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「基隆要塞司令部」風華再現 4／22五色溝紋磚絕美亮相

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▲「基隆要塞司令部」絕美的古蹟色調。　圖：基隆市文化局／提供
▲「基隆要塞司令部」絕美的古蹟色調。　圖：基隆市文化局／提供

市定古蹟「基隆要塞司令部」即將完工。　圖：基隆市文化局／提供
市定古蹟「基隆要塞司令部」即將完工。　圖：基隆市文化局／提供

【旅奇傳媒／編輯部整理】歷經將近兩年進行修復的市定古蹟「基隆要塞司令部」即將完工，基隆市文化局曬出多張修復完工後的不同角度日夜景照，讓許多民眾頻頻詢問何時開放。配合2022基隆城市博覽會盛事，要塞司令部將扛起K展區的亮點重任，4月22日起將「解嚴要塞」，以沈浸式新科技策展，再創老沙灣新風華。

文化局長陳靜萍表示，大基隆歷史場景再現整合計劃的成果陸續展現，串連去年10月啟用的沙灣歷史文化園區，基隆要塞司令部是沙灣文化地景聚落裡，面積最大且最完整的場域。1896 年日軍在基隆設立「基隆要塞指揮所」，1903 年正式成立「基隆要塞司令部」，其管轄範圍，涵蓋了基隆、澳底、金山、淡水、新竹、後龍等地區，為日治時期北臺灣最高軍事指揮中心。

▲「基隆要塞司令部」晚上點燈的華麗景觀。　圖：基隆市文化局／提供
▲「基隆要塞司令部」晚上點燈的華麗景觀。　圖：基隆市文化局／提供

陳靜萍說，大家現在所看到的基隆要塞司令部，原成立時為木造建築，1928年改建為鋼筋混凝土建物，為適應台灣炎熱、潮濕又多雨的氣候，建物配置東西向壁面開口少、抬高基礎，接近地面設有通氣孔及防蟲網，樓層版下緣設有通氣孔，除了防潮亦有通風隔熱效果。

陳靜萍指出，此棟建築為當時日本陸軍技師淺井新一所設計，身為北臺灣最重要的海防重地，建築採Ｔ字型配置，外觀由貼附褐色系十三溝面磚的立柱與舊米黃色調的洗石子欄杆組合而成。整體立面無太多裝飾及彎曲線條，風格典雅，卻又不失軍事機關的嚴謹氣氛。同時內部裝修具備多元化匠藝，天花板為白灰木摺漆喰塗，地坪為精緻磨石子飾面，廊道牆體以洗石子裝飾，整體呈現日治洋風辦公廳舍近現代構造技術及匠藝表現的設計理念。

陳靜萍特別提到，修復過程中，針對現況漆喰壁塗工法、洗石子、磨石子等工法進行考證及試作，最引人注目的非本建物外牆莫屬，原貼附的十三面溝紋磚屬窯變磚，由修復團隊歸納後以五色進行試燒，現場混貼，以求修復後自然和諧，同時也造就出絕美的古蹟色調。

基隆要塞司令部未來將往古蹟活化再利用方向進行，導入民間創意及活力，同時成為「大基隆歷史場景再現計畫」重要教育展示館場，與旭丘指揮所、沙灣歷史文化園區串連，形成完整的文化資產體驗區。4月22日基隆城市博覽會開幕，基隆要塞司令部也將對外開放，敬請大家拭目以待。

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