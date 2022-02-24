台北療癒植物系「Coffee Sind」咖啡外帶專門店　短笛拿鐵好評必點

從捷運忠孝新生站5號出口出站，很難不被這一間溫馨迷你的咖啡廳「Coffee Sind」，飄揚而來的咖啡香所吸引停留。熱情洋溢的店主開朗的寒暄著每一位客人，專業沖煮著咖啡，主要提供義式咖啡、手沖咖啡和不固定甜點。融入多肉植栽於任何一角，甚至擺盤和杯套都有多肉作伴，結合花藝與咖啡手藝，這家植物系咖啡廳推薦給您。

各種形式的咖啡廳充斥在生活周遭，有景觀為主、外帶專門、安靜氛圍適合工作讀書、老宅復古情調、各種異國風情色彩…，滿足每一個人的興趣喜好。這裡想分享一間位於捷運忠孝新生站旁，交通便利充滿植栽元素，可愛可愛的外帶咖啡專門店「Coffee Sind」

交通位置

咖啡廳座落於捷運忠孝新生5號出口旁，出站後右手邊第二個店面，不用幾步路的距離不難錯過。另外，咖啡廳前方的巷道宅小為單行道不宜停車，可至大馬路上找尋停車位。

店面環境

以外帶咖啡專賣的Coffee Sind採敞開式的格局，有限度的保留一小塊咖啡製作區，再將其他空間規劃為內用座位區，為得是留給想停留下來喝一杯咖啡的人有一處歇腳之所。

方形的工作區將上半部設計為對開的玻璃窗，向外延伸出的木板桌加上座椅轉變成吧檯的形式，輕鬆讓客人可近距離與主理人互動。

另一角，也簡單的擺放兩人桌椅，整家店約可容納7人相當有限，若不介意行人道上的花圃也有空間就坐。雖是如此，卻可從咖啡廳的每一處角落，感受到店家用心的投入，以大量的觀葉植栽妝點，營造一處暖心的城市綠洲咖啡館。

其實原先的Coffee Sind位處一處多肉植物專賣的店舖內，成立了店中店的咖啡概念店。同樣喜歡多肉植物，除了咖啡亦推廣多肉植物讓大家認識，而後離開了植物店另尋獨立店面重新出發。不變的是咖啡的品質以及愛多肉植物的心，一起在新址發揚光大。

Sind在丹麥語裡是"頭腦、想法、腦海"之意。Coffee Sind的概念，來自於愛咖啡的每一位朋友，都擁有一顆充滿咖啡因的咖啡腦，而讓我們相聚在一起。

於此同時也代表著憧憬的丹麥生活想法，將"熱情"與"快樂"投注在生活與事業中。雖然不是丹麥人，但我們的生活也可以和他們一樣很丹麥。

Logo則是以線條勾勒，兩位主理人分別為左右腦的概念，詮釋Coffee Sind。

座位不多翻桌率也算快，有幸坐到店前的位置，真切感受到主理人開朗健談個性，來來往往發現有許多都是熟客，熱絡的與主理人話家常，就算是新客同樣熱度不減，開朗地打招呼，令人感到相當溫暖。

說實在走訪不少間咖啡廳，遇到如此熱情的主理人，Coffee Sind目前是頭一個！然而，當主理人拿起咖啡沖煮器具時，自然流露出專注的神情，注視著杯中流動的咖啡液，彷彿沒有任何事比眼前的它更為重要。直到咖啡製作完成，又能立刻轉換回來，充滿自信帶著笑容遞上一杯用心沖煮的咖啡給予客人。

不論室內用抑或是外帶，選擇義式咖啡都有帶細緻的拉花，用心可見一斑。

Coffee Sind 菜單

Coffee Sind主要提供義式咖啡和手沖咖啡，另也有少量花茶和其他飲品選擇，以咖啡廳平均價位來說整體價格相對親民可愛；另外亦有與甜點工作室不定期合作甜點，款式不定以當天提供為主。用心的是，不論是咖啡或是甜點，皆隨著時節更替而搭配應景的品項，讓人每次來都有驚喜可期。

所使用的咖啡豆多以“淺中焙”為主；義式配方豆裡則是挑選四個產區所組成，同樣走淺焙的路線。

Coffee Sind的咖啡豆皆為主理人自行採購生豆並進行杯測後，再與配合的烘豆商根據每一批生豆挑選適合的烘豆機和烘焙方式製作烘豆。精心參與烘豆過程，提供最佳品質給顧客，店內亦有販售咖啡豆喔！

咖啡＆甜點

與丸姊和丸姊夫前來，共享用了三杯飲品和三份甜點。

手沖咖啡

一時之間不知如何選擇，主理人便會詢問個人喜好口味，經由推薦品嚐的是來自衣索比亞罕貝拉的月見野櫻花，採用日曬處理法。

沈穩的木板作為托盤，上頭有手沖咖啡盛裝於壺內，一旁置放小溫杯自行裝取，令人眼睛一亮的還有那迷你多肉盆栽，享受咖啡的同時更因多肉的催化而備感療癒。

呈現乾淨琥珀色澤的月見野櫻花，不僅只有爛漫詩意的名字，帶有粉嫩花系的清香，入口後是溫潤的莓果風味，尾韻香濃的咖啡味迴盪在口中。放涼再喝莓果味更加顯著，餘韻猶存相當好喝。

赤崁糖拿鐵

赤崁糖拿鐵一直是Coffee Sind的人氣招牌，與一般常見黑糖拿鐵相似，在拿鐵奶泡表層撒上糖並炙燒，特別的是選用產自台南的“赤崁糖”。

木製杯墊結合鐵線手藝放置空氣鳳梨。

看看這個表面張力。

使用最純粹的台灣甘蔗原糖不另加砂糖，採用古法以孔明鼎、龍眼木燒製提煉的赤崁糖，多了龍眼蜜的香氣不死甜，微微焦脆的表面增添口感的趣味性，尾韻的奶香味也相當迷人，整體細膩的口感成為人氣飲品當之無愧。

短笛拿鐵

在澳洲墨爾本的咖啡廳認識短笛piccolo後，便對短笛留下深刻印象。而且以目前台灣咖啡廳提供的品項來說，短笛不算常見，若出現在菜單上我大多會選擇短笛，同時短笛也是Coffee Sind人氣好評品項喔！（短笛僅提供內用）

上桌的短笛被多肉擁簇，別緻的擺盤和細緻的拉花，令人看得目不轉睛。

短笛的容量約莫是90ml，可以把它當作小版的拿鐵，咖啡液比例不減牛奶比例降低，因此咖啡濃度都比拿鐵或卡布高，適合不想喝太多牛奶的人。製作短笛需要有一定的經驗和技巧，咖啡液的萃取以及在有限的容量於窄口杯內拉花，都考驗著咖啡師的專業。

這杯短笛，咖啡味道和香氣相當醇厚，帶著些微的酸度，又喝得到奶泡滑順細緻的口感，在咖啡與鮮奶完美得融合下，很好喝。推薦給想嘗試短笛的人，Coffee Sind不會讓你失望。

甜點

由於甜點的部分不定期更換，這裡分享一下我們於一月中所品嚐到的品項，分別有香料紅酒蛋糕、伯爵紅茶瑪德蓮和胡蘿蔔蛋糕。

採用聖誕節的熱門飲品熱紅酒的元素，以磅蛋糕的形式表現出這一款香料紅酒蛋糕，是我從來沒品嚐過的新奇口味。

浸過紅酒的磅蛋糕，搭配酒釀蕃茄、釀漬櫻桃、蔓越莓乾並以肉桂和八角點綴，是一道非常應景的冬天大人系甜點。

預先回烤過，磅蛋糕質地扎實濕潤，吃到底部濃郁的紅酒香氣散發在嘴裡，多麼美妙迷人的滋味。酒釀蕃茄更是一大亮點，入口後竄出濃厚微醺的酒氣，令人相當意外。獨樹一格的口味非常新鮮，在冬天吃起來心頭暖暖的，特別幸福呢！（不擅於喝酒排斥酒味的，這款請務必避開。）

比一般市面上看起來要大、色澤偏深的伯爵紅茶瑪德蓮，選用胖貝模具以伯爵紅茶口味添加橙酒和威士忌提味，並淋上桑葚醬而成。

不論是嗅覺上散發伯爵茶香，視覺上看去就知道伯爵紅茶實在的份量，蓬鬆軟綿的口感還有清香淡甜的桑椹醬提升風味及增添濕潤度，搭配咖啡是最適合不過的甜點了！

另一個甜點是在國外司空見慣，在台灣則相當少見的胡蘿蔔蛋糕。濕潤扎實的蛋糕體類似磅蛋糕的口感，細細的紅蘿蔔絲清晰可見，其中還添加核桃和肉桂增添香氣豐富口感，吃起來反倒沒有紅蘿蔔味，而是自然的甜味。上頭香濃的乳酪搭配蛋糕吃更是絕配，是我目前吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕了！

卡布奇諾

內用喝了短笛還嫌咖啡因攝取不夠，我自個兒再行外帶一杯卡布奇諾。Coffee Sind的外帶紙背套，獨具巧思製作成立體的款式令人眼睛為之一亮，此外主理人還大方分享，紙杯套共有三種款式，分別以不同多肉植栽作為背景圖樣，你猜得出來嗎？

冬天裡有這杯熱卡布在手，香醇順口好喝，絕對值得停留就為了與這一杯咖啡相遇。

心得評價

處於繁忙的生活中，有時不見得有太多時間可以消磨時間在咖啡館裡，而咖啡成癮的人卻是無時無刻都需要一杯好咖啡一個舒服的環境來緩解放鬆。

Coffee Sind的存在就是再適合不過的選擇，平宜近人的價格就能享有一杯品質絕佳的咖啡，還有翠綠療癒多肉陪伴，絕對值得花一杯咖啡的時間治癒都市繁忙中的你我。

Coffee Sind

Coffee Sind粉絲團

電話：無電話，請洽粉絲團

營業時間：週一至週五 PM12:00 ~ PM10:00 | 週六和週日 AM11:30 ~ PM10:00

公休日：不定休，請上粉絲團確認

地址：台北市中正區新生南路一段56巷8號

文章來源：丸玩玩 FB：丸玩玩

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