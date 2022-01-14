華燈初上劇迷必追！三重無招牌隱密小吃店 豬肝柔嫩、麻醬麵醬香都好吃，必加點小魚乾辣椒

台劇華燈初上掀起一陣風潮，每個人都在猜測兇手到底是誰？！

搭上熱門戲劇華燈初上的列車，好幾處劇中拍攝的場景與餐廳、小吃，成為劇迷們朝聖的熱門景點。

隱藏於三重重陽公園旁的早市裡，珍棧神奇小吃就是華燈初上劇中拍攝的一間小吃店，在第一季中酒店小姐們吃麵、阿季只點了一碗貢丸湯，就是在珍棧神奇小吃，也是警察成哥與同事一起吃麵的店家。

珍棧神奇小吃在拍攝前就是很受在地人喜愛的小吃店，已經開了30多年的老店，樸素沒招牌的低調小店，就像餐點一樣，低調平實卻深植人心。

附近還有好吃的林家米粉湯，麵線一碗只要20元。在地人私藏的隱藏版美食，一碗只要20元的大腸麵線，搭配各式黑白切超無敵，晚來吃不到。

珍棧神奇小吃菜單、價格

沒有菜單，看著牆壁上貼的價目表跟老闆娘點餐，滷肉飯、湯麵、乾麵、米苔目、燙青菜、麻油炒豬肝等，均價35元價位親民。

珍棧招牌必吃豬肝、小魚乾辣椒

珍棧神奇小吃不走華麗路線，平實的提供日常小吃，就近採買新鮮食材，食材新鮮簡單料理就美味，當日現買的豬肝更是店內人氣招牌，加上數十年精湛的手藝，麻油炒豬肝更是推薦必吃。

只有自己跟小孩來吃早餐，沒辦法點太多，至少可以點碗豬肝湯(NT.35)吃吃豬肝，整碗的豬肝給的很多，不見血水的豬肝，吃起來卻很柔嫩，煮的時間掌握得非常好，果然厲害！僅加薑絲調味，清爽卻甘甜，一碗麵配上一碗豬肝湯就很棒。

劇中阿季點的貢丸湯(NT.25)當然也要來一碗，一碗有四顆貢丸，口感跟湯頭也都不錯，但還是豬肝湯最為驚豔。

可選細麵或粗麵的麻醬麵(NT.35)，選擇了細麵，趁熱和勻麻醬，淡淡的芝麻香氣，不濃稠、順口，豆芽菜讓整體增加了爽脆度，雖不到最好吃，但很耐吃，很家常味。

油滑順口的乾意麵(NT.35)，醬汁淋得不多，但吃起來蠻有味道的，鹹度不高，拌入油蔥又香又油，個人就愛這種傳統小吃味。

桌上的小魚乾辣椒是珍棧的賣點之一，許多民眾都是衝著這味而來，自己製作的小魚乾辣椒，小魚干的用量超實在，免費讓消費者食用，又香又辣超過癮，

喜歡的話也可以單買整罐回家慢慢吃。

外帶了乾意麵跟四神湯給泰瑞當早餐，四神湯也很好喝，幾乎無雷的小吃店，真材實料與沒有距離的親和感，就是讓人一吃再吃的最好見證。

珍棧神奇小吃

電話：0987-284-588

地址：新北市三重區重陽路一段44巷91號

營業時間：06:00~13:00(週一公休)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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