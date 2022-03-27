搭捷運淡水線暢遊！在地人帶路穿上漢服走讀滬尾　重新探索古蹟小鎮之美

學生時期常在歷史課上面聽到「一府二鹿三艋舺」，其中排第三的「艋舺」就是現在的萬華地區，這裡也是台北開發較早的地區。如果想要一窺過往的街區風貌，那麼絕對不要錯過位於台北捷運龍山寺站附近的剝皮寮歷史街區。以保留街區原貌為原則進行修復過後，重新開放的剝皮寮歷史街區除了展現過往的風貌之外，也成為了藝文推廣與文史教育的場域。

2022-03-21 10:00