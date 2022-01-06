躺在床上看海！新北九份8間「無敵美景住宿」　山景海景全都要

位於台灣東北部的九份，整座小鎮依山而建，與基隆山遙遙相望，擁有得天獨厚的臨山面海之景，當地人更是認為這裡的每分每秒景色都在變化，如詩如畫。因此，本文將介紹結合自然景觀的九份住宿推薦，讓你在房間就能輕鬆享受山光水色！

聽風的歌

愛看書的讀者請注意，「聽風的歌」民宿和房型皆以村上春樹的作品命名，其理念是要將最美的九份映在客人的床前或窗邊，而整體裝潢以簡約風格為主，大面窗戶不僅可以放大視覺空間，更可以獨享飽覽九份美景。而聽風的歌也設有景觀餐廳，提供早餐 Buffet、下午茶時間和夜景品賞（皆為預約制），美景搭配美酒，才是人生最大的享受。

圖／聽風的歌民宿餐廳

圖／聽風的歌民宿餐廳

地址：新北市瑞芳區崙頂路111號

電話：02-2406-2277

神隱之森

今年才開幕的「神隱之森」，是由導演侯孝賢拍攝《戀戀風塵》所取景的一間老屋，改造而成的森林系民宿。房東為了保留老屋的韻味，特別以木造屋頂建築結構，稍稍滲入現代典雅設計，雖然見不到九份特有的山海之景，但也能從窗戶欣賞一片蓊鬱的山林，望著綠意發呆。

圖／神隱之森 Twilight Forest

圖／神隱之森 Twilight Forest

地址：新北市瑞芳區崙頂路48號

電話：0905-788-650

M Bar House

說到九份的夜生活，相信很多人都是到「M Bar House」度過，對吧？事實上，M Bar House 不只是酒吧而已，還提供住宿服務！建築本身是擁有八十年以上歷史的老宅，因此房間內可以看到一些裸露的磚頭，呈現懷舊的視覺感受，也可以到酒吧喝調酒、吃炒飯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／M Bar House

圖／M Bar House

地址：新北市瑞芳區輕便路280號

電話：0909-678-785

陽光味宿

九份老牌的海景民宿「陽光味宿」，提供小閣樓房型和海景客房等房型，整體環境清幽，設有視野良好的專屬露台可以眺望海景，晚上也可以一邊泡浴缸，一邊將九份夜景盡收眼底。值得一提的是，陽光味宿的房東有在擔任流浪動物的中途之家，所以會有些狗狗貓貓在這裡，喜歡寵物的人可別錯過囉！

圖／陽光味宿

圖／陽光味宿

地址：新北市瑞芳區豎崎路56號

電話：02-2497-0956

不厭晴民宿

無論是現代工業風、北歐設計風、南法鄉村風、台灣海洋風、日式簡約風、韓式歐巴風還是峇里島度假風，「不厭晴民宿」應有盡有。不厭晴的位置與其他民宿相比較高，可一覽無遺絕佳海景，好好放鬆身心，讓大自然療癒你。

圖／不厭晴民宿

圖／不厭晴民宿

地址：新北市瑞芳區汽車路9-12號

電話：02-2496-5577

九份山經

位在九份老街的尾端，「九份山經」希望以最平易近人的方式，帶領遊客深入九份的歷史，讓旅宿成為旅人與在地文化交流的平台，所以特別推出夜間導覽的服務，訴說九份的過去。而九份山經裝潢以簡約質樸的水泥為底，搭配九份相關畫作為裝飾，著實增添了不少溫暖氣息。

圖／九份山經 Jiufen The Ore Inn

圖／九份山經 Jiufen The Ore Inn

地址：新北市瑞芳區基山街204號

電話：0902-056-802

九份景棧

以溫馨家庭風為特色的「九份景棧」，只要躺在床上就可以欣賞海景，是多麽奢侈的享受呀！民宿距離老街步行約五分鐘，又有提供室內停車場，適合親子同住，一起融入九份的美景之中。

圖／九份景棧

圖／九份景棧

地址：新北市瑞芳區汽車路29號

電話：02-2406-2173

九重町客棧

為了想呈現舊時光的台灣情懷，「九重町客棧」利用老木椅、紅磚道和柔和的光線來營造復古氛圍，而海景雙人房的陽台景色不只很棒，還有種植大量植物，看起來就像身在空中小花園呢！另外，民宿的一樓為餐廳空間，晚上則會搖身一變為酒吧，提供給喜愛小酌的讀者參考。

圖／九重町客棧

圖／九重町客棧

地址：新北市瑞芳區基山街29號

電話：02-2496-7680

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