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新北超平價「火烤兩吃」燒肉鍋物！145元起自助吧吃到飽，升級版霜淇淋無限享

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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小資族請出列！新北新莊有家平價餐廳，最低145元即享自助吧吃到飽，霜淇淋、白飯、飲料任吃喝，燒肉一盤48元吃得到，火鍋、燒烤一次滿足，吃得飽又不傷荷包，趕快筆記起來列入口袋名單。

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這家「饞饞燒肉鍋物」座落輔仁大學附近，森林系設計加上亮黃、綠的裝潢增添用餐的活力氛圍。餐廳最大亮點在於同間店不僅能單吃燒肉或火鍋，也可享火鍋、燒肉雙重體驗，超過70種食材任選，揪好友造訪還方便根據喜好決定希望單吃或都吃。點餐方式為先挑選湯底再選主餐肉品，每份附有蔬菜盤，肉類則有三款份量的豬、雞、牛、羊及海鮮，亦開放單點火鍋料，煮熟後再燒烤味道更升級。

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若欲烤肉有開盤費一人28元，將會附七味唐辛子、日式燒肉醬油、店家特製檸檬洋蔥醬等，部落客謝蘿莉分享一次沾三款最美味，湯頭部分則推薦胡椒味醇厚的現磨胡椒豚骨鍋，小朋友喝不怕太辣；花椒香麻辣鍋湯頭香麻帶勁，還可隨喜好自加花椒。此外，肉盤部分最低只要48元，帶皮豬五花、手切松阪豬、燒烤限定牛肋條等燒肉必備品項統統都有，每盤肉質也有所保證，CP值偏高。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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而近期店家也新推兩款價格的雙人套餐，598元起鍋底、主食、肉品、配餐乃至飲料全備好，讓大家不必一份份單點。值得一提的是，只要符合145元低消即享自助吧區吃到飽，霜淇淋、白飯、飲料、沾醬統統無限自取，其中霜淇淋機器也進階2.0版本，主打更為綿密滑順的口感，飯後來製香草混巧克力更療癒，免兩百吃得撐，堪稱月底救星，新莊人先衝一波。

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饞饞燒肉鍋物
地址：新北市新莊區建國一路11號
營業時間：11:00至00:00

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