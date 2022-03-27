搭捷運淡水線暢遊！在地人帶路穿上漢服走讀滬尾 重新探索古蹟小鎮之美
【圖／文：行遍天下】
國內藝術特展、文學行旅一檔接一檔登場，為生活帶來不少樂趣。風光明媚的三月天，搭乘捷運淡水線跟著在地帶路人穿漢服逛滬尾，體驗詩意盎然的淡水女路文學走讀，重新探索古蹟之美。
由深耕淡水多年的「旅學堂」創辦人李琪規劃的「淡水女路文學走讀」小旅行，是新北市繼「菁桐女路」、「貢寮海女」之後的第三條女路之旅，邀請淡水地方帶路人導覽，從百年前的「求學一條街」真理街出發，沿途走訪馬偕博士創辦的淡水女學堂、馬偕紀念館、姑娘樓、阿給創始店，全程還會搭配行動劇，訴說馬偕博士的夫人張聰明等淡水女性動人故事，讓文學走進生活中。參加者除了一開始可以換上漢服漫遊古蹟，旅程終點還能在淡水第一條老街重建街的百年古宅「九崁28」，親自縫製一本珍貴的線裝書，感受不同的滬尾魅力。
活動資訊
旅學堂
電話：0967-176-757
遊程：包括淡水女路文學走讀在內的多種遊程，皆於粉專公告並開放預約。
消費：遊程約2個多小時，費用請洽粉專。
防疫比照中央規定隨時調整。
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