台北療癒食堂「靜心苑」 百年日式老宅餐廳　品嚐養心膳食、體驗歷史五感

【圖／文：行遍天下】

走出昆陽捷運站，眼前的忠孝東路車水馬龍，好不忙碌！沒想到距離4號出口不到5分鐘腳程，林立在高樓大廈旁的日式老宅「靜心苑」如此的沉靜優雅，讓人一下子忘記身處在繁忙的都會中。

▲前身是松山療養所所長官舍的靜心苑。

目前衛福部一帶，過去曾是台灣最早的結核病療養所，而一路之隔的「靜心苑」原本是松山療養所的所長官舍，日治時期的30餘年中，前後有10多位所長居住於此。推測因當時結核病療養所業務忙碌，「所長」的官位較高，故總都府建造高等官吏舍的「靜心苑」供所長居住。建築本身是經典的日式家屋，門口不對稱的八角柱、廳房內六角窗等細節元素採和洋折衷的設計，可看到當時建築師設計的新意，這裡每個廳間、轉角，還有面向後院錦鯉池的「緣側」都好拍極了，採訪時隨手拍拍傳給友人分享的照片，立刻被問「這是日本哪裡？」，讓人心中泛起有趣的小小捉弄感。

▲秒出國的美拍角落：面向後院錦鯉池的「緣側」。

▲室內的空間也十分雅致。

現在的經營團隊將老官宅化身為療癒古蹟，注重「五感體驗」，除了用眼睛「看」欣賞建築之外，可藉由嗅覺「聞」到檜木的香氣、手部觸「摸」老木頭的溫潤感、聆「聽」馬休連恩設計的環保音樂，以及品「嚐」養生的美味料理等，就像來到日劇中的人情味食堂，身心在此都被療癒到了。

▲老時光溫補麻油雞：講求養生、不添加味精的雞湯定食套餐，在冬日特別溫暖味蕾。

▲彩虹乳酪蛋糕：顏色繽紛、口感細緻的輕乳酪，好吃不膩口。





店家資訊

靜心苑

地址：台北市南港區昆陽街164號

電話：02-2653-0033

FB：靜心苑-療癒古蹟(松山療養所所長宿舍)

時間：週二至週日 11:00-21:00(週一公休)

消費：老時光溫補麻油雞360元、所長最愛好運蹄醐味300元、彩虹乳酪蛋糕70元