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最新薰衣草亮點！穿浴衣漫步「三層崎公園」彩虹花毯秒飛北海道、逛市集拍美照

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

沿著階梯緩緩漫步到北投社三層崎公園制高點，視野一覽無遺，遠方的山脈、城市景觀與繽紛花海盡收眼底。儘管一眼就能看遍七彩花田，但透過不同角度細細遊賞，仍有耐人尋味的發現，許多時候還有置身北海道美瑛山丘、富良野花田的錯覺。

鄰近北投市郊貴子坑水土保護區的三層崎公園，過去曾是台灣陶瓷產業原料供給區，人文底蘊豐富，兩年前，台北市政府工務局公園處利用山坡地形開始栽種四季海棠、銀葉菊、一串紅，加上原有的大樹，形成多層次的景觀，不僅竄紅為拍照打卡景點，也成為2022台北花季「走吧我們去看花」活動的熱門展區。

占地約上千平方公尺、以16,000盆羽葉薰衣草鋪成的花海，迎風搖曳，瀰漫淡淡清香，成為三層崎花海的最新魅力，數大便是美的紫色花田，加上2021年底率先栽種的孔雀草、五彩石竹、銀葉菊、四季秋海棠，百花齊放的全新配色，為花季展開新篇章，為配合「花IN台北」系列活動增設的3座熊讚裝置打卡版，分別設置於兩個出入口和舞台旁，愛花人可以盡情拍照打卡、參加抽獎。

▲三層崎花海今年加種的16,000盆羽葉薰衣草，是最新賞花焦點，沿著山坡綻放的紫色花海，美輪美奐。
▲三層崎花海今年加種的16,000盆羽葉薰衣草，是最新賞花焦點，沿著山坡綻放的紫色花海，美輪美奐。

▲五彩繽紛的孔雀草、五彩石竹、銀葉菊、四季秋海棠，以全新配色為三層崎花海增添美感。
▲五彩繽紛的孔雀草、五彩石竹、銀葉菊、四季秋海棠，以全新配色為三層崎花海增添美感。

　

順遊景點

　

【柚の館】體驗日式浴衣著裝

「柚の館」是三層崎花海活動特約店家，主人余麗霞學習日本舞多年，長年往返於北投、日本兩地，北投的自然氛圍、濃郁季節感、日式建築，帶給她豐富的生活情趣。引進日本浴衣體驗，希望遊客能穿上雅緻的浴衣，悠閒漫步北投火車站、北投公園、溫泉博物館、北投圖書館、三層崎公園，換一種心情感受繁花綻放的氛圍，為旅程增添色彩。

　

【新北投車站】逛手感創作市集

建於日治時代的新北投車站，木造結構站體仍保留著美麗的雕花托座與老虎窗，1988年7月隨著鐵路淡水線停駛移往他處，幾經輾轉重回北投，百年驛站風華再現；曾行駛於淡水線的台鐵客車車廂成為《月臺日子》特展空間，訴說新北投車站的動人故事。在車站周圍道路舉行的「好好手感微笑市集」，匯聚各種原創品牌、個性雜貨、美好收藏、手感食飲品牌，極富質感的攤位設計與溫暖友善的風格，是春季出遊的優選。

▲圖片提供：好好手感微笑市集
▲圖片提供：好好手感微笑市集

　

【維也納專業烘焙坊】嚐季節限定香草點心

擁有二十多年專業烘焙經驗的呂漢智師傅，是北投「維也納專業烘焙坊」創辦人，曾於2018年參加國際Bake-A-Star烘焙比賽並榮獲國際麵包冠軍，擅長以天然酵母菌種製作麵包，健康美味兼具。配合三層崎花海活動研製的薰衣草手工餅乾，以菲士蘭奶油、燕麥片、薰衣草製成，每一口都能嚐到薰衣草的獨特香味，屬於季節限定的風味點心。

　

景點資訊

三層崎花海「走吧 我們去看花」

時間：2022年1月20日至3月31日

網址：2022stefshow.taipei

　

柚の館

地址：台北市北投區光明路223號8樓之一

電話：0910-205-295（余小姐），男女與兒童浴衣出租服務，皆採預約制

FB：柚の館新北投日式浴衣租借

消費：2022三層崎花海活動期間有優惠活動，平時浴衣租借含浴衣、腰帶、木屐，外拍2小時700元，需另付押金2000元。髮妝請自理。

　

好好手感微笑市集

時間：每月第一週六、日，12:00-18:00，官網公告

FB：好好手感微笑市集

　

維也納專業烘焙坊

地址：台北市北投區育仁路66號

電話：02-2625-7666

時間：08:00-22:00

網址：www.vainabakery.com

消費：薰衣草餅乾每片25元，請提早訂購

防疫比照中央規定隨時調整。

　

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北投 花海 公園

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