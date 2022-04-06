新北山林裡的秘境咖啡館 坐在樹頂上品咖啡、擁抱群山綠意
【圖／文：行遍天下】
距離山佳火車站不遠處的TREE TOP KAFFA樹頂上，是由主人Vincent 與Lisa共同打造的天地。從事餐飲工作多年的Vincent，過去的工作場域都在都會區中，因緣際會下無意間繞到樹林大棟山上的小廢墟，眼前四周山群圍繞美景，連眺望住家附近的三峽樹林北大特區都像是山中小鎮般可愛；另一側則可看到桃園市區，能見度好時還可以看到遠處桃園國際機場起降的飛機，不站高處看，殊不知樹林有這麼棒的地方，於是找了志同道合的夥伴們築起夢想中的咖啡廳。
站在小百岳一隅 坐在樹頂上看風景
沿途不時看到登山客與公路車好手們，原來此處就是位於新北市與桃園區交界處，人稱懶人小百岳的大棟山405高地，這裡也是林口臺地稜脈的第一峰，沒想到喝杯咖啡，百岳近在咫尺。
主人謙卑地說，景有多大、心就有多寬，與其自己獨享這片山林不如與大家分享，他們秉持著世界上的一切都是緣分，只要做好自己覺得對的事，其他一切自然就好，也因此堅持提供好品質餐飲與服務，嚴選頂級原物與設備，像是世界咖啡冠軍嚴選製作咖啡豆、義大利頂級咖啡機La Marzocco、唐寧英國皇室御用茶等，也吸引不少忠實顧客一訪再訪。
店家資訊
樹頂上TREE TOP KAFFA
地址：新北市樹林區德和街17巷15號
電話：0918-701-883
時間：週一至五11:00-17:00、週六日11:00-19:00
消費：基本消費為一杯飲品
防疫比照中央規定隨時調整。
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