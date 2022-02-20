「2022陽明山花季x三麗鷗明星」228連假必打卡！到台北後花園賞櫻、搶拍雙星仙子花海

台北人賞櫻亮點數不盡！隨著內湖樂活夜櫻即將來到尾聲，2022陽明山花季日前接力開跑，並攜手三麗鷗明星雙星仙子設置超萌打卡造景，讓大家搶拍萌度加持的櫻花、杜鵑花海，2/27還有一日限定見面會，勢必成為親子228連假好去處。

圖／陽明山花季臉書專頁

已有超過60年歷史的陽明山花季，今年以「花見春櫻」為主題，展期預計截至3/20，遊客可至陽明公園，徜徉山櫻花、八重櫻、昭和櫻和吉野櫻等各品種櫻花美景中，加上杜鵑花與山林風光，夢幻場景勢必讓每張照片都飄仙氣。而活動也與三麗鷗人氣角色之一雙星仙子合作，只要至陽明山花鐘前即可打卡粉嫩可愛的雙星仙子看板，身後還有繽紛花毯超加分。

鮮紅的八重櫻接續綻放。圖／北市公園處提供

此外，配合最新花季，現場也將陸續舉辦同樂活動，像是2/26有櫻式浪漫音樂會、2/27為櫻花總動員DIY手作課程及大小朋友都會愛的「雙星仙子見面會」。另外，只要參加山城花見尋寶趣，搭配導覽，還可蒐集到人氣三麗鷗明星雙星仙子的圖章。提醒大家賞花仍要積極配合防疫，拍照時需要佩戴口罩、現場禁止飲食。

陽明山花季「花見春櫻」

地點：台北市北投區湖山路二段26號（陽明公園）展期：截至3/20

雙星仙子見面會日期: 2/27（需線上報名，開放50組民眾）活動時間：13:30-14:00

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