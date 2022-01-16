北部美食之都在基隆！隱身巷弄的小店　會牽絲的起司舒芙蕾每口都幸福

「 南有台南；北有基隆 」這是我最近對基隆寫下的註解⋯不知道從什麼時候開始，這城市除了基隆廟口在神秘的巷弄也多了很多小亮點正在跟大家招手！也讓人對基隆有了耳目一新的感覺!

位於愛三路98巷巷弄內的「 美有計劃Caf'e 」就是一個沒有計劃隨時可以前往的精緻小店！位於二樓的 美有計劃Caf'e 沒有一樓店面的喧囂，多了世外小桃源的甜美～

來這裡除了可以享受熱騰騰的義大利麵燉飯，也可以點上舒芙蕾讓午後時光變得無比浪漫！讓人打從心裡讚嘆，美有計劃就是最好的計劃！

美有計劃Caf'e

地址：基隆市仁愛區愛三路98巷15號2樓

電話: 02 2426 0579

營業時間: 週一至週日 11:30–21:00

週五、週六 11:30–21:30

今天與部落客兔貝比相約這裡，一見到 美有計劃Caf'e 室內有綠意盎然的網紅牆及盪鞦韆，就讓已經不少女的我們也少女心大噴發的拍起閨蜜照放閃！一上傳FB馬上引來眾多關注！

對於現代人來說！一間餐廳不只要好吃，環境也要好拍才算滿分！美有計劃Caf'e 光是這面形象牆就讓我們拍了幾十張照片！讓我們在等候餐點一點都不無聊～～就在我們玩的不亦樂乎時，熱騰騰的餐點也香氣誘人的陸續上桌！

（想點什麼？需要什麼？這裡的每張桌上都設有服務鈴 可說是相當方便唷！)

（加入會員就能領取手工烤布蕾！這種好康怎能錯過呢？)

本日餐點

美有計劃Caf'e- 奶油魚子醬干貝燉飯

眼前這一道奶油魚子醬干貝燉飯可說是 美有計劃Caf'e 店內超人氣品項！看起來清淡的色調調味卻是奶香濃郁好吃的不得了！（覺得厲害）

炙燒後肥美的干貝搭配吸收醬汁軟糯滑潤的米粒展現了海味鮮甜！一旁的九孔魚子醬口味特殊，扮入米飯更添口感層次！有著畫龍點睛的效果！澎湃的海味鮮甜，讓我們一口接一口停不下來！

美有計劃Caf'e- 漁夫總匯海鮮Pizza

同樣也是店內人氣商品的海鮮Pizza，則添加了多利魚與鮮蝦及蒜頭，味道一樣很有特殊性不落俗套！是大人小孩都會喜歡的美味！

我很喜歡這烤到薄脆的餅皮！它吃進嘴裡卡ㄗ卡ㄗ散發麵香⋯就算冷了吃也十分好吃！美味滿分！

這裡的餐點除了可以單點也可以升級套餐！讓大家可以自己拿捏份量！

我個人覺得⋯兩個人至少加碼一份⋯如此一來就可以一次擁有清脆的生菜沙拉、香酥的炸薯條、及料多味美的玉米湯！（晉升美食大富翁的概念）

美有計劃Caf'e- 季節水果起司舒芙蕾

提醒大家！吃完鹹食，可別忘了點上店內招牌季節水果舒芙蕾！不然千萬別說你來過美有計劃Caf'e！

當ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ晃動的舒芙蕾隨著瀑布般流洩的鮮奶油和蜂蜜一起上桌！試問，誰還能抵擋這甜蜜誘惑？更Over的是底層還藏有起司，會讓你在切開拉起瞬間，聽見驚艷四座的歡呼聲！

說實在的⋯我也不知道為什麼人們會對這種會牽絲的畫面特別著迷！我想一方面是它視覺效果滿分！一方面是添加起司口感層次讓人實在難以抵擋！對吧？

正值冬季，吃著暖呼呼的舒芙蕾就有超幸福的感覺！份量超大很適合三五朋友一起享用⋯搭配一旁色彩繽紛的時令水果草莓及香蕉酸酸甜甜⋯⋯就彷彿遇見初戀，無法自拔！

Bravo!!! 就算我不是甜點控也難以抵擋馬上被收編！這一道不論是搭配 焦糖瑪琪雅朵 或 綜合莓優格奶昔 都相當棒!螞蟻們可千萬別錯過囉！

美有計劃Caf'e- 焦糖瑪琪朵

​​這個價格超佛心啊！在台北大概只能喝到熱美式吧，甜度適中不會過膩～

美有計劃Caf'e- 綜合莓優格奶昔

以各種莓果打成果漿之後匯原味優格奶昔～喝起來微微酸甜！很適合餐後飲用幫助消化！莓果對女生很棒！別忘了點上一杯呵護自己一下唷！

沒有計劃卻想出門走走？沒有計劃但想吃頓美食？就讓美有計劃成為你造訪基隆的理由！現在就解鎖這Beautiful Plan！現在就趕快預約，讓這裡的美食饗宴成為你旅程中的第一站！飽到撐肚皮再去基隆週邊景點走透透吧！

美有計劃Caf'e

地址：基隆市仁愛區愛三路98巷15號2樓

電話：02 2426 0579

營業時間：週一至週日 11:30–21:00 | 週五、週六 11:30–21:30

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴 FB：棠小璇 Lune fete

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