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全台最道地！台北通化街的摩洛哥料理　沙漠、駱駝塔吉鍋秒出國

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

沙漠、駱駝、湛藍色家門、紅褐色天花板的壁畫，勾勒出濃濃的摩洛哥氣息，位在通化街附近的「塔吉」是開業10多年，台灣唯一一家的正統摩洛哥清真餐廳。內部的壁畫出自於老闆老陳與朋友之手，將當地的特色濃縮在用餐的空間中，大大小小的塔吉鍋、銀壺、皮件與裝飾品也都來自於北非，無論是裝潢或是餐點，都充滿道地的摩洛哥味呢！

▲壁畫皆出自老闆及朋友之手，富有異國情調。
▲壁畫皆出自老闆及朋友之手，富有異國情調。

▲店內收集了許多來自北非的物品。
▲店內收集了許多來自北非的物品。

「塔吉」是一種尖蓋型的陶鍋以及用它來燉煮肉、蔬菜的料理名稱，由於當地的水資源不足，因此發展出三角錐鍋蓋造型的鍋具，將食材本身的水氣於鍋內循環，既能達到省水又能鎖住食材本身的水分與風味，是非常典型的摩洛哥料理。主廚兼老闆，同時也是摩洛哥人的老陳說，來台灣20幾年最想念的就是家鄉菜塔吉，一開始煮來與朋友分享，吃過的友人都非常喜歡，紛紛鼓勵他開直接開一間餐廳，「塔吉摩洛哥料理」因此誕生。

▲番紅花牛肉蜜棗塔吉鍋鹹香軟嫩的牛肉， 混合洋蔥、蜜棗的甜鹹好味道，很受台灣人的喜愛。
▲番紅花牛肉蜜棗塔吉鍋鹹香軟嫩的牛肉， 混合洋蔥、蜜棗的甜鹹好味道，很受台灣人的喜愛。

老陳說，塔吉使用新鮮的牛肉或羊肉、蔬菜、摩洛哥綜合香料小火燉煮約2至3小時，有些還會加入杏桃或椰棗，讓肉、脂肪、蔬菜與香料完美混合成適合沾麵包或是北非小米吃的醬汁，且肉質軟嫩入口即化，很受台灣人喜愛，也因此留住了許多慕名前來的忠實饕客。

▲鷹嘴豆泥用麵包沾著細緻的豆泥、橄欖油與香料，麥香混合著豆香，味道超搭！
▲鷹嘴豆泥用麵包沾著細緻的豆泥、橄欖油與香料，麥香混合著豆香，味道超搭！

▲摩洛哥薄荷茶新鮮薄荷葉熬煮，清涼中帶著些許甜味。
▲摩洛哥薄荷茶新鮮薄荷葉熬煮，清涼中帶著些許甜味。

　

店家資訊

塔吉摩洛哥料理

地址：台北市大安區基隆路二段144巷3號

電話：02-2732-7296

FB：塔吉摩洛哥料理 Tajin Moroccan Cuisine

時間：週二至日11:30-14:30、18:00-21:00（週一休）

消費：番紅花牛肉蜜棗塔吉鍋料理350元、鷹嘴豆泥120元、摩洛哥薄荷茶120元

　

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