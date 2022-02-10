快訊

高雄確診情侶遊屏東「內行足跡表」爆紅 網讚嘆：很懂玩

嘉聯益樹林廠新增13確診 其中含1台籍協力廠商

基隆慶元宵 「虎哩幸福」小提燈2/12起開始發放

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲「虎哩幸福」小提燈。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
▲「虎哩幸福」小提燈。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

基隆市政府贈送限量小提燈。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
基隆市政府贈送限量小提燈。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為歡慶2022元宵佳節，基隆市政府今年推出象徵「福氣與幸福雙雙來到」的「虎哩幸福」小提燈，2月12日(六)起一連四天，在基隆市東、西岸旅遊服中心供民眾免費索取，限量500份送完為止。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，元宵節提燈籠為傳統民俗重要的活動之一，市府每年以生肖為主題推出應景的小提燈，造型喜氣、可愛值得收藏。今年「虎哩幸福」虎年小提燈，以紅花唐裝象徵新年「喜慶吉祥」，一手高舉招財，一手提握元寶，寓意著招財進寶，腳上雙福代表著福氣與幸福雙雙到來，讓提著燈籠的人能財源廣進，虎年行大運 ! 小提燈選用環保材質，只要按照英文字母依序組合就能拼裝完成，非常適合親子共同DIY一起快樂過元宵。

「虎哩幸福」虎年小提燈自12日上午11時起在東、西岸旅遊服務中心發放，民眾只需到「基隆旅遊網臉書粉絲專頁」按讚、分享活動貼文就可免費索取，歡迎各位好朋友闔家一同來索取。曾處長也提醒民眾，領取提燈時，務必配合防疫措施，配戴口罩、保持社交安全距離等規範，共同迎接元宵佳節。

曾處長還說到，基隆除了多樣特色美食外，也是台灣最早的咖啡城市，早期的基隆港是國際貿易最繁盛的港口，是東西文化的交匯地，擁有發展歷史最久、最密集的咖啡廳，近年已經是台灣咖啡廳密度最高的海港城市，歡迎大家領取提燈後看看海景、喝咖啡，感受基隆在地的咖啡文化，希望大家新的一年虎虎生風、如虎添翼，一起歡慶福虎年！

基隆旅遊網 https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/dining/recommended/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

基隆 咖啡 觀光

延伸閱讀

3米超大型燈籠很吸睛 彰化花壇文德宮元宵新亮點

金山區公所本周五、周六送1200份平安祥虎小提燈

影／好美！竹市文雅里最老街道 高掛400顆彩繪燈籠吸睛

基隆40噸巨石前天崩落 東北角台2線今晚也有落石擋道

相關新聞

不預約吃不到！三重超繽紛「九宮格甜點塔」6種口味一次滿足　重乳酪塔每口療癒

udn走跳美食／Irene 三重預約制甜點，沒有預約可是買不到的好吃甜點店，多茄米拉創意甜點落腳於三重永福街72巷1號，是條不起眼的巷子，不過這裡只是工作室而非餐廳店面使用，賣的不是過路

新莊「1.8公里海洋光雕」璀璨登場！新北3大情人節「最美河岸燈海」捷運公車能到

新北最美夜間景點請收！春節連假結束後換來2022西洋情人節接力，今日特別精選新北3大最新親水光雕，統統大眾運輸即可抵達，不僅有搶先登場的新北燈會、河濱公園情人節光雕，新莊中港大排備受好評的海洋光雕也久

秒飛出國的台北創意泰式料理　泰國空運來的造景、叢林風店裝、道地泰北菜

標誌性泰北傳統柚木屋頂造型的門面、紅土色外牆、佈滿芭蕉葉與綠植栽的庭院，再加上店內佈置著主人劉政鋒David特別從清邁運來的銀器、木雕、陶罐與泰北少數民族的畫作等，來到「心泰原創泰國料理」會有種正要走進泰北餐廳用餐的不真實感。

全台最道地！台北通化街的摩洛哥料理　沙漠、駱駝塔吉鍋秒出國

沙漠、駱駝、湛藍色家門、紅褐色天花板的壁畫，勾勒出濃濃的摩洛哥氣息，位在通化街附近的「塔吉」是開業10多年，台灣唯一一家的正統摩洛哥清真餐廳。內部的壁畫出自於老闆老陳與朋友之手，將當地的特色濃縮在用餐的空間中，大大小小的塔吉鍋、銀壺、皮件與裝飾品也都來自於北非，無論是裝潢或是餐點，都充滿道地的摩洛哥味呢！

台北東區無菜單料理！國父紀念館站「鈺鮨」　頂級日本料理饗宴超過癮

udn走跳美食／老錢 偶爾想與重要的對象一起去高檔的日式料理餐廳享用整套以海鮮為主的無菜單料理嗎？今天要分享給各位的「鈺鮨」由帥氣又有著一手好廚藝的料理長坐鎮，他有著豐富的相關料理經驗，對漁

最溫柔的東區餐酒館！不只有好喝的原創調酒，連餐點也超有水準

udn走跳美食／老錢 有特色的優質酒吧不嫌多，今天再來跟大家分享一間位於台北東區去年底新開幕的「Bar.Tender 八天」，我覺得它是一間店內工作人員都相當親切又有活力的酒吧／餐酒館，就算你們

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。