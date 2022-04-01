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隱藏版「海中央九孔池」超美！造訪台灣最東邊漁港　來場東北角秘境漁村美食之旅

大海愛上藍天旅遊日記分享 / 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳旅遊／大海愛上藍天

卯澳擁有百年歷史古老小漁村-位於最東邊三貂角的西側，這裡地靈人傑，有山有水有美食，還有間超人氣海鮮餐廳－卯澳海洋驛站，招牌必點巨無霸小卷蝦米粉俗夠大碗，附近馬岡漁港是台灣最東邊的小漁村，有靠海生活、嗨九海鮮麵、阿萬柑仔店、馬岡哨所、隱藏版九孔池，馬岡潮間帶天空之鏡，來這裡體驗樸實無華的生活，感受當地人的優閒時光。

卯澳漁村擁有全臺唯一提籃觀音廟，從這裡開始感受它帶來的神秘魅力～

卯澳的由來，若從高處俯視灣澳，三溪形似中國字「卯」，故而得名。

因太喜歡這裡了，我又再度前來，發現假日的卯澳漁港人聲鼎沸，跟平日差好多喔，不過還是不失它原有的美～

來這裡可以將山海美景盡收眼底。右為萊萊山，左為荖蘭山。

還有東北角必吃美食－卯澳海洋驛站

前方有免費停車場，還有一大片海景，坐在戶外可以看海吃海鮮，超享受的～

最新DM，實際DM以店家為主，招牌必點：小卷蝦米粉、海鮮粥、龍蝦、海菜。

連小菜都是海鮮：中卷100元，新鮮中卷加上特製醬料，相當涮嘴。

哇！滿滿的海鮮料理加上米粉真的超大碗的，感覺兩個人吃都夠，重點是湯頭，真的非常鮮甜美味～

隔壁還有黑糖粉條冰也是人氣滿滿。

台灣最東邊漁港：馬岡漁港

這次發現靠海生活旁居然有隱藏版九孔池超美超好拍的～

國境之東美食－靠海生活

室內室外座位都有，可以在石頭屋內用餐，相當特別。

馬岡漁港必吃美食-滷鮑魚

飽魚超大一顆，味道真的很特別鮮美，久留香氣在口齒之間，超美味的。

馬岡漁港必吃美食：嗨九海鮮麵

招牌必吃海鮮麵、滷鮑魚、石花凍

海鮮麵150元，湯頭真的超讚的，雖然份量不多，但每樣都相當新鮮好吃～

馬岡漁港跟卯澳漁港中間會經過馬岡哨所

台灣最東邊的海巡哨所藝術咖啡館-馬岡哨所

室內座位區

戶外座位區

馬崗哨所Empress Gallery－潮間帶最佳觀景台

假日限定限量：鮑魚手切滷肉飯280元

手油咖啡120元，點任一咖啡＋蛋糕折價20元

馬岡哨所地理位置優越，前方就是一望無際大海，點一杯手沖咖啡，搭配無敵海景，人生一大享受！

今日路線：舊草嶺隧道－石城觀景台－石城服務區灆咖啡－海的味道－萊萊秘境－四角窘觀景台－馬岡靠海生海-嗨九海鮮麵－馬岡哨所－卯澳海洋驛站午餐－福連國小彩虹階梯－看海吃飯－福隆沙灘－福隆遊客中心－尤記福隆商義月台便當，全程約20公里，不走回頭路，不停約2.5小時，我們沿途休息用餐約5小時。

卯澳海洋驛站

：新北市貢寮區福興街1-1號；營業時間：11:00-19:00(周一公休)

馬岡哨所

：新北市貢寮區馬崗街2號之11號；營業時間：平日12:00-18:00 假日11:00-18:00(周一二公休)

靠海生活

：新北市貢寮區馬崗街25-3號；營業時間：平日11:00-18:00 假日11:00-19:00(周三四公休)

嗨九

：新北市貢寮區馬崗街3-1號；營業時間：10:00-18:00(星期三公休)

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 https://ub874001.pixnet.net/blog/post/562805498 FB：大海愛上藍天

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