160元泡湯不限時！新北金山溫泉山莊「冷天激省玩法」假日不加價一票玩到飽

近期北部天氣又迎來低溫氣候，冷颼颼的天最佳行程莫過於泡在暖湯。今天跟大家分享一處應景的最佳激省玩法，只要160元即可一票爽泡湯屋、家庭池、大眾池、戶外露天池的藥浴，不限時且平假日都適用，獨自放空或一家人旅行療癒又划算。

圖／Klook官網 圖／Klook官網

經營超過40年的「綠峰渡假山莊」藏身陽明山及金山的中心，四面環山環境清幽，除了提供住宿及台式合菜料理，首要主打陽明山唯一碳酸硫磺泉與古法調配的藥浴池。這裡泡湯收費採「一票到底」，開放使用山莊內的湯屋、家庭池、大眾池與夏季打卡聖地戶外露天池，次數與時間不限超佛心，讓人忍不住想賴上一整天。

圖／綠峯渡假山莊官網

溫泉票券原價成人250元，目前透過KLOOK平台目前可以160元入手，預訂後截止3/31到現場兌換即可，平日、週末、國定假日統統都能使用，連假還能搭配周邊金山老街、北海岸一併暢遊。此外，若不想事先購票，到訪用餐每滿500元，也享一人免費泡湯，有吃有玩小資族也能獨享平價卻舒服享受，惟介意設備新舊程度的人可自行斟酌是否前往囉！

圖／綠峯渡假山莊官網

金山綠峰渡假山莊地點：新北市金山區重和里三重橋22號營業時間：06:00-22:00

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