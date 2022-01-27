訂位滿到2024年！板橋最狂預約制「門前隱味牛肉麵」 湯頭熬煮多年一天限量30碗

說到台北最難訂的牛肉麵，應該滿多人都會說是「門前隱味牛肉麵」，一天限量30碗，只接受預約制，目前到2024年1月都已客滿，只能等之後的每個月預約。門前隱味牛肉麵是我吃過最難忘的牛肉麵，除了他真的很難訂到以外，還有老闆的故事在裡面；坐在5人座的吧台前，喝杯熱茶，吃著熱騰騰的牛肉麵，聽老闆分享他的故事，飽餐一頓後會覺得簡單的幸福不過如此，因為吃到一碗好吃的牛肉麵而感到開心。雖然不知道下次何時還能再吃到門前隱味牛肉麵，但他絕對是我心目中好吃牛肉麵的前三名，也是會想再回訪的台北牛肉麵推薦。

門前隱味牛肉麵

地址：新北市板橋區四川路一段87巷2弄12號到底左轉即到(捷運府中站2號出口走路8分鐘)

營業時間：12:00-21:00 (週日公休)

門前隱味線上預約

門前隱味牛肉麵 官網

門前隱味牛肉麵 粉絲團

門前隱味牛肉麵位在寧靜的住宅巷弄內，附近不好停車，建議可以坐捷運來，用Google地圖找路。店面自成一個風格，說不上來，金屬搭配木頭，在雨天看又格外有種違和卻協調的感覺。

店內就只有料裡台前的5-6人座位，加上一個看起來很年輕但已經年過40結婚有小孩的大叔，帶點自信自負的語氣，我跟大叔就這樣聊天聊了半個多小時⋯⋯從一開始疑問他這樣的開店方式真的能賺到錢嗎？畢竟從備料到煮麵都只有他一個人，一天工作超過12個小時，卻只賣30碗，一碗225元。跟大叔的交談中，我發現他根本就不是一個很愛賺錢的人，雖然這樣說好像覺得他很偉大，畢竟誰開店不想賺錢，但大叔的初衷，就只是想開一間店，煮麵給喜歡吃的人吃～～

所以即便門前隱味牛肉麵現在生意好到客人都抱怨訂不到位，大叔依舊沒有想開分店的想法，他很單純，就是顧好這家店，顧好熟客，光這些就夠他忙了。

聊到後來我理解並認同他的想法與做法，但其實大叔根本不需要我理解跟認同XD 他只是在跟我分享他為什麼想這樣做的原因而已，並沒有要求得任何人認同的意思。

門前隱味牛肉麵在網路上的評價一直很兩極，多數的人是因為吃不到而變酸民，也有很多人是吃過但下次不知道何時還能再吃到而期待，我應該就是後者～吃過一次後喜歡上了，但不知道哪時候才能再吃到這碗我真心覺得好吃的牛肉麵。

門前隱味牛肉麵 預約方式

大家最想知道的應該就是門前隱味牛肉麵的預約方式了吧！

平日用餐時段分12:00、13:30、18:00、19:30，假日多兩個時段15:00、16:30，限時90分鐘一次最多五位客人。

1.好友日曾到訪過的朋友臉書私訊預訂

2.預約取消的位置如下方日期有黃色可選即為取消的位置➡ 門前隱味線上預約網址

門前隱味牛肉麵 $225

今天是第1488天的湯頭！要吃麵之前會聽到大叔這樣說著，像是一種儀式感，宣告著你今天喝到的湯頭是熬煮了幾天，我忍不住記錄著，距離下次來吃，會是第幾天呢～

「粗麵還細麵？要不要辣？」大叔的統一問話，回答後他就開始默默地煮著麵，端到桌前，完成了他的工作。大叔在煮麵過程中是專注的，甩麵時很帥、撈料時很專心，你感覺得出來他對於這一碗牛肉麵有他的堅持，所以在拿到這碗牛肉麵時，我的內心是有點澎湃的。這樣說或許有點誇張，但畢竟我真的等這一天等了很久⋯⋯

每碗牛肉麵都會附一小碟豆干和榨菜，吃辣的人會多一疊辣椒，這辣椒好吃到有在單賣，我當天就買了一罐回家。豆干看起來很簡單，吃起來滿香的，跟重口味的牛肉麵很搭；榨菜我就直接到近牛肉麵裡一起吃了。

建議可以先品嘗原味湯頭，再把辣椒加進去，湯頭多了份辣感會更加分。

我本身是喜歡寬麵條的人，所以毫不猶豫選了寬麵，略帶彈牙的寬麵口感我很愛，也吸附滿多湯汁在上面的，吃起來很過癮。

門前隱味牛肉麵的湯頭是屬於濃郁厚重款的，一喝下去馬上衝擊你的味蕾，我本來就是重口味的人所以非常合我的口味。主要是他們家是用老滷湯頭，裡面有中藥、蔬果等，配料有番茄、蘿蔔都已經煮到入口即化，整碗湯濃厚到放久了上面會有一層膠質凝固啊！

牛腱肉滿厚一塊，基本上也不太需要咀嚼，牛肉香味很夠，完全不柴非常好吃。

門前隱味牛肉麵用餐時間是90分鐘，從吃麵、聊天、喝杯熱茶，這90分鐘裡我吃到了一碗期待已久的牛肉麵，認真說他很符合我的期待，至少我覺得這225元花的很值得。要問我下次還會不會想再去吃？我的答案是「會」！拜託我的熟客朋友可以多一點嗎？這樣我能排到的機會才會高一點啊～～

門前隱味牛肉麵絕對是我心目中好吃的牛肉麵前三名，當然也是最難吃到的牛肉麵第一名吧，有機會也希望你們能去吃吃看，然後跟我分享，這碗我喜歡的台北牛肉麵推薦給你們。

門前隱味牛肉麵

地址：新北市板橋區四川路一段87巷2弄12號到底左轉即到(捷運府中站2號出口走路8分鐘)

營業時間：12:00-21:00 (週日公休)

門前隱味線上預約

門前隱味牛肉麵 官網

門前隱味牛肉麵 粉絲團

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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