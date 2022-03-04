新北不只有九份！10個必去網美景點　夢幻濕地倒影、限定綠石槽景觀都超好拍

到北部旅遊，除了台灣知名地標台北101、陽明山國家公園等台北景點之外，其實還有許多新北景點更是值得一遊，若有機會到新北旅遊千萬別錯過啦～今天小編要來推薦十個必去的新北景點，快來筆記筆記！

九份老街

九份老街。 圖／Wikim(p)edia

九份位於新北瑞芳，也是許多人到北部必遊景點，九份老街不論晴天雨天白天或黑夜，都能充分展現不同樣貌的美！尤其雨天，起霧時有一種朦朧之美；夜晚家家戶戶燈火亮起、還有紅燈籠高掛，則化身為一座寧靜美麗的黃金山城。九份除了美景、古色古香的建築、特色文創商品，還有許多必吃美食如阿柑姨芋圓、紅糟肉圓、阿蘭草仔粿等，這些都是九份成為必去新北景點的理由！

地址：新北市瑞芳區基山街

芝蘭公園海上觀景平台

芝蘭公園海上觀景平台。 圖／IG, sam19671126

芝蘭公園海上觀景平台位於新北市三芝區的淺水灣，於2021年9月才落成開放，是非常新的景點哦！它是一座延伸到海中的平台，平台上有一個以婚戒為意象打造的裝置藝術，長廊上的地磚則為藍色，打造出走入海中央的浪漫錯覺，還可以以近乎360度超廣視角觀海，可以說是最美的觀海平台～若是晚上前來，燈光打在這座伸展台上，又是另一種美啦！也可以順遊旁邊的沙灘，在上面走走拍照也很不錯哦！

地址：新北市三芝區（導航芝蘭公園）

三芝田心子

三芝田心子。 圖／新北市觀光旅遊網

三芝田心子是新北必去的夢幻秘境，原本這裡是一處未開發的荒地，因為獨特的濕地景觀誤打誤撞成為浪漫仙境，來到這能夠受來到這能感受到遠離塵囂的靜謐～有山、有水、有藍天，從這裡欣賞湖光倒影，清澈到連雲朵都清晰可見！無論是夕陽西下、雲霧繚繞、或是晴空萬里之時，海天一線怎麼看都像是一幅畫，非常浪漫美麗，可別錯過啦！

地址：新北市三芝區興華里奎柔山路（北八鄉道4.5公里處）

野柳地質公園

野柳地質公園。 圖／shutterstock

總是出現在地理課本上的野柳，怎麼說也要來親眼瞧瞧！因為地理位置，受到侵蝕、風化及地殼運動等作用形成了海蝕洞、燭狀石、蕈狀岩、豆腐岩等獨特的地理景觀，最知名的就是「女王頭」這個蕈狀岩啦！還有「仙女鞋」、「燭臺石」也是必看，這些都是大自然不可思議的鬼斧神工，值得一遊！不過也要提醒大家，欣賞的同時也別忘了一起保護這些自然資產，不要任意觸摸唷～

地址：新北市萬里區港東路167-1號

票價：全票120元、優待票60元

老梅綠石槽

老梅綠石槽。 圖／新北市觀光旅遊網

老梅綠石槽位於新北石門，它也是大自然驕傲的作品，而且是季節限定哦！每當東北季風來襲，浪花一次又一次地打在石槽岩面，滋養了石槽，大約在每年的3月中旬至5月上旬，石槽表面便會產生滿滿的綠色海藻，就形成了獨特的綠石槽景觀啦～不過要特別注意，若要前往欣賞記得選對季節，並且不要踩到綠石槽上，避免破壞這一年一次的特殊景觀哦！

地址：新北市石門區老梅社區沿海

推薦季節：3月中旬~5月上旬

獅頭山公園

獅頭山公園。 圖／新北市觀光旅遊網

獅頭山公園是踏青的好去處，位置就在新北市金山區，很適合到金山老街吃個鴨肉後下午順遊過來～獅頭山公園依山傍水，步道平緩好走，從入口處慢慢散步，沿途有豐富的植物可以欣賞，最棒的是沿途有樹蔭遮蔽不用怕太熱，走一小段路後便能看見無敵海景、各種海蝕風蝕地形，以及佇立在海中的知名的景觀「燭臺雙嶼」，這也是小編最喜歡的新北景點，非常值得一來哦！

地址：新北市金山區磺港路171-2號

石碇千島湖

石碇千島湖。 圖／新北市觀光旅遊網

既浪漫又神秘，光看圖片就可以感受到石碇千島湖的靜謐之美！千島湖位於新北市石碇區山區，也是翡翠水庫上游的集水區，湖水與高低起伏的山巒相互交疊，放眼望去就像有許多小島，遠看猶如鱷魚，也吸引了許多遊客前來觀賞，景色非常優美哦！

小編小提醒：若要前往可以導航「千島湖觀景臺」視野較好，而不是「千島湖」哦！

地址：新北市石碇區（導航千島湖觀景臺）

新店碧潭風景區

新店碧潭風景區。 圖／新北市觀光旅遊網

新店碧潭風景區位於新北市新店區，除了景觀很美，可以玩的也很多！划船遊碧潭、騎自行車沿著河岸漫遊、或者走在吊橋欣賞碧潭之美都很不錯，碧潭中不時也有不同主題的水上地景裝置（例如幾米主題、角落生物等），夏天還可以到碧潭的和美山步道看螢火蟲，或是從山頂眺望遠方夜景哦！

地址：新北市新店區新店路

滿月圓國家森林遊樂區

滿月圓國家森林遊樂區。 圖／新北市觀光旅遊網

滿月圓國家森林遊樂區位於新北市三峽區，因其山巒有如滿月而得名，除了豐富的植物種類、秋季的楓葉美景、滿滿芬多精的森林步道，許多遊客來這裡都是為了欣賞其中兩座瀑布—滿月圓瀑布與處女瀑布，處女瀑布比滿月圓瀑布更壯觀，若是時間及體力有限，小編推薦可以選擇處女瀑布哦！

地址：新北市三峽區174之1號

板橋435藝文特區

板橋435藝文特區。 圖／新北市觀光旅遊網

板橋435藝文特區營運主軸主要為「親子藝術樂園」及「藝術家夢想基地」，適合親子同遊，也適合朋友或情侶來此散步約會，園區內隨處可見藝術造景，也有各種展覽、藝術課程、博物館、故事館、小商店等，除此之外還有小朋友最愛的沙坑、草皮，並提供粉筆讓小朋友在地上任意塗鴉，絕對是大人小孩都會喜歡的好地方！

地址：新北市板橋區中正路435號

看完小編介紹的10個新北景點，是不是發現新北真的有好多美麗的自然景觀以及許多值得一去的景點！趕快把這些景點加入口袋名單，開始安排一場新北之旅吧！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime二月活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」