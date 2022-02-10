基隆慶元宵 「虎哩幸福」小提燈2/12起開始發放
【旅奇傳媒/編輯部報導】為歡慶2022元宵佳節，基隆市政府今年推出象徵「福氣與幸福雙雙來到」的「虎哩幸福」小提燈，2月12日(六)起一連四天，在基隆市東、西岸旅遊服中心供民眾免費索取，限量500份送完為止。
觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，元宵節提燈籠為傳統民俗重要的活動之一，市府每年以生肖為主題推出應景的小提燈，造型喜氣、可愛值得收藏。今年「虎哩幸福」虎年小提燈，以紅花唐裝象徵新年「喜慶吉祥」，一手高舉招財，一手提握元寶，寓意著招財進寶，腳上雙福代表著福氣與幸福雙雙到來，讓提著燈籠的人能財源廣進，虎年行大運 ! 小提燈選用環保材質，只要按照英文字母依序組合就能拼裝完成，非常適合親子共同DIY一起快樂過元宵。
「虎哩幸福」虎年小提燈自12日上午11時起在東、西岸旅遊服務中心發放，民眾只需到「基隆旅遊網臉書粉絲專頁」按讚、分享活動貼文就可免費索取，歡迎各位好朋友闔家一同來索取。曾處長也提醒民眾，領取提燈時，務必配合防疫措施，配戴口罩、保持社交安全距離等規範，共同迎接元宵佳節。
曾處長還說到，基隆除了多樣特色美食外，也是台灣最早的咖啡城市，早期的基隆港是國際貿易最繁盛的港口，是東西文化的交匯地，擁有發展歷史最久、最密集的咖啡廳，近年已經是台灣咖啡廳密度最高的海港城市，歡迎大家領取提燈後看看海景、喝咖啡，感受基隆在地的咖啡文化，希望大家新的一年虎虎生風、如虎添翼，一起歡慶福虎年！
基隆旅遊網 https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/dining/recommended/
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言