媲美鼎泰豐的爆汁小籠包　板橋超猛排隊美食「56巷口湯包」現包現蒸

板橋裕民街夜市除了超有名的愛玉冰外，現在還有一個更猛的巷弄美食，厲害到連食尚玩家都有推薦。

今天在IG上看到這家56巷口湯包，每一顆湯包都有滿滿的肉汁，還有一整隻蝦仁的燒賣，讓WILLIAM就直接衝去板橋裕民街夜市，就為了這個平民版的鼎泰豐湯包⋯

這間56巷口湯包真的隱藏的很好，我這次去裕民街夜市還真的找了一下子，真的是藏的很巷弄內。板橋必吃小籠包-56巷口都是採現包現蒸的方式出餐，所以只要到用餐時間都會看到滿滿的人潮在排隊，不論是內用還是外帶，都需要等待一下子，就算是內用後想要外帶也是要等～

板橋現做手工湯包每籠都是8顆，除了小籠湯包外也有麻辣湯包跟蝦仁燒賣，還有牛肉捲或臭豆腐之類的街邊美食，但這次WILLIAM就是衝著它們的小籠湯包跟蝦仁燒賣來了啦！仔細看，牆上還有食尚玩家-魚肉鄉民的節目介紹，原來這間56巷口手工湯包這麼有名氣啊。

56巷湯包位於新北裕民街夜市內，當然內用的座位就是一般夜市會有的戶外座位，因為一籠只有8顆，認真吃一籠的大概也只要10分鐘的時間，翻桌率真的是很快。

內用的醬料、薑絲、蔥花都是自己取用，想要蔥花吃爽爽的話，不囉嗦直接加滿～但加滿後一定要吃光光哦，不要浪費食材。

在醬料區旁邊的冰箱內，冰著已經包好一顆顆的蝦仁燒賣，看的出來真的是一顆燒賣就擺一隻蝦仁，真D霸氣！等待用餐的時候，看到店內至少有超過5個人很努力的在包小籠湯包，真的每一顆都是手工現做。

點餐後約等10分鐘後一顆顆晶瑩剔透的小籠湯包終於上桌了!看到這種底部沉甸甸的湯包就知道裡面一定很有料，這讓WILLIAM想到中山站附近的福大蒸餃，每一顆湯包都充滿肉汁，皮薄餡多汁多，吃起來真的是很過癮。

如果跟你說這湯包是鼎泰豐買來的話，我想大概很多人都會相信，因為這個湯包的品質是真的很棒，吃起來的口感真的很有鼎泰豐的味道。

一口咬下整個湯汁滿溢出來，真的沒在豪小！就真的是流好流滿的那種，重點是這個湯汁非常的鮮甜可口。搭配點醬油跟薑絲一起吃，湯包的皮跟裡面的肉餡就變得更加鮮甜，吃完後在將裡面的肉汁一飲而盡，真的是非常好吃啊！尤其是那肉汁，甘甜到不要不要的，完全不會膩口。

*現蒸的湯汁非常的燙，要小心食用

因為真的太好吃了，我就多外帶了蝦仁燒賣跟小籠湯包拿去給DONG吃，看到那一支支的蝦仁，想必應該也很好吃。

但外帶真的跟內用的口感差很多，外帶會產生水蒸氣，湯包很容易就會破洞流汁，買了大概20分鐘，整盒湯包就濕漉漉了，口感真的差很多。

板橋人氣排隊巷弄美食好吃到連美食節目都來採訪，這間56巷口湯包真的是好吃到可以每天都能回訪去吃。非常推薦大家到裕民街夜市時，可以點一籠小籠湯包，吃完後再喝超過10年的人氣愛玉冰。這一餐就真的是吃好又吃巧，又不傷荷包哦！

56巷口湯包

地址：220新北市板橋區裕民街56巷1號

營業時間：每周三公休，每日16:00-22:50

電話：0963 221 258

文章來源：D&W 黑白雙搭 FB：D&W 黑白雙搭

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」