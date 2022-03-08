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2022夢幻賞螢地「烏來雲仙樂園」秘境攻略　番外推薦划船遊湖、逛老街、泡溫泉

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

烏來雲仙樂園位在新北烏來，園區內除了有樹林、溪水等造景，還能一覽山景的壯闊，更可以看見烏來瀑布頂端的湖光山色。如果有機會來到新北烏來旅遊，非常推薦走訪烏來雲仙樂園，搭著空中纜車一路觀賞美景進入園區。離開之後，還可以順道到烏來搭台車、逛老街、泡溫泉喔！

圖片來源／烏來雲仙樂園 官網
圖片來源／烏來雲仙樂園 官網

烏來雲仙樂園｜樂園資訊

圖片來源／烏來雲仙樂園 官網
圖片來源／烏來雲仙樂園 官網

烏來雲仙樂園佔地廣闊，有多處的生態區能探索，如：溪流生態區、蝴蝶生態教育區、兩棲蛙類園區、森林探索區、水生植物生態教學池等。另外也有人文廣場、噴水池與划船區適合與親朋好友或伴侶邊走邊玩。

圖片來源／烏來雲仙樂園 官網
圖片來源／烏來雲仙樂園 官網

每年的4-6月，烏來雲仙樂園還有螢火蟲季，喜歡螢火蟲的朋友可以挑選這段期間來這裡的螢火蟲棲地保護區一賞螢火蟲的風采！

烏來雲仙樂園｜門票資訊

圖片來源／烏來雲仙樂園 官網
圖片來源／烏來雲仙樂園 官網

全票：220元（19歲（含）以上，65歲以下之成年人）

優惠票：150元（19歲以下學生（須備證件）；年滿3歲，未滿12歲之學童）

半票：110元（年滿65歲（含）以上長者（須備證件）；持有身心障礙手冊者，本人享半票，隨行之必要陪伴者一人比照享半票）

烏來雲仙樂園｜交通資訊

圖片來源／烏來雲仙樂園 官網
圖片來源／烏來雲仙樂園 官網

欲前往烏來雲仙樂園，建議可以直接開車是最方便的方式，按照園區地址google前往，停放至附近的停車場再步行到園區搭乘纜車。若是想選擇搭乘大眾交通工具，則需要轉乘運輸工具，先搭乘捷運到新店站下車，再搭乘捷運站外前往烏來的1601號公車，即可直接抵達烏來老街

電話：02-2661-6510

地址：新北市烏來區烏來里瀑布路1-1號

烏來雲仙樂園｜附近景點

結束烏來雲仙樂園的行程後，既然來到新北烏來，也當然別錯過這邊的熱門景點。接下來，就來看看新北烏來有哪些必去必逛的地方，做好筆記準備出發！

烏來台車

圖片來源／台灣山林悠遊網
圖片來源／台灣山林悠遊網

烏來台車是早期當地運送木材的工具，近期因為烏來觀光興盛，便轉型為當地的特色景點。來到這邊的旅客，可以搭乘烏來台車沿途欣賞烏來瀑布的美景風光，每天9-17點都有班次發動，並且採隨到隨開的方式搭乘。

地址：（新北市烏來區）由客運站前往烏來老街，並走至老街底端，過橋其可看見台車烏來站

電話：02-26617826

烏來老街

圖片來源／台北旅遊網
圖片來源／台北旅遊網

來到烏來當然就要逛逛烏來老街，這裡有各式各樣的傳統店家能一嚐道地原住民風味的美食。舉凡炭烤山豬肉、月桃飯、竹筒飯、馬告料理；也有小米酒、小米麻糬能當做伴手禮帶回家或送給親朋好友。特別推薦馬告香腸與小米麻糬，是去到烏來老街絕對不能錯過的美食！

地址：新北市烏來區烏來街

電話：02-26616355

營業時間：（一到五）10:00-17:00（六日）10:00-18:00

烏來泡湯會館推薦

烏來溫泉圖片來源／IG@Yi_Xuan_isme
烏來溫泉圖片來源／IG@Yi_Xuan_isme

最後來到烏來不能錯過的，當然就是泡湯了！烏來擁有天然的溫泉資源，當地也有多家評價好質感優的溫泉店家可以選擇。這部分可視個人的旅遊需求來選擇，如果是當天來回，可以選擇採時計費的泡湯會館，如果想當地住宿，那就可以挑選喜歡的溫泉會館住一晚好好享受囉！

明月溫泉會館

圖片來源／烏來明月會館 官網
圖片來源／烏來明月會館 官網

明月溫泉會館位在烏來老街巷口處，位置非常好找。除了提供大眾池與湯屋兩種泡湯選擇，也可以直接入住會館，在舒適的日式木屋內享受愜意的泡湯假期。會館內也提供餐飲服務，泡完湯後吃上一鍋熱騰騰的火鍋，再觀賞外頭的烏來景緻，真的非常享受喔！

地址：新北市烏來街85巷1號

電話：02-26617678

營業時間：8:00-22:00

馥蘭朵烏來渡假酒店

圖片來源／馥蘭朵烏來渡假酒店 臉書
圖片來源／馥蘭朵烏來渡假酒店 臉書

馥蘭朵烏來渡假酒店的位置絕美，座落在山林與河水之間。來到這裡也可以選擇湯屋泡湯或是直接入住，在半開放式的湯屋中，一邊泡湯一邊享受湖光景色，達到視覺與感受上的雙重饗宴。超高享受且符合價位，非常推薦假日來此享受放鬆喔！

地址：新北市烏來區新烏路五段176號

電話：02-25771589

營業時間：10:00-23:00

璞石麗緻溫泉會館

圖片來源／璞石麗緻溫泉會館 臉書
圖片來源／璞石麗緻溫泉會館 臉書

璞石麗緻溫泉會館是近期新裝修好的溫泉會館，除了有別緻的會館外觀，這裡泡湯的位置也非常優美，可以享受溫暖的天然溫泉，同時飽覽雲霧繚繞的美。如此精緻又典雅的會館，提供湯屋與住宿的選擇，讓想來此一訪的朋友可以配合自己的行程選擇！

地址：新北市烏來區忠治里新烏路五段88號

電話：02-26618000

營業時間：8:00-22:00

延伸閱讀>>烏來絕美瀑布!!內洞森林遊樂區

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烏來老街 溫泉 泡湯

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