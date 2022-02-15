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13萬株鬱金香「士林童話花海」快閃10天！穿梭4大森林展區尋找灰姑娘、竹取公主

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者皓小月
圖／士林官邸鬱金香展官網宣傳片截圖
圖／士林官邸鬱金香展官網宣傳片截圖

2022台北市「遇見幸福」鬱金香展將從週末2/18到2/28、為期10天在士林官邸開跑！工作人員選用超過20個品種鬱金香、一個一個種下球根、以13萬株鬱金香規劃出四大主題展區：荷蘭童話故事村、灰姑娘的幸福邂逅、拇指姑娘的浪漫森林國度、竹取公主的夢幻世界，邀民眾走裡童話花海中。

圖／士林官邸鬱金香展官網
圖／士林官邸鬱金香展官網

圖／士林官邸鬱金香展官網
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公園處黃淑如處長表示，展區包含荷蘭的「木鞋寓言」故事，以風車、木鞋、小船打造「荷蘭童話村」，呈現純樸村莊景緻；以丹麥童話故事「拇指姑娘」，巨型的鬱金香裝置藝術，讓民眾猶如拇指姑娘般穿梭在浪漫森林國度。

另外，在西式庭園內，則以德國的「灰姑娘」為主題，用西式的花柱妝點幸福大道，更搭配馬車、３Ｄ彩繪藝術牆，妝點「灰姑娘的幸福邂逅」，象徵王子灰姑娘的浪漫相遇，再一步步走向幸福；這次與日本礪波市合作展，出日本特有種鬱金香，特別以日本童話故事「竹取公主」為發想，以鳥居、月亮、月兔、紙鶴打造「竹取公主的夢幻世界」，讓民眾親身體驗童話裡的經典場景。若是於花展期間無法到場欣賞或是想回味美麗花海，還有線上３Ｄ、３６０度賞花的貼心服務唷！

圖／士林官邸鬱金香展官網
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圖／士林官邸鬱金香展官網
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2/18開幕當天，穿著荷蘭服飾、花仙子、公主王子裝扮或變裝者，於鬱金香展區內拍照並在士林官邸粉專上傳照片，或是與鬱金香展區的馬車、木船、3D彩繪版、鳥居、巨型鬱金香(五擇一)合照，到服務台出示留言證明，即可兌換限量紀念品。

還有，週末(2/19、2/20、2/16、2/27、2/28)午後更有樂團、歌舞表演，想在悠揚的樂舞聲陪伴下、愜意散步在鬱金香花園中，可要把握機會，快點把這些場次的時間記下來！

圖／士林官邸粉專
圖／士林官邸粉專

主辦單位並與士林、天母、北投等週邊商圈合作，有超過50間店家，提供賞花專屬優惠，民眾只要在展期內，出示官網特約店家頁面，就能享有限定消費優惠！不只可以體驗手作鬱金香香氛蠟燭，還能品嘗酸酸甜甜、鬱金香造型餅乾；拜訪士林官邸鬱金香花海後，可以順遊陽明山花季及鄰近的花卉實驗中心，飄著陣陣香氣的風信子現在也正值花期；或是拜訪北投三層崎花海、花博公園裡的「臺北玫瑰園」，在美好的春日時光中留下更多幸福的記憶。

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士林官邸 花海 賞花 北投 裝置藝術

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