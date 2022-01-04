台北信義高CP值新餐廳！「Waku waku pasta」101無敵景觀＋日式塌塌米座位
udn走跳美食／大海愛上藍天
台北信義誠品４樓最新進駐餐廳＂Waku waku pasta＂這裡視野極好，可以座擁101無敵景觀，還可以在日式塌塌米上品嚐義大利麵、咖喱飯、日式定食以及季節性草莓蛋糕手作甜點，低消一杯飲品或主食就可以在信義區一級戰區品嚐美食，且只要加66就能升等套餐，列為台北信義區CP值高餐廳。
Waku waku pasta擁有日式氛圍景觀餐廳，居然有塌塌米座位區，讓人有秒飛東京的錯覺～
Waku waku pasta是waku旗下的第二個品牌，以日式洋食為主，專售和風義大利麵、咖喱飯、日式定食，每一餐點皆有專屬醬汁、野菜、海味、肉品，每道料理皆是食材美好的集結。
座位寬廣舒適，適合情侶約會、姐妹聚會好所在。
還可以參加2021台北信義區耶誕城，為最佳中繼休憩站。
waku waku在日文中，有著對美好事物有期待、興奮心情的含義，希望客人們踏入這個空間，就能對接下來發生的一切滿懷期待。
它的logo超卡哇依的，連水瓶都是。
最新DM，實際DM以店家為主。點主餐加點菊(66元)、梅(188)、竹(199)、松(266)升級不同套餐，菜單網址。
套餐+66元就有，CP值最高是松套餐－主餐+266元(包含40元麵包、160元開胃菜、110元甜點、90元飲品等價值400元餐點)。
低消一杯飲品－美式咖啡90元，就可以在如此浪漫的環境下用餐。
黑咖喱雞肉飯250元(內含雞腿肉、薑黃飯、黑咖喱醬、季節時蔬、溫泉蛋）
擺盤非常精緻又漂亮
雞腿肉鮮嫩多汁，咖喱醬給的份量還蠻多的，加上薑黃飯以及半熟的溫泉蛋，很有飽足感～
溫泉蛋切開還會爆漿流到飯裡，超好吃的～
每日限量甜點110元有三種：琥珀三溫糖布丁、焙茶草莓戚風蛋糕、御抺茶巴斯克乳酪蛋糕。
這裡讓人感覺好放鬆，燈光美、氣氛佳，是台北鬧中取靜，聚餐好所在～
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Waku waku pasta
台北市信義區松高路11號4樓
營業時間：11:00-22:00
電話：02 2722-9939
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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