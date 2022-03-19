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4、5月最佳造訪時機　北海岸春季限定「老梅綠石槽」美景

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圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

老梅綠石槽宛如舖上一層綠色的地毯。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
老梅綠石槽宛如舖上一層綠色的地毯。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒／編輯部整理】北海岸石門老梅海岸每年春季到來，由海蝕溝槽和石蓴共同構成的綠石槽美景，總是吸引大批民眾及攝影愛好者前往朝聖，對於部分民眾因好奇或想近距離取景拍攝，偶有踩踏綠石槽情形；交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）為維護環境生態的永續穩定，自2016年起積極輔導當地熱心公益人士及各機關團體共同成立「石門區老梅綠石槽巡守志工隊」，2022年度北觀處結合海巡署等單位及在地石門區風箏推廣協會及新北市石門區有機農業推廣協會等組成巡守志工隊，自3╱1起至5╱31止結合社區力量搭配廣播系統及現場巡邏，加強勸導與解說，期望遊客了解綠石槽生態及配合遵守不踩踏綠石槽的欣賞公約。

▲由海蝕溝槽和石蓴共同構成的綠石槽美景。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲由海蝕溝槽和石蓴共同構成的綠石槽美景。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

造訪最佳時機為4、5月間 避免於石槽上跳躍踩踏

披附在石槽上的石蓴是北海岸潮間帶常見到的綠色海藻，一年四季均可生長，尤其是大量生長的春季，常覆蓋於潮間帶海蝕平台或礁石上，宛如舖上一層綠色的地毯，隨後會因為夏天到來而暫時白化消 失，但石蓴的孢子仍存於石縫中，等待東北季風到來後再次生長。目前覆蓋率約50%，造訪綠石槽最佳時機為4、5月間，出發前建議可先行查詢中央氣象局潮汐預報新北市石門（cwb.gov.tw/V8/C/M/tide. html）每日退潮時間，因為石槽表面濕滑，溝槽間也會噴出海水，應避免於石槽上跳躍踩踏發生危險。

▲嚴禁踩踏綠石槽。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲嚴禁踩踏綠石槽。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

辦理「我愛淨灘」公益旅遊 具體實踐環境保護行動

北觀處表示，老梅綠石槽雖不屬於保育區範圍，但如有踩踏石槽經勸導不從，且有損壞自然資源的情形，目的事業主管機關得依「發展觀光條例」第62條及該條例裁罰基準表規定，處3萬元以上10萬元以下罰鍰，希望大家能共同維護渾然天成的自然美景。

▲2011年起北觀處即已將老梅綠石槽、淺水灣、白沙灣等16處海灘納入辦理「我愛淨灘」計畫。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲2011年起北觀處即已將老梅綠石槽、淺水灣、白沙灣等16處海灘納入辦理「我愛淨灘」計畫。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

自2011年起北觀處即已將老梅綠石槽、淺水灣、白沙灣等16 處海灘納入辦理「我愛淨灘」以公私協力帶動公益旅遊及生態旅遊風潮，藉由志工服務方式具體實踐環境保護行動，北海岸生態美景永續，2021年總計淨灘377場，參與人數19,959人。北觀處為配合行政院推動「向海致 敬」政策，自2020年起已建立機制，對於易堆積廢棄物之綠石槽等沙灘熱區，更提高清潔頻率為每週至少1次，確保海岸景觀及環境。

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