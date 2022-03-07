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新北三重「新鱻獲生魚片」半夜也吃得到　鮭魚肚好銷魂、超多料鮮甜魚湯免費續

水晶安蹄 不務正業過生活 / 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

前陣子晚上突然想吃生魚片，找到一家三重開到半夜的生魚片「新鱻獲生魚片」，生魚片很新鮮，內用還送配料超豐富，喝完還可以續的蘿蔔魚湯耶！

新鱻獲生魚片的漁獲真的很新鮮，點餐的時候服務人員會說一百元大約有幾片，讓客人心裡有個底大概要點多少，一百元大約四片，是切成較長的形狀，還算大塊。

新鱻獲生魚片店裡空間不大，環境算乾淨，除了生魚片外，還有烤魚下巴、海鮮粥，開到半夜一點，當宵夜很不錯。

這次點了澎湖海鱺、鮭魚肚、炙燒鮭魚，以及生干貝，其實都很好吃耶，不過炙燒鮭魚烤得有點太熟，下次來會請老闆表面燒燒就好。 澎湖海鱺跟鮭魚肚的油脂非常豐富，油油亮亮的，光是看著就很可口，看起來就新鮮，入口即化完全沒腥味，沾點醬油就好好吃，搭配的台式海帶芽酸酸甜甜的，味道我也很喜歡。

海鱺魚的口感跟肉質都非常棒，吃起來還帶著點Q度。

炙燒鮭魚有點太熟了。

干貝也好好吃！！！

免費喝到飽的魚湯真的很有誠意，魚骨邊的肉還是很多，加入蘿蔔，整個魚湯除了鮮味還有蘿蔔的甜味，而且還可以免費續，真的是非常划算耶！

之前半夜想吃生魚片，都跑到基隆去吃，不過三重的新鱻獲生魚片有內用座位，環境也比較好，以後都會來這了啦！

新鱻獲生魚片

地址：新北市三重區忠孝路二段27號

電話：0970-137-888

營業時間：17:00–01:00

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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