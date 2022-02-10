台北萬華「94咖哩孃」自成一派的獨門咖哩！隱藏版原塊咖哩、真材實料食材超豐盛

喜歡吃咖哩飯的朋友應該都知道⋯常見的咖哩派系可以分為日式咖哩、南洋咖哩、印度咖哩等等，不過今天要分享給大家的咖哩飯專賣店「94咖哩孃」的老闆是一位很反骨的人，他偏偏就是不想做跟別人一樣的風味，所以發揮神農氏嚐百草的精神自己試香料，從眾多的種類裡頭挑選出十三種，親身去炒製與研磨（炒製過程因為每種香料炒香的沸點不同，所以還要一種一種分開炒，非常費時又費工），最後還要把咖哩粉放進密封的玻璃瓶內靜置28天以上去熟成，才可完成老闆心目中完美的咖哩，泥砍砍～泥砍砍～這麼龜毛的老闆所精心研發的咖哩能不來吃它一波嗎！？

「94咖哩孃」位於萬華區的「青年公園」旁，門面看起來其實不算超級顯眼，感覺只是小小一間店而已，但老闆似乎就是想走「黑矸仔裝豆油」的路線，著重於餐點本身的口味和品質，不想花太多功夫在店面要弄得多氣派、裝潢要多搶眼的方面。

門口外有架了一台液晶電視，播放著關於店內咖哩飯特色和吃法的影片，如果我是路人路過的話，應該是會好奇停下來看一下，因為他們的咖哩確實從賣相到吃法都跟別家的不太一樣⋯

店裡內用的座位真的很少、很少，就你們在照片中看到的那幾張椅子而已，最多我想應該只能容納六位客人就緊繃了吧！？

如果你們住在不遠處的話，也可以考慮外帶回住家或公司享用，店家使用的外帶餐盒超有質感，每次重複使用的話還可以折抵5元喔！

目前的菜單長這樣，簡單想吃一下的話可以選擇上面「94愛原味」的那兩款咖哩，想吃豐盛一點的話就建議選擇「94要主菜」的那幾款，搭配各種不同的炸物，吃起來更為令人滿足。（點圖的話可以看放大版喔～）

p.s.內用的話飯跟咖哩醬都各可以免費續一次

「94要主菜」的咖哩飯基本上都可以選擇你要「經典咖哩」還是素的「蕈菇咖哩」，老闆很貼心地考量到第一次來用餐的客人會不知道這兩種咖哩醬入口的滋味如何，所以都會主動提供這種小杯的咖哩醬供客人試飲。

這兩種咖哩醬都是使用照片中那些香料製作而成的，老闆很大方地把那些香料都擺放出來，也不怕大家抄襲他的口味。（當然也不是知道成份以後就能複製出同樣的口味，各種成份的比例拿捏也是關鍵）

雖然「經典咖哩」和「蕈菇咖哩」都是使用同樣的咖哩粉，不過後續熬煮的過程跟添加的食材很不一樣，經典咖哩是有跟洋蔥一起拌炒又加入豬後腿絞肉來熬煮，比較有肉香味，蕈菇咖哩則是沒加洋蔥（有些吃素的人不能吃洋蔥），取而代之的是加入大量菇類一起熬煮，我覺得也非常美味。

再來簡單看一下店內環境，如果不想自費點飲料的話，他們是有提供免費的茶水的。

然後因為桌子空間有限，以及內用格局恰好圍成一圈，所以把餐具放置於中間，方便顧客拿取。

再來看到這一桌就是當天我跟兩位朋友的午餐，以下一一與各位介紹它的內容。

首先跟大家說一下，就是你們來這裡不管點任何口味的咖哩飯都可以加價升級為套餐，套餐的內容會多了味噌湯、茶品、奶凍、時令水果這四個品項，但如果怕吃太飽的話⋯加價40元是四選一、加價70元四選二、加價100元四選三，加價130元則可以四種都擁有，相較單點的價格划算許多。

其中茶品每天不太一樣，我們那天喝到的是業者自己用茶葉熬煮的錫蘭紅茶搭配蘋果汁，喝起來酸甜順口、茶香味又很重，意外好喝！

味噌湯的部份不是走重鹹的路線，有加了大量的蔬菜去熬煮，喝起來感受得到蔬菜的清甜，然後裡頭除了海帶芽跟豆腐以外還加了切成丁的杏鮑菇來增加口感。

奶凍由老闆娘aka咖哩孃本人親自手作而成，口感跟想像中不太一樣，質地沒有那麼水，不過濃郁的奶香味結合了起司的香氣讓人十分喜愛。

當天的時令水果是清脆可口的現切蘋果，雖然比較單調、不是很花俏，但又脆又甜的蘋果有誰不愛吃呢～？

再來咖哩醬的部份，前面菜單上我們只看到「經典咖哩」跟「蕈菇咖哩」而已，但老闆後來又偷偷跟我說其實那天他們還有一款隱藏版的「原塊咖哩」，是加入了一大塊一大塊的豬梅花肉去熬煮而成的。

簡單來說⋯這「原塊咖哩」其實比較接近我們在一般咖哩飯餐廳會看到的咖哩，就是醬的裡面直接看得到完整的肉塊、馬鈴薯塊、紅蘿蔔塊，不一定要搭配其他的炸物就可以吃出食材的口感。

但是「經典咖哩」是把炒過的洋蔥和豬後腿絞肉一起先熬煮八小時，再靜置十二小時讓它熟成，熟成完再繼續熬煮八到十二小時，熬到所有食材都灰飛煙⋯呃⋯我是說所有食材的精華都熬進醬汁裡頭了，既濃郁又香醇，唯一缺點大概就是有些人會吃不太習慣，覺得還是希望可以吃到完整的肉塊跟馬鈴薯那些食材⋯

素的「蕈菇咖哩」一樣也是使用了熟成的咖哩粉去熬煮成醬，總共加入了大量的杏鮑菇、鴻喜菇跟香菇（還有加入一些毛豆），菇味十足，我自己認為好吃程度跟經典咖哩不分軒輊，主要是看個人偏好的口味。

當天老闆還帶我去參觀他們的廚房，然後讓我親眼見證他們的咖哩用料是多麼地真材實料，隨便一撈就是滿滿的菇菇！

再來看到這一份是「大雞雞餐咖哩」的主菜，一共有無骨雞腿排、唐揚雞跟雞柳條，老闆說其實炸物雖然每家的看起來都差不多，不過他們進的冷凍炸物廠商那邊都有等級之分，比較便宜的就是粉的部份多、肉的部份少，但老闆都很霸氣地跟廠商說他只要最頂級的那種，不惜成本也要讓客人享用到比較優質的食材。

然後我跟朋友們實際吃起來也確實覺得這裡的炸物口感極佳，肉的部份可以吃得很過癮，麵衣薄薄的，咬下去感覺很酥脆，油膩感又不會太重。

另外這是「厚切豬排咖哩」跟「藍帶豬排咖哩」的主菜。

厚切豬排是真的蠻有厚度的，雖然吃起來沒有到多汁那麼浮誇的地步⋯不過肉質完全不柴，搭配酥脆的麵衣吃起來讓人很過癮。（旁邊還多附一根雞柳條）

另外這藍帶豬排更是深得我心，切開以後中間的起司緩緩流出，搭配鹹香的火腿以及口感適中的豬排，真的是讓人難以抵擋的好滋味啊～

再來這個是單點的「起司啵啵球」，剛炸好時看起來跟地瓜球差不多，模樣十分討喜，底部搭配的沾醬就是經典咖哩的醬汁。

拿一塊起來放入嘴裡，咬一口真的可以嚐到滿滿的起司內餡耶（有貓舌的朋友請小心一點，吃太快的話有可能會燙到舌頭）～搭配帶著肉香味的咖哩醬，真是款涮嘴的小點心啊！

對了～忘記跟大家說一下，目前來店消費打卡的話就會免費贈送雞柳條或溏心蛋二選一唷！

再來看到的是飯的部份，它雖然視覺上看起來不能說是非常豐盛⋯不過業者特地選用品質很好的台梗九號米去炊煮，吃起來粒粒飽滿而且又帶點彈性，沒有因為要節省成本就隨便用一些亂七八糟的米。

吃法的部份，你們去一般咖哩飯的餐廳可能都是把所有飯跟醬直接混在一起這樣吃，但這裡的老闆有他推薦的吃法，第一步建議可以先挖一匙白飯去沾咖哩醬這樣入口，感受一下咖哩醬原味的美好。

再來可以品嚐一下他們用柚子醬去醃漬的柚香蓮藕，這個可以單吃，也可以沾點咖哩醬這樣吃，風味很清爽又開胃。

然後如果你們本身喜歡酸味的話，可以在白飯上淋上一些新鮮的檸檬汁，這樣再搭配咖哩醬一起食用的時候會更多一分清新的果香以及酸味，不過要加多少檸檬汁就看個人的喜好啦～如果不喜歡酸味的話也可以不要加。

然後前面提到那些豬排、雞柳、雞腿排什麼的也都可以沾著咖哩醬來增添風味。

最後一種吃法就是在咖哩醬上面灑一些特級的「朝天椒辣粉」，它的味道除了辣以外還有一股迷人的香味，對無辣不歡的朋友來說一定是最佳良伴～

最後看到這個是店家特別訂製的醫療級口罩，顏色夢幻而且還印了Logo跟店名上去，目前來店只要消費有滿150元就會免費贈送喔～

以上就是這次的分享，總結來說「94咖哩孃」是一間你可能光看餐點照片不一定會被吸引的店⋯但是實際品嚐過而且瞭解店家的製作過程以後（關於製作過程的秘辛都有拍成影片放在他們的粉絲專頁裡頭），會發現這真是一間值得收藏的好店，真心推薦給各位喜歡吃咖哩飯的朋友，改天找個時間來試試看吧！

94咖哩孃

地址：台北市萬華區青年路94號

電話：(02)2307-0924

營業時間：11:30 ~ 14:30／17:00 ~ 20:00

公休日：禮拜三

官方粉絲團：https://is.gd/65asbP

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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