台北必喝原汁排骨湯！大稻埕慈聖宮50年古早味　清甜不膩還能免費加湯

阿桂姨原汁排骨湯位在大稻埕慈聖宮前，是在地超過50年的古早味排骨湯，也是慈聖宮美食推薦。說到大稻埕的排骨湯很多人都會推薦阿桂姨原汁排骨湯，光慈聖宮前面這一條街就有非常多老店美食吃不完，像是葉家肉粥、許仔豬腳麵線…等，很多人是從早餐就直接在這裡解決了，短短一條巷子像是歷史的縮影，將所有人的美食記憶都短暫停了在這裡。

我從小就愛喝排骨湯，但好喝的排骨湯很難找，尤其是古早味的排骨湯，有一種媽媽的味道。造訪阿桂姨原汁排骨湯當天因為已經先吃了附近的賣麵炎仔，但看到有排隊人潮的排骨湯還是忍不住停下腳步，挪出一點位的空間來品嘗。

阿桂姨原汁排骨湯的用餐地方是在攤位的後面，也就是慈聖宮前的空地，店家都有自己的座位區，上面會有攤位名稱，記得不要坐到別人家。

攤位前也有座位，但只有2-3個，基本上會建議坐後面比較寬敞。

小小的攤位上有一大鍋一大鍋的排骨湯跟小菜，雖然生意很好但態度也很好，這點超加分。

點餐方式就是在後方的檯前點餐，主要當然是排骨湯，其他像是滷肉飯跟小菜等就看自己需求。

小菜的部份好像是固定的，有高麗菜、油豆腐、梅乾菜，一份20元很便宜。

排骨湯 $70

阿桂姨原汁排骨湯是用整塊肋排下去熬煮的，客人點餐後再剪成小塊小塊，所以有排骨、有肥肉、有瘦肉，跟一般吃到的排骨湯不太一樣，也是他們家特別的地方。

湯頭看起來很清透，第一口喝下去感覺是清甜型，跟我想像中的濃郁湯頭不太一樣，但是卻非常順口，會讓妳忍不住一口接一口，完全沒有負擔的喝完，然後忍不住想再去加湯。阿桂姨原汁排骨湯走的是細水長流型的味道，不是非常突出，但卻會讓妳懷念很久，喝多都不會覺得膩。

白蘿蔔基本上已經到了入口即化的地步，清甜回甘～排骨的部份有我喜歡的肋排，也有一整塊瘦肉，但完全不柴，甚至軟嫩到越咀嚼越能感受到肉汁的甜味。

滷肉飯 $25

滷肉飯屬於稍微偏肥一點的，配著吃也不至於太膩，跟排骨湯滿搭的。

高麗菜 $20

高麗菜我滿喜歡的，清爽脆甜，重點是20元這價位很可以。

油豆腐 $10/塊

油豆腐的話就要看當天有沒有滷透，基本上不難吃但也不到出色，一個10元可以點來配飯還不錯。

整體來說我覺得阿桂姨原汁排骨湯算是非常值得來喝的古早味排骨湯，雖然不是我想像中那種湯頭濃郁型的排骨湯，但是喝起來口味清甜不膩，又可以免費加湯，吃的到肋排跟瘦肉也完全不柴，是我很喜歡的大稻埕美食推薦。

阿桂姨原汁排骨湯

地址：台北市大同區保安街49巷17號

電話：0928-880015

營業時間：10:00-16:00

停車位：無

廁所：有(附近有公廁)

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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