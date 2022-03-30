台北超人氣「柒串燒」逢甲吃得到！最低每串只要19元　秘醬尬椒鹽最對味

台北知名串燒店「柒串燒」在逢甲夜市也能吃得到囉！在台北擁有多家分店的柒串燒，不但曾被食尚玩家介紹過，還有不少網紅也都曾經造訪過，難怪不少台北的朋友都有吃過～身為台中首店的柒串燒逢甲店，比較特別的是主打「純外帶」的模式，而且還營業至超過半夜12點，夜貓子又有不同的新選擇啦！

柒串燒逢甲店就位在西屯區福星路上，正對面是NET台中福星店，而旁邊就是虎頭蜂零食與Queenshop，開車經過就能看到紅通通的招牌，其實還蠻明顯的，門口機車也很好停。

純外帶式的店面空間乾淨明亮，抬頭就能看得到品項與價位，櫃檯旁還有提供各式調味料可以自行取用。

店內還有一整面的打卡牆，大大的「柒」字LOGO，紅底白字顯得也很霸氣～

所有食材都整齊地擺放在透明櫥窗內，可以看到新鮮度都很不錯，不油膩、不髒亂，這點真的很加分。

如果有不清楚的食材，或是不知道該從何點起，也可以請店家幫忙介紹～他們家的店員都還蠻親切的，完全不用擔心被冰，甚至還客氣到連魚編差點都覺得不好意思了呢。

柒串燒的特色就在於每一串串燒都是在近400度的高溫下燒烤而成，非常需要仰賴師傅熟練精湛的烤功，不但不能使得食材烤得過熟、過焦，反倒還能將獨家研製的烤肉醬與食材緊密結合入味。

獨家研製的烤肉醬是以十多種配方熬煮5.5小時、經過多道工序製作，雖然是重口味的醬料，但卻不會掩蓋食材的原味；烤好之後還會再撒上天然的胡椒粉，而且選用的是頂級的胡椒粒，吃起來的香氣更有層次！

這裡提供柒串燒的菜單給你們參考，大部份的品項口味都是經典椒鹽/秘醬風味，少部份是德式風味；價格則從最低的$19元到最高$79元都有，以串燒來說算是相當平價了，多拿幾串也不會太心疼。

魚編自己還蠻喜歡他們家的豆皮，因為有經過先炸後烤，所以吃起來非常酥脆，咬下都有卡滋卡滋的聲響。

側從面可以發現豆皮的厚度相當厚，層層堆疊就像是千層酥一般，入口的豆香也很濃郁～

米腸也有事先炸過、外脆內軟的口感很有層次；米血外層的口感酥脆、內裡紮實又不失細密，吃得出來選用的米血品質還不錯。

外酥內軟的豆干帶有微微的水分、吃起來潤口，也蠻有豆香的；最爆汁的是香菇、咬下還要小心噴汁，而且還有著香菇濃郁的原味，烤功真的不賴。

蔥肉串是以豬肉包裹著蔥段，可以看到豬肉還挺大片的，不是外面那種薄可透光的肉片，吃起來的存在感反倒非常強，誠意十足！

從側面更能發現豬肉不但大片，厚度吃起來也是比較嚼勁的口感，肉香之中還伴隨著青蔥的辛香，香氣迷人又不膩口。

大片的甜不辣表面刷上了獨家秘醬的烤肉醬，鹹中帶甜再加上甜不辣Q軟的咬勁，大人小孩都很愛～

百頁豆腐也是魚編的心頭好，因為他們家的口感又比外面來得更加嫩Q，內裡綿密香軟，即使是牙口不好的長輩也可以輕鬆享用。

雞皮的口感Q嫩有嚼勁，趁熱享用還有飽滿的雞皮油脂香氣；雞肉串的肉質紮實，鹹香很夠味，尾韻還有著醬香的微甜。

牛肋條串的鹹度會比較高，烤得外表香脆、內裡紮實又有彈性，甚至還越嚼越香～敢吃內臟的朋友可以試試雞心，富有脆彈的口感又帶點微微的爆汁口感，同樣也是越嚼越香！

雞胗入口的肉味超重，吃起來脆彈帶Q，尾韻則有著焦糖的甜味，忍不住讓人一口接著一口。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想吃蔬菜的話，可以來份清脆的四季豆，帶點微微的水分很爽口；豬五花包番茄則是超級爆汁，入口就能感受得到豬五花的軟嫩與飽滿油香，搭配酸酸甜甜的番茄，也更不容易覺得膩口。花椰菜有著醬汁的微甜，口感也比較有嚼勁；牛五花包蔥倒蠻適合重口味的朋友，風味挺像我們平常吃到的醬燒牛肉，特別鹹甜入味，又能吃到青蔥的爽脆，絕對也是下酒良伴！(未滿18歲請勿飲酒)

對了，目前試營運期間除了享有95折的優惠，消費不限金額，還會再送鱈魚丸一串！吃起來本身就有著鱈魚丸的甜味，再搭配上獨家的秘醬與椒鹽，也是重口味必點！

現在不用特地跑到台北，就能吃得到台北的超人氣串燒！不但選用的食材新鮮，秘醬尬椒鹽的雙重層次更是入味又涮嘴，最低每串只要不到二十元起真的很划算～加上營業至超過半夜12點，往後半夜想吃串燒又有不同的新選擇，分享給你們參考喲～

柒串燒逢甲店

營業時間：16:00-00:30

電話：04 2452 5824/0928836065

地址：台中市西屯區福星路365號

粉絲專頁：柒串燒逢甲店

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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