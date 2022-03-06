台北最新「雜誌圖書館咖啡廳」全天不限時＋重複入場！大人辦公、小孩放電質感新據點

想到咖啡廳辦事、看書，久待不必看眼色！台北近期新增一處最新亮點，主打全台首創結合咖啡館、雜誌圖書館、藝術文創的共享辦公空間，也提供各式質感輕食、甜點、咖啡與飲品，更重要的是全天不限時、開放重複入場，讓大家出外一趟仍能自由回訪休憩不加價，為大、小朋友都能放電的絕美據點。

圖／編輯葉穎樂攝

這家新開幕的「CBC SPACE 景美咖啡圖書館」為雙層樓空間，一樓為大眾一般熟悉的咖啡廳，二樓則為聯名Boven雜誌圖書館的共享辦公室，透過木質裝潢、原木色系傢俱與明亮的純白墻面升級舒適氛圍，走上樓梯後的左方第一區域為需要脫鞋的耍廢區，可以躺在軟骨頭沙發上翻閱引進自各國的外文雜誌，美食、建築、時尚等生活風格與藝術設計類型應有盡有。

圖／編輯葉穎樂攝

另一區則為適合自由工作者、上班族、想要唸書的學生辦事的共享辦公室，除了各款包含英、日、中文的雜誌，空間也穿插了免費藝術展覽，每檔期會更新書籍、靜態或動態藝術展示，致力媲美提供全台首間「辦公室服務」的松山蔦屋書店。

圖／CBC SPACE 景美咖啡圖書館提供 圖／編輯葉穎樂攝

而創辦人也強調，相較短時間內較難閱畢的書籍，「CBC SPACE景美咖啡圖書館」提供的質感雜誌更適合當日一本接一本輕鬆閱讀，餐飲品質亦是不容小覷。一樓咖啡廳嚴選天然食材打造8款手沖精品咖啡、黑咖啡、冰滴咖啡、燕麥奶系列、氣泡飲等，餐點則有披薩個人餐、可頌、貝果、咖喱飯等早午餐，而官方主推攜手法國米其林甜點師製作的甜點，其中最快完售的「桂花綠茶園」蛋糕晚到只能撲空，知名的肉桂捲不論焦糖、蘋果口味都為人氣暢銷款。

圖／編輯葉穎樂攝

圖／編輯葉穎樂攝

圖／CBC SPACE 景美咖啡圖書館提供

鄰近捷運景美站的「CBC SPACE景美咖啡圖書館」1月中旬低調試營運，2月正式開幕後爆紅，限時優惠促銷結束後平日仍人潮不停歇，讓創辦人引以為傲的表示生意比一旁的星巴克還好，也預告明年將轉戰天母開設新分店。

值得注意的是，除了一樓咖啡廳，二樓空間提供Wi-Fi、插座，開放單次入場、包月或採年費的消費模式，單天符合入場費及低消，即可不限時及重複入場，安心坐上一整天，出門逛街再回去休憩都行，若長期使用還可依照需求加入年費會員更划算，另有跨店也適用的好康，未來也有望推出學生專屬福利，最新詳情以官方為準。

圖／編輯葉穎樂攝

CBC SPACE 景美咖啡圖書館

地址：台北市文山區景興路193號營業時間：一樓咖啡廳平日07:30-21:00 週六日08:30~21:00；二樓空間：09:00-20:00

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