聽新聞
test
0:00 / 0:00
160元泡湯不限時！新北金山溫泉山莊「冷天激省玩法」假日不加價一票玩到飽
近期北部天氣又迎來低溫氣候，冷颼颼的天最佳行程莫過於泡在暖湯。今天跟大家分享一處應景的最佳激省玩法，只要160元即可一票爽泡湯屋、家庭池、大眾池、戶外露天池的藥浴，不限時且平假日都適用，獨自放空或一家人旅行療癒又划算。
經營超過40年的「綠峰渡假山莊」藏身陽明山及金山的中心，四面環山環境清幽，除了提供住宿及台式合菜料理，首要主打陽明山唯一碳酸硫磺泉與古法調配的藥浴池。這裡泡湯收費採「一票到底」，開放使用山莊內的湯屋、家庭池、大眾池與夏季打卡聖地戶外露天池，次數與時間不限超佛心，讓人忍不住想賴上一整天。
溫泉票券原價成人250元，目前透過KLOOK平台目前可以160元入手，預訂後截止3/31到現場兌換即可，平日、週末、國定假日統統都能使用，連假還能搭配周邊金山老街、北海岸一併暢遊。此外，若不想事先購票，到訪用餐每滿500元，也享一人免費泡湯，有吃有玩小資族也能獨享平價卻舒服享受，惟介意設備新舊程度的人可自行斟酌是否前往囉！
金山綠峰渡假山莊地點：新北市金山區重和里三重橋22號營業時間：06:00-22:00
延伸閱讀：
．加1元升等湖景房！桃園「最美環湖飯店」下殺3折免千元，加碼福華3大吃到飽餐廳買1送1
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言