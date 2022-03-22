室內行程也能超滿足！北部「手作體驗課程」8選　植栽小物、香水、木工樣樣行

天氣不好時，不想到戶外颳風淋雨，但又不想浪費難得的假期，不妨來場手作約會，就算窩在室內，也能夠享受手作的樂趣，能夠親手做出一件屬於自己獨一無二的物件，並且享受製作的過程，是一件再美好不過的事。以下將介紹 8 個不同類型的手作課程，從金工、皮件、陶藝，到手工皂、調香、絹印，選擇自己有興趣的項目，親自感受手作的溫度！

EVERYDAY IS A GIFT 手作工作室 金工體驗

圖／EVERYDAY IS A GIFT 臉書專頁

從各式的戒指、手環、手鍊，到項鍊、耳環，EVERYDAY IS A GIFT 手作工作室提供了許多金工飾品體驗的課程，除了經典款式之外，如果有想要自行設計，也可以事先將相關款式的照片、手繪稿提供給店家估價，親自參與構想、製作的過程。每逢情人節、聖誕節等特別的節日，EVERYDAY IS A GIFT 手作工作室還會推出特別的優惠活動，非常適合和情人、朋友一起體驗，不僅能在過程當中增進感情，還能親手製作出專屬於彼此的飾品！

圖／EVERYDAY IS A GIFT 臉書專頁

地址：台北市信義區光復南路465-1號2樓

體驗課程時間：週二～週日，分為下午班（13:00、16:00）和晚上班（18:00～21:00），其他時段請私訊詢問

連絡電話：02-2720-7536

*體驗課程採預約制，可以私訊粉專或是電話詢問

春豬工作室 皮件手作體驗

圖／春豬工作室 臉書專頁

位於青田路上的春豬工作室從 2010 年創始至今，已累積了將近上百件的創作，皮件手作課程的選擇多樣，從皮革包類的手提包、側背包、托特包，到皮革小物的零錢包、護照套，在課程報名表單上，也有清楚標示出每項皮件手作的難易度、所需時間以及費用，可以根據自己的能力和時間選擇想要體驗的項目！除了皮件體驗課程之外，如果想要實際參與設計、創作的過程，也可以報名春豬工作室開設的創作班，親手做出屬於自己獨一無二的皮件！

圖／春豬工作室 臉書專頁

地址：台北市大安區青田街12巷12-2號1樓

體驗課程時間：週四～週六，上午班（10:00開課）、下午班（14:00開課）

連絡電話：02-2321-6931

*課程採預約制，可至粉專填寫報名表單

微境品

圖／微境品 臉書專頁

擺一個可愛的植栽小物在房間裡，既當作室內的擺設又相當療癒。除了一般的植栽體驗課程之外，微境品還有特別的苔蘚微境瓶課程，在約兩個小時的課程當中，可以發揮創意，做出自己獨一無二的苔蘚微境瓶。雖然目前微境品的工作室附近在施工，所以教室的課程暫時停止開課，但是團體的課程與活動還是可以私訊粉專詢問，也可以持續追蹤粉專掌握最新資訊。

圖／微境品 臉書專頁

地址：台北市民族西路31巷2號微境品圓山教室

連絡電話：0905-867388

木匠兄妹木工房 木工體驗

圖／木匠兄妹木工房 臉書專頁

木匠兄妹木工房在台北、台中的門市都有提供木工體驗課程，可供選擇的木工項目從簡單的杯墊、植栽、原木餐盤、掛鐘，到比較複雜困難的收納盒、寵物碗架等，各式生活小物應有盡有，可以根據自己的需求以及能力選擇合適的項目來進行體驗。

圖／木匠兄妹木工房 臉書專頁

地址：台北市信義區菸廠路88號2樓–木匠兄妹專櫃（松菸店）

體驗課程時間：週一～週日 11:00-22:00

連絡電話：02-6636-5888 #1631

大稻埕製皂所 手工肥皂體驗

圖／大稻埕製皂所 臉書專頁

致力於推廣手工皂教學的「大稻埕製皂所」提供了各式體驗課程，除了有成人教學班之外，還有親子體驗班和證照養成班，也有根據不同程度進行分級，不論是想要接觸手工皂製作的初學者，或者是想要培養自己的第二專長，都可以到大稻埕製皂所學習關於手工皂的知識，親手做出自己的手工皂。

圖／大稻埕製皂所 臉書專頁

地址：台北市大同區環河北路一段111號

體驗課程時間：週一二五 10:00-20:00 、週三四六 10:00-18:00

連絡電話：02-2555-7791

Round Round 陶藝體驗

圖／@roundround.pottery

陶藝複合概念空間 Round Round 以推廣生活陶美學為概念，店內除了有販售製陶工具之外，還有提供單次的手捏和拉胚體驗課，只要兩個小時左右，就能夠完成一件陶器皿。如果希望能夠學習更多技法，Round Round 還有開設常態班，從頭開始打好基礎，也能夠在學習過程當中製作出能在日常生活中使用的器皿。

圖／@roundround.pottery

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷40號1樓

營業時間：週一～週五 10:00-21:30、週六~週日 10:00-18:30

連絡電話：02-2776-2787

*課程採預約制

香外 Beyond Scent

圖／香外 Beyond Scent 臉書專頁

想要親自調製一款專屬於自己的香水嗎？如果你也對於調香、香氛有興趣，香外 Beyond Scent 提供了許多與香氛相關的體驗課程，像是調香體驗課程、石膏香氛捏花體驗課程、擴香和蠟燭製作體驗等課程，不論是想要和朋友、情人一起來調製彼此的香水，或者是想要學習新的技能，香外 Beyond Scent 都有提供從初階到進階的課程。

圖／香外 Beyond Scent 臉書專頁

地址：新北市三重區捷運路28號2樓

營業時間：週一～週五 9:00-17:00、週六~週日 9:00-20:00

*課程採預約制，可透過官方 line 帳號預約

印花樂 絹印體驗

圖／印花樂

如果臨時想要來場簡單的手作體驗，又沒有太長的時間，不妨到印花樂大稻埕本店參加絹印手作體驗！只要一人就能開班，也能夠團體報名，就算是初次體驗的新手，也能夠在 30 分鐘之內完成。現場提供了 15 款以上印花樂的設計圖案，還有多款布品可供選擇，上完課後，如果還想要回家自己動手做，也能夠加購絹印 DIY 的手作材料，喜歡印花樂的你絕對不能錯過！

圖／印花樂

地址：台北市民樂街28號（大稻埕本店）

營業時間：週一～週日 10:00-18:00（體驗時間可事先預約）

連絡電話：02-2555-1026

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