到頭皮發麻。

第一次吃泰式東京燒，個人蠻喜歡的，餅皮很香、口感也不錯，以蛋煎來說一個40元的小點心不算太貴，搭配一杯泰式奶茶佯裝自己在泰國街頭，省下機票錢其實頗划算。

地址：台北市士林區大南路84號18-1號廟前戲台下後面

營業時間：16:00~22:00(週三公休，週六延長至23:00)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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