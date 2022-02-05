台北東區無菜單料理！國父紀念館站「鈺鮨」　頂級日本料理饗宴超過癮

偶爾想與重要的對象一起去高檔的日式料理餐廳享用整套以海鮮為主的無菜單料理嗎？今天要分享給各位的「鈺鮨」由帥氣又有著一手好廚藝的料理長坐鎮，他有著豐富的相關料理經驗，對漁獲等食材的品質與鮮度非常講究，最擅長用各種時旬的新鮮食材做出別具巧思的日式無菜單料理，開業以來已經累積了相當多的好評，在Google上擁有平均4.9顆星的高分，今天就帶大家一起進去看看這邊價格2680元的無菜單料理有什麼樣的內容以及我當天這一頓吃下來的感想！

「鈺鮨」的店址位於捷運國父紀念館站不遠處，你們從2號出口搭手扶梯上來的話，大概步行3~4分鐘左右就可以找到它了。

提醒大家一下，因為餐廳的食材都是根據訂位人數所預先準備的，所以強烈建議大家想前來這裡用餐的話一定要事先訂位（可以直接打電話或透過餐廳的線上訂位系統），然後因為之前餐廳曾經碰過準備好了食材結果客人沒出現又不事先告知所以食材只好報廢的情況⋯所以目前的規定是訂位後就要先全額匯款或者提前到店付現，我想這點大家站在店家的立場應該也可以體會為何需要這樣的規定。

目前「鈺鮨」的消費方式有三種，前兩種分別是提供2680元和3680元的無菜單料理，第三種是「握壽司套餐（附湯）」，一共可以品嚐到10貫握壽司，價格為1280元。（以上價格均須再加10%的服務費）

酒水的部份則是當天點了之後再當天結帳，若自備酒水的話也會另收開瓶費。

座席的部份一律是照片中這種「板前區」，因為來吃這樣的高檔日本料理，並非只是讓客人低著頭拼命吃，可以一面欣賞師傅精鍊的廚藝和刀功然後當面聽著他細細描述每道料理的作法和內容，這才算是享用高檔日式料理的完整體驗啊～

除了剛才看到的那一區以外，另外店內還有一個可以容納12位客人的包廂區，非常適合公司部門餐敘或家族聚餐之類的，然後包廂低消為25000元加一成，如有什麼其他特殊的需求都可以事先與店家溝通。

開始介紹餐點之前，我想稍微提一下，就是餐廳這邊真的很貼心，店內還有準備衣架來讓客人掛外套。

就座以後，服務人員就會奉上熱騰騰的日式煎茶，清香又有解膩的功效，然後每次我才喝個幾口，他們又馬上來加茶，補充茶水補超勤的～

當天還喝到了師傅自釀的梅酒，喝起來酸甜又清爽，等冰塊稍微融化一些以後，感覺整個甜度會更剛好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

裡頭那顆梅子是精華所在，帶著酒香味的果肉咀嚼起來非常迷人，直接捨棄會有點浪費喔！

對了～這裡還會提供那種澆了水以後會長大的那種濕紙巾。（通常只有在比較高檔的餐廳會看到）

澆了水以後就會變這樣，我覺得過程還蠻療癒的感覺。

蜆湯

再來看到的這碗是樸實無華的「蜆湯」，喝起來鮮味十足，而且最近這種冷颼颼的天氣進到店內馬上來上幾口這熱湯，整個身子馬上就暖了起來，非常舒服。

再來看到這一碟是醃漬過的嫩薑、白蘿蔔以及加了甘梅粉的紅心芭樂，走的都是爽脆、清爽的路線，都可以單吃也可以搭配等下陸續上桌的料理配著吃。

再來看到這一位帥哥就是當天為我們準備整套無菜單料理的料理長，他正在進行一些像是磨山葵之類的餐點備製，喔～對了！這邊的無菜單料理基本上60%是生食、40%是熟食，假設你們想要100%都是熟食或者有其他飲食方面的偏好或禁忌的話，記得都要在訂位時就直接反映給店家喔～這樣他們才來得及在食材的準備以及菜單的設計上做調整。

接下來在料理長的巧手之下，我們的無菜單料理饗宴即將正式開始～♪

北海道水章魚

首先登場的這一道它是「北海道水章魚」，「水章魚」又稱為「巨人章魚」，因為它的每根章魚腳都比多數的章魚還要粗大許多。

但是咀嚼起來的滋味一點也不會讓人有嚼半天才吞得下去的感覺，整個口感軟軟嫩嫩的，當然還是保有些許彈牙的感覺，不過咀嚼起來一點也不費力，搭配著紀州梅製成的梅醬和紫蘇花，整個清新怡人，是道非常清爽的料理。

嘴裡一面在細細品味著水章魚的美好，料理長又一面在為我們準備下一道好料了。

小鰤魚

這一道是又名「青甘鱼」的「小鰤魚」，屬於深海魚的一種，冬天的時候肉質特別肥美，很適合做成生魚片來享用。

它的魚肉吃起來口感非常鮮嫩，然後因為表面有稍微用炭火去炙燒過，所以吃起來還帶著一股淡淡的炭香味，再配著柚子胡椒醬以及一咪咪的新鮮山葵泥，感覺整個風味更有層次了說。

下一道看起來是海苔壽司卷的樣子⋯

磯邊卷

不過「海苔壽司卷」其實不能算是日本料理很正確的用法，它比較正式的名字是「磯邊卷」，其中「磯邊」就是海苔的意思，而料理長端給我們的這磯邊卷裡頭主要是包了台灣野生的鰹魚、醃漬過的薑片以及日本的赤蔥，吃起來肉質比較緊實一點，本身魚肉滋味聽說比較特別一點⋯但因為搭配赤蔥、薑片那些一起吃，整個滋味蠻豐富的，也不會覺得有什麼吃不習慣的感覺。

赤海膽搭配牡丹蝦

下一道是用紹興酒去醃漬過的「赤海膽」搭配北海道進口的「牡丹蝦」，然後也有附上一小坨的山葵泥。

吃法是建議先把那隻牡丹蝦均勻沾附濃郁鮮甜又帶著酒香味的赤海膽下肚，整個Q脆飽滿的蝦肉再加上赤海膽的加持，整個好吃到讓人很想轉圈圈～

「第二吃」則是推薦搭配店家的「醋飯」一起享用，師傅特別選用來自山形縣的「輝映米」搭配用酒粕發酵製成「赤醋」，吃起來的酸味感覺有比白醋調味的醋飯還強烈一點，但這樣的醋飯跟某些食材其實是更搭的！

壽司長捏給我們的一球醋飯，可以把它沾上赤海膽以後一起品嚐，酸香、濃郁又帶著些許酒香的滋味全部加在一起，實在很難形容它們合體後的滋味，但真的會讓人有眼睛為之一亮的感受這是肯定的～

烏魚子干貝

再來看到的是「烏魚子干貝」，它使用了體積非常大的北海道干貝，外層裹上了磨成粉狀的烏魚子，對切成兩半，第一塊可以先品嚐原味，也就是干貝本身極致軟嫩、鮮甜的滋味再加上烏魚子的芬芳，另一塊就可以看個人喜好搭配山葵泥或者海藻鹽一起享用，我自己是覺得不用搭配就超級好吃了啦～它本身的口感跟甜度就很頂級了！

生蠔青海苔茶碗蒸

這一碗是茶碗蒸，不過它可不是什麼隨隨便便的茶碗蒸，裡頭竟然有加入了廣島的生蠔，光用想像的就覺得那個味道會很奢華⋯

裡面吃得到好多塊滑嫩細緻的大牡蠣，每口都是滿滿的鮮甜滋味！然後除了底下的蒸蛋很柔嫩以外，中間還吃得到靜岡的青海苔，風味與其說濃郁，倒不如說相當地淡雅，有股獨特的清香，令人著迷。

黑鯧西京燒

再來這「黑鯧西京燒」是把肉質紮實又不失細緻的黑鯧先用白味噌去稍微醃漬以後，再拿來火烤，吃起來有股鹹甜鹹甜的滋味，然後可以搭配一旁清爽的蘿蔔泥或香甜綿密的「金時地瓜」一起享用。

緊接著看到的就是這次無菜單料理的重頭戲「綜合握壽司」啦！

每次使用的海鮮食材都會根據當天的漁獲來進行一些調整，我們那天去所品嚐到的就是照片中這七種，等下會一道道為大家介紹。

有看過「將太的壽司」這類漫畫的朋友應該都曉得其實要把生魚片跟醋飯完美結合其實並非大家看起來的那樣「簡單壓一下」就搞定，關於握的手勁、醋飯的份量跟魚片的大小其實都是大有學問的，我相信料理長能像現在這樣信手拈來應該也是曾經下過非常多的苦功吧？

宜蘭野生石鯛

第一貫所品嚐的是「宜蘭野生石鯛」做成的握壽司，口感QQ滑滑的，咀嚼起來略帶些爽脆感，我很喜歡。

宜蘭野生肉鯽魚

這是又稱「肉鯽仔」的「肉鯽魚」，油脂很豐富，然後有搭配一些松露鹽，所以咀嚼起來滿口芬芳，跟剛才的石鯛是截然不同的風味。

軟絲

再來這個不是魚肉，而是生食級的軟絲，吃起來又軟嫩又帶點微微的嚼勁，刷上酸香的醬汁之後感覺十分清爽、開胃。

鹿兒島白魽

遠從鹿兒島進口而來的「白魽」，魚肉細緻又不失肥美，咀嚼起來滿是香甜，讓人愛不釋手。

愛知縣赤貝

我以前比較少吃到貝類的握壽司，不過這「愛知縣赤貝」咀嚼起來有種鮮甜又Q脆的滋味，令人想慢慢咀嚼、捨不得太快吞下肚⋯

下一款有一點特別，它不是搭配醋飯，而是用海苔包起來。

兵庫縣青花魚

「青花魚」其實就是大家常聽到的「鯖魚」，因為本身的「魚味」比較重，所以做成生魚片大多會用醋漬去蓋過那味道（不過這也不是單純的生魚片，底下有醋飯），但這次料理長選擇搭配海苔以及蔥泥，也是一種方法，口感吃起來蠻滑嫩的。

鮪魚大腹

最後一貫「鮪魚大腹」就是鮪魚最肥美的上腹肉啦～油脂豐沛到不行，輕輕咬一下就在口中化開的感覺，而且還帶著一種濃郁的油脂香氣，讓人吃得大呼過癮啊～

厚蛋燒

再來這一塊我本來還以為是什麼蛋糕⋯結果它其實是「厚蛋燒」，口感有點軟綿、蓬鬆感，本身沒有使用什麼太強烈的調味，不過濃郁的蛋香味十分可口。

剛才吃了很多生食類的握壽司、生魚片，後面還會再附上一碗「味噌湯」讓客人暖暖胃。

白草莓與芝麻奶酪

當天的餐後的甜點提供的是大湖產的「白草莓」以及師傅手作的「芝麻奶酪」。

夢幻的白草莓吃起來香甜多汁，據說價格是一般草莓的好幾倍。

奶酪的部份是用白芝麻去製成，吃起來香醇又細緻，然後師傅還特別選用日本進口的芝麻去做成上面的芝麻醬，香味濃厚然後整體的甜度又恰到好處，為我們這一餐劃下了完美的句點。

以上就是這次的分享，我自己覺得來吃這樣的無菜單日本料理講求的除了食材的新鮮、料理的精緻以外，還要重視與板前師傅的互動性、服務人員的服務品質⋯等等，而這次的用餐經驗我對以上這些部份都給予極佳的好評，離開時是掛著滿足的笑容的，對這類高檔日本料理有興趣的朋友可以參考看看唷～相信「鈺鮨」應該是不會讓你們失望的！

鈺鮨

地址：台北市大安區光復南路280巷37號

電話：(02)2711-2258

營業時間：11:30 ~ 14:30／17:30 ~ 21:30

公休日：禮拜一

官方粉絲團：https://is.gd/bc9PqJ

線上訂位系統：https://is.gd/2egCHj

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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