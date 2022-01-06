台北石牌超人氣牛排餐廳！「傑克牛排」平價吃高品質排餐　自助吧羅宋湯、霜淇淋最滿足

平常有在石牌站走跳的人應該都知道⋯在美食雲集的「石牌商城」這條街上其實有好幾間牛排店，而我今天要分享的「傑克牛排」算是當中人氣跟口碑都極佳的一間，實際吃過以後我也覺得這裡的排餐肉質都很好，自助吧使用了要價不斐的美國第一大霜淇淋機品牌「泰勒（TAYLOR）」的機器，做出來的霜淇淋不但有自動滅菌系統而且口感還綿密可口，然後濃湯的部份有玉米濃湯和羅宋湯，其中羅宋湯料多味美，可以撈得到很多牛肉塊，更是讓我感受到店家的不惜成本⋯底下就請大家跟著我的圖文來看看那天我跟幾位朋友還吃了哪些好料吧！

進到店內以後就發現生意非常好，我們用餐的過程中還一直有很多組客人陸續在外面候位，想要熱門用餐時段去吃牛排的話記得提早撥個電話來訂位以免久候喔！

除了餐點CP值蠻高的以外，我覺得這裡的用餐環境也比想像中優質，不會像某些夜市裡的牛排店給人一種髒髒舊舊、吃粗飽的感覺，這裡裝潢、燈光、選用的桌椅和地板的材質都感覺質感蠻好的，業者有在重視用餐氣氛的這一塊。（店家的服務態度也很熱誠，讓人有賓至如歸的感覺）

牆上的黑板有手寫版的菜單，不過這不是完整的菜單內容，而且有些品項後來也做了調整，欲知最新版的詳細菜單內容請點這裡來瀏覽。

再來帶大家看到的是這裡的自助吧～其實我覺得以這裡餐點的定價來說，這樣的自助吧已經算是蠻有誠意的了，光是飲料的部份就種類非常多元，除了常見的汽水機以外還有提供清甜的紅茶、檸檬味很重的檸檬水跟咖啡和茶包一等等。

光是茶包就有六種之多，而且還是裝在玻璃瓶裡頭，視覺上就給人一種質感加分的印象。

汽水機其中有一種是「舒味思萊姆風味氣泡水」，那個我還蠻愛喝的，口感清爽而且又無糖、無熱量。

有些牛排店的麵包或餐包是一人一份的，但這裡的也是放在自助吧，想吃幾片就烤幾片，保證食量再大也可以吃到飽飽飽！

抹醬有巧克力跟香蒜兩種，記得要先烤過以後再抹醬喔～

湯品的部份剛有提過了，目前提供的是玉米濃湯跟羅宋湯，等下我會特寫羅宋湯裡的料給你們看。

餐具看起來都洗得蠻乾淨的，也是由客人自助拿取。

再來看到這一桌就是我跟幾位朋友這次點的餐點啦～有牛排、羊排、豬排、雞排、魚排跟虎蝦⋯等等，每種都想試試看味道如何～♪（而且我有兩位朋友不吃牛⋯）

先從剛才說的「羅宋湯」看起吧！剛才隨便一撈就被嚇到，因為裡面的牛肉塊也太大塊了一點吧？每塊都跟外面賣的骰子牛差不多大小，而且並不是都很肥或帶筋的部位，咀嚼起來肉香味十足，湯頭喝起來也鮮香可口，應該是我看過最有誠意的自助吧羅宋湯了！

【義式香草雞腿排 200元｜+海虎蝦 179元】

第一盤上桌的是「義式香草雞腿排」，因為想吃豐盛一點，所以加了一尾「海虎蝦」，變成海陸雙拼，如果你們沒那麽愛吃蝦的話，也可以選拼梅花豚、小羔羊或者鱈魚，都有一些折扣的優惠。

雞腿排的部份選用國產的新鮮雞肉，並以自家的香草醃料去醃漬入味，香煎到表面金黃焦香，光用看的就覺得一定很讚～

實際吃起來也的確是皮脆肉嫩，那個香草的醃料帶著些許的鹹味與清新的香氣，可以把雞腿排本身的鮮甜給帶出來，每口都讓人吃得津津有味。

海虎蝦非常大一尾，中間有事先幫客人對半切開，食用起來非常方便，咬下去可以嚐到彈牙又充滿鮮味的肉質，吃完真的有回味無窮的感覺！

旁邊搭配的是燙過的青菜、太陽蛋以及螺旋麵，其中螺旋麵的口感蠻有彈性的，不會太軟爛，淋上一些醬料以後非常好吃。

【法式帶骨小羔羊 360元】

再來這一份是「法式帶骨小羔羊」，一份就有三大支，一上桌就可以聞到羊肉那獨特的香氣，絕對不是讓人討厭的騷味喔！

這裡的小羔羊吃起來肉質非常鮮嫩，咀嚼起來一點都不費力，口感真的算是鮮嫩多汁，醃料的部份味道也很好，一點也不會有死鹹的感覺。

用餐時還可以選擇你要黑胡椒醬還是蘑菇醬，雖然都是一般牛排店常見的醬料，不過黑胡椒醬香氣十足又不會太辛辣，蘑菇醬裡頭真的可以吃到很多蘑菇片，讓人覺得用料很實在，兩種醬都讓我們覺得大勝一般平價牛排店的醬料。

要淋多少醬汁就看個人的口味偏好了，我自己是建議可以先吃幾口原味的肉再淋。

自助吧也有提供喜馬拉雅粉晶鹽、TABASCO辣椒醬跟紅人A1牛排醬等其他的調味料喔！

【檸香厚切鮭魚 340元｜伊比利法式帶骨豬】

接下來看到的是「檸香厚切鮭魚」再拼「伊比利法式帶骨豬」。

鮭魚排重達16oz，選用的是鮭魚最肥美的魚肚那個部位，表面裹上一層酥脆的麵衣，咬下去可以感受到魚肚豐腴又鮮嫩。

另外那個「伊比利法式帶骨豬」更厲害，大家如果這幾年有去吃過一些不錯的燒肉餐廳或火鍋店的話，應該都有吃過伊比利的肉片吧？這種豬通常是吃天然的橡果長大的，肉質香甜、油脂豐富還帶著堅果的香氣，有「豬肉界勞斯萊斯」的美名。

以前我也只吃過切成肉片的，這次第一次吃到帶骨、做成香煎豬排的作法，吃起來肉質軟嫩中又帶著點咬勁，咀嚼起來香甜多汁，一點騷味都沒有，好吃程度完全不會輸給其他高檔的牛排啊～

【安格斯菲力 450元】

最後看到的這一份是取自安格斯黑牛腰內肉部位的「安格斯菲力」，我選的是五分熟的熟度，比較吃得出軟嫩多汁的口感，若是選七分熟以上的話，肉質會比較難咬一些。

菲力牛排基本上就是油脂比較少的部位，適合不喜歡太多油花的人，煎的熟度恰到好處時吃起來會非常細緻可口，而且還帶著一點獨特的肉香味。

我覺得這次點的安格斯菲力完全就是最完美的熟度，咀嚼起來的每一口都香甜多汁，當天一起用餐的其中一位友人平常很怕吃到太有咬勁的牛排（所以去牛排店大多會點豬排或雞排），我切了一塊給他試吃，他也大讚說這菲力美味又很好入口！

【愛爾蘭脆薯 60元｜麥克雞塊 60元】

雖然排餐就可以吃得很滿足了，但若是可以再來點炸物的話就更完美了，多人聚餐的時候我會建議再搭點個薯條或者雞塊之類的，他們的炸物油都瀝得很乾，而且用的也不是很廉價的食材，一吃就覺得很涮嘴～

鹹食吃完以後，最後當然會想來點甜食來作為這一餐的完美Ending，這時就很推薦大家可以來一份蛋糕或者奶酪來享用。

【手工奶酪 60元】

當天我們是一人點了一款「手工奶酪」，瓶身上還印了古錐的表情圖案，小朋友們看了應該都會心花怒放！

當天我們點的四種口味分別是原味、藍莓、芒果、草莓，藍莓、芒果、草莓都是添加了成份天然的手工果醬，吃起來香甜、順口，奶酪本身也奶香味十足，真的不錯吃。

然後前面提過他們有美國品牌「泰勒」的霜淇淋機，記得也可以去裝來吃一下（不用另外收費），我覺得口感濃郁中又帶點清爽，不吃很可惜喔～

以上就是這次的分享，當天我跟幾位朋友都對這次的用餐經驗很滿意，各種不同種類的排餐都有水準之上的表現，沒有踩到雷的感覺，然後店家的服務態度親切又熱誠，也讓我們留下了很好的印象，以後來石牌這邊想吃牛排或其他排餐時，「傑克牛排」應該會是我們心目中的首選無誤！

傑克牛排

地址：台北市北投區裕民一路29號

電話：(02)2821-2829

營業時間：禮拜日到四 11:30 ~ 23:00／禮拜五跟六 11:30 ~ 23:30

公休日：禮拜一

官方粉絲團：https://www.facebook.com/jacksteakshipai/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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