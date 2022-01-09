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台北最好評「草莓燉奶」限定回歸！隱藏版綜合紫米更銷魂，正宗港式養生甜品必衝

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@twoboysfoods授權
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甜品控出列！台北有一間回訪率極高的店家隱身晴光市場，主打各款道地港式燉奶，而每逢冬季限定登場的「草莓燉奶」更是引爆朝聖潮，濃郁的燉奶上鋪滿新鮮草莓，讓人一試成主顧，也可選擇加入一半紫米的隱藏版，養生系美味手刀出發！

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這家座落晴光市場內的「双妹嘜﻿」為許多人的口袋名單，搭乘捷運至中山國小站1號出口，徒步5分鐘即可抵達。由於老闆為香港人，販售的品項統統正宗得讓人秒出國，經典芝麻糊、芒果黑糯米撈等港式甜點應有盡有，結合養生、養顏概念也稍微降低了甜度，讓大家吃得更無負擔。

圖／IG@twoboysfoods授權
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尤其燉奶可謂鎮店招牌，一般時期選擇紫米燉奶、黑糖燉奶、紫米燉奶加芝麻等口味就已令人齒頰留香，深受好評。而來到冬季草莓季的主場，双妹嘜﻿「草莓燉奶」絕對是一年一度的必吃款，原味奶香十足，滑溜的口感超療癒，加了草莓視覺搶眼度更是翻倍升級，隱藏版現場限定的還有「草莓紫米燉奶」，顆粒口感吃得更滿足，味道也相對更加清爽。

雖然季節限定草莓燉奶一碗180元、草莓紫米款190元，但真材實料的滋味仍讓人心甘情願買單，不過由於店面偏小，內用只能立食不提供座位，在地人也會選擇外帶回家品嚐，草莓控快把握限時美味衝一波。

圖／IG@twoboysfoods授權
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双妹嘜

地址：台北市中山區農安街2巷20之33號
時間：週一至週六11:00-21:30、週日12:00-21:30

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