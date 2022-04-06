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新北山林裡的秘境咖啡館　坐在樹頂上品咖啡、擁抱群山綠意

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

距離山佳火車站不遠處的TREE TOP KAFFA樹頂上，是由主人Vincent 與Lisa共同打造的天地。從事餐飲工作多年的Vincent，過去的工作場域都在都會區中，因緣際會下無意間繞到樹林大棟山上的小廢墟，眼前四周山群圍繞美景，連眺望住家附近的三峽樹林北大特區都像是山中小鎮般可愛；另一側則可看到桃園市區，能見度好時還可以看到遠處桃園國際機場起降的飛機，不站高處看，殊不知樹林有這麼棒的地方，於是找了志同道合的夥伴們築起夢想中的咖啡廳

▲不同林相的光影打在建築物上，有另一種被森林包圍的原始感。
▲不同林相的光影打在建築物上，有另一種被森林包圍的原始感。

▲採光極好的樹頂上咖啡，陽光會直接灑落面窗的座位區域，舒服極了！
▲採光極好的樹頂上咖啡，陽光會直接灑落面窗的座位區域，舒服極了！

　

站在小百岳一隅　坐在樹頂上看風景

沿途不時看到登山客與公路車好手們，原來此處就是位於新北市與桃園區交界處，人稱懶人小百岳的大棟山405高地，這裡也是林口臺地稜脈的第一峰，沒想到喝杯咖啡，百岳近在咫尺。

▲二樓室外空間不同方位可以看到台北、新北與桃園的三城景觀。
▲二樓室外空間不同方位可以看到台北、新北與桃園的三城景觀。

主人謙卑地說，景有多大、心就有多寬，與其自己獨享這片山林不如與大家分享，他們秉持著世界上的一切都是緣分，只要做好自己覺得對的事，其他一切自然就好，也因此堅持提供好品質餐飲與服務，嚴選頂級原物與設備，像是世界咖啡冠軍嚴選製作咖啡豆、義大利頂級咖啡機La Marzocco、唐寧英國皇室御用茶等，也吸引不少忠實顧客一訪再訪。

▲青醬雞肉義式拌麵：煎成金黃色的雞胸肉拌入堅果香氣豐富青醬義大利麵中，再配上水煮蛋、花椰菜與菇類，吃起來鹹香夠味。
▲青醬雞肉義式拌麵：煎成金黃色的雞胸肉拌入堅果香氣豐富青醬義大利麵中，再配上水煮蛋、花椰菜與菇類，吃起來鹹香夠味。

▲經典拿鐵：拿鐵選用世界盃咖啡大師冠軍吳則霖現烘製作咖啡豆，享受濃郁的甘美。水果茶以季節水果酸甜搭配，還品味得到百香果顆粒。
▲經典拿鐵：拿鐵選用世界盃咖啡大師冠軍吳則霖現烘製作咖啡豆，享受濃郁的甘美。水果茶以季節水果酸甜搭配，還品味得到百香果顆粒。

▲經典水果鬆餅：烤的酥脆的鬆餅淋上蜂蜜、五至六種當季的水果與一球香草冰淇淋，隨意搭配自己就能變化多種口感，是店內最受歡迎的下午茶點心。
▲經典水果鬆餅：烤的酥脆的鬆餅淋上蜂蜜、五至六種當季的水果與一球香草冰淇淋，隨意搭配自己就能變化多種口感，是店內最受歡迎的下午茶點心。

　

店家資訊

樹頂上TREE TOP KAFFA

地址：新北市樹林區德和街17巷15號

電話：0918-701-883

FB：TREE TOP KAFFA 樹頂上

時間：週一至五11:00-17:00、週六日11:00-19:00

消費：基本消費為一杯飲品

防疫比照中央規定隨時調整。

　

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咖啡廳 美景 義大利

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