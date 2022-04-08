寺廟主題的餐酒館！信義區「隱寺餐酒館」裝潢別有洞天、菜單如同武功祕笈

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大台北地區的餐酒館何其多～每間都在爭奇鬥艷，比美味、比創意也比特色！今天要分享給大家的是「隱餐飲集團」在去年所全新打造的一個品牌 - 「隱寺餐酒館 The Temple Bistro」，一如往常地走一個很有自我風格的路線，竟然是以寺廟為主題⋯打造出一個別有洞天的用餐空間，不但氣氛一流，而且菜單與酒單內容的設計也非常用心，有很多你們去其他餐酒館吃不到跟喝不到的品項，今天就跟著我的腳步一起進去瞧瞧到底有多厲害吧～♪

隱寺餐酒館 The Temple Bistr

地址：台北市信義區嘉興街36號

電話：0965-269-175

營業時間：禮拜日到四 18:00 ~ 02:00／禮拜五跟六 18:00 ~ 03:00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/thetemplebistro

線上訂位：https://bit.ly/3i5ZEXM

備註：拉到文末有飲餐飲集團其他分店的相關資訊喔～

「隱寺餐酒館」的地點位於信義區的嘉興街，如果你們跟我一樣搭捷運前往的話，建議可以從「捷運台北101/世貿站」的2號出口上來，步行到這裡大約只要4~5分鐘而已。

比較好笑的是那天我們到了店門口，遲遲一直不敢走進去，因為它的店面看起來就像彩繪牆，雖然看得出左邊有一扇門，不過我一直想說這會不會只是員工專用的「後門」⋯前門會不會是在右邊的鐵門後面，營業時間到了以後才會打開（我在營業時間開始之前就到門口等了）？不過事後證明是我想太多了⋯照片中這一扇就是正門無誤。

進到裡頭以後真的讓我內心有「Wow」了一聲的感覺，這邊的用餐空間燈光美、氣氛佳，有融入多種不同的元素，要說古色古香也可以，但某些部份又讓人覺得潮味十足！

牆上的一些花紋都故意做得很有斑駁感，讓人彷彿有真的置身於很有年代感的古厝那種既視感。

不過店內播放的都是一些西洋流行歌曲的混音版（新、舊的融合與衝擊），所以完全不用擔心在這裡跟朋友喝酒、吃飯會沉浸在死氣沉沉的氣氛中喔～

這面牆上的插畫也很有味道，把香港那種大排檔燈紅酒綠、人聲鼎沸的氣息給完整地呈現了出來。

另外這個吧檯區也佈置得超美，根本就像什麼中國風MV的拍攝現場一樣，上面還倒掛了一把把的紙傘，很多客人來這裡都一定會在這裡拍照打卡、上傳社群媒體。

仔細一看那吧檯的桌子好像是由兩塊超長的原木所拼接而成的，視覺上十分壯觀。

然後還有一個亮點就是⋯業者竟然在室內打造了一個頗具禪風的中式涼亭！你們應該從來沒看過餐廳或酒吧裡頭有這玩意兒的吧！？如果大家喜歡Cosplay的話，在這裡穿上旗袍（或其他中國風的服飾）拍照一定很有韻味～

菜單跟酒單的部份都設計得很有質感，而且乍看之下有點像什麼武功祕笈之類的。

然後不管是內頁的設計還是一些餐點的命名以及內文的註解都超有梗，看了會讓人有會心一笑的感覺。

完整版菜單因為太多頁了⋯所以請你們直接點這裡來瀏覽。

另外一本是他們的酒單，酒款種類非常之多，我覺得比較有特色的是雞尾酒的部份，每種特調都感覺個性十足，從命名到旁邊的介紹文都很有趣，要是我酒量夠好、口袋也夠深的話真的很想全都給它試過一輪！

再來這一桌就是我們當天點的菜色啦～之前有看到別人的評論寫說這裡的菜色份量比較精緻一點、可能會吃不飽⋯但我自己這次來用餐是感覺好像也沒特別少，那個沙拉超大一份，義大利麵兩個人分食也覺得蠻夠吃的，可能每個人食量大小不同的關係吧？

先從免費招待的小菜看起，這個東西應該是「和風裙帶絲」，口感QQ脆脆的，吃起來酸甜開胃，我個人非常喜愛。

來餐酒館當然還是要來點小酒應應景，左邊這杯是「18天台灣生啤酒」，喝起來非常清爽、順口，麥香味十足，據說營養價值也蠻高的喔～

警語：喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲不得飲酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

另外一杯是調酒類的「春暖花開」，它其實算是一杯還蠻適合女性飲用的調酒，因為酒精濃度比較低（跟其他款調酒比的話），而且它的成份葡萄、蘋果、接骨木花⋯等等，完全就是走一個清爽怡人的路線，實際喝起來也會有點像是在喝果汁的感覺（當然還是有酒味），不像某些調酒又苦又辣、是走重口味的路線。

p.s.它在酒單上的註釋是「出外靠朋友，出醜靠自己」

原住民沙拉 380元

最後看到這超巨大一盤的是「原住民沙拉」，份量驚人，一上桌就有震懾到我們⋯

這沙拉最大的特色就是上面鋪了滿滿的「鹹豬肉」，不過大家不用擔心，雖然它是以五花肉醃漬而成的，但瘦肉不柴、肥肉也不膩，吃在嘴裡是很Q彈的口感，而且因為伴著大量的生菜，所以清爽指數拉高很多，有越吃越涮嘴的感覺～

中間搭配的調味醬很特別，酸酸甜甜的引人食慾，而且裡頭似乎有水果的成份，散發著一種獨特的果香味，我跟朋友都超喜歡的。

舌尖上的沙朗 520元

因為很想吃牛排，所以點了一份「舌尖上的沙朗」，它不同於傳統的排餐，上頭搭配的是業者自己醃漬的黃金泡菜，仔細想想⋯我好像還是頭一次吃牛排配泡菜的耶！

爽脆的黃金泡菜醃得非常入味，咀嚼起來那個酸味、辣味、甘味全都在口腔裡散發出來，其實不只可以搭配牛排，拿去搭配旁邊的義大利麵好像也很適合～

底部是已經幫客人切成條狀的沙朗牛排，我自己是覺得因為有搭配黃金泡菜，然後又有洋蔥絲、小蕃茄等多種生菜的加持，讓它吃起來一點也不膩口，層次豐富到讓人有一直在挖寶的感覺。

因為不是專業的牛排餐廳，所以我本來不是很確定這裡的沙朗牛吃起來味道會如何⋯但吃了一口以後覺得這裡的牛排口感完全是我的菜，咀嚼起來帶有炙烤的香氣，肉質雖然不到入口即化的地步，但也不會難嚼到像橡皮筋，細細品味時會有香甜的肉汁滲出，完全對得起它的定價！

蘭若蟹皇金磚麵 480元

第三道是名字聽起來就不簡單的「蘭若蟹皇金磚麵」，「蘭若」二字應該是引用自「倩女幽魂」那座「蘭若寺」吧！？難道這麵是想呈現出「黑山老妖」樹根的意象嗎？好像真的是耶⋯

上面那一隻是酥炸的軟殼蟹，Size還不小，吃起來應該會相當過癮。

業者事先就將軟殼蟹給對半切開了，兩人分食的話一人吃一半感情不會散，而且你們有看到那白皙的蟹肉嗎？它品嚐起來鮮美極了，而且同時有酥脆跟軟嫩的兩種口感，讓人難以抗拒。

麵條的部份口感蠻適中的，濃郁的醬汁滑順又夠味，因為有加入許多蝦卵，所以還有一種大海的感覺，鮮香迷人～吃完以後會讓人不自覺地舔嘴唇。

奧特曼菜頭粄2.0 240元

最後一道！乍聽這個品項名稱可能不太知道它是什麼，甚至看到照片可能還有些人猜不出它是什麼⋯不過這其實就是業者手工自製的蘿蔔糕，真的長得跟一般的很不一樣⋯

實際吃起來它的表面非常金黃香酥，是用油炸而成的，然後中間的部份口感綿密，除了吃得到白蘿蔔的香甜以外還感受得到切碎的蝦米和臘肉的滋味，聽說是他們店內人氣最旺的招牌餐點。（上面白白的是「爆米香」）

菜單上寫說它搭配的是日式烤肉醬，不過烤肉醬好像是直接刷在蘿蔔糕上面了，盤子上那些是青醬，搭配蘿蔔糕一起吃也別有一番風味喔～

噢～對了！這裡的有許多貼心的小地方，比如說每桌都有放3M的牙線棒，然後洗手間還有放膠囊的漱口水，都讓客人心中會有加分的感覺。

以上就是這次的分享，總結來講～這間「隱寺餐酒館」的用餐氣氛非常吸引我，從裡到外都陳設得很用心，很適合拍照，餐點的部份也看得出業者絞盡腦汁在菜單的設計上下足功夫，當晚跟朋友這樣吃下來不時都讓我們吃到嘴角上揚，口味及份量上都獲得了滿足，如果你們也喜歡這種氣氛好然後餐點又有特色的餐酒館的話，記得趕緊把它給加入口袋名單中，相信你們應該是不會失望的！

隱寺餐酒館 The Temple Bistr

地址：台北市信義區嘉興街36號

電話：0965-269-175

營業時間：禮拜日到四 18:00 ~ 02:00／禮拜五跟六 18:00 ~ 03:00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/thetemplebistro

線上訂位：https://bit.ly/3i5ZEXM

一店 隱士餐酒館（光復店）

地址：台北市大安區光復南路240巷51號

訂位專線：0963-588-568⁣

線上訂位：https://bit.ly/3i5ZEXM

二店 隱世餐酒館（永春店）

地址：台北市信義區忠孝東路五段297-1號B1 捷運永春站1號出口走3分鐘

訂位專線：0965-607-592

線上訂位：https://bit.ly/3i5ZEXM

四店 隱侍餐酒館（大直店）

地址：台北市中山區樂群二路279號

訂位專線：0910-369-179

線上訂位：https://bit.ly/3i5ZEXM

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康