全台第一家巧克力專飲店！喝杯可可豆起源飲品　吃巧克力鍋環遊世界

【圖／文：行遍天下】

2002年開業的巧克哈客Chocoholic英譯為「吃巧克力上癮的人」，是台灣第一家巧克力專飲店，主理人邱紹民被稱為癡迷巧克力的男人，從開業迄今順著巧克力歷史發展的軌跡，從飲品、甜點到料理，完美再現出數十種世界各地不同形態的巧克力滋味。

巧克力職人 邱紹民Shaw

巧克力就像是一種「日常」的存在，從小著迷巧克力的辣、苦、酸、甜各種風味，更跟著巧克力足跡從美洲、歐洲、亞洲，到世界各地去旅行。

▲巧克力職人 邱紹民

「巧克哈客」為了想讓大家更認識巧克力的文化進而從飲品出發，由三千年前中南美洲的阿茲提克帝國，到歐洲的西班牙、法國、義大利，在每個國家都發展出不同的巧克力飲用方式，從文獻史料中也可看到數千年前馬雅人與阿茲提克人種植、採集可可豆主要就是製成日常的飲品來食用。初訪時可先品嚐一杯由主廚邱紹民完美還原阿茲提克帝國時期文獻上記載的飲品風味，將磨碎的可可豆加入辣椒粉、肉桂粉、茴香、荳蔻等辛香料，再配上牛奶等煮成的飲品，微調只有苦辣的原始味道，將口味變化的更溫潤順口。

▲阿茲提克熱巧克力：將微苦辣的可可飲品，解構成溫順美妙的滋味。

▲店內也展示著許多美食名人與明星的簽名杯。

還有暫時無法出國的時候，就來份經典的巧克力鍋一解想玩的癮，巧克力醬以法國、比利時等歐洲黑巧克力為基礎，搭配各國經典食材，像是法國的布里歐麵包、西班牙油條、義大利杏桃乾與台灣季節水果等，先讓味蕾環遊世界吧！

▲經典巧克力鍋：出自老闆呈現巧克力世界縮影的巧思，除了主角香滑巧克力醬外，還囊括各國搭配巧克力的經典食材。

▲來自全世界的巧克力器皿收藏品。





店家資訊

Chocoholic巧克哈客

地址：台北市大安區永康街7巷2號

電話：02-2321-5820

FB：Chocoholic 巧克哈客

時間：12:30-21:30（週三公休）

消費：阿茲提克熱巧克力140元、季節限定宇治之青生巧克力120元、經典巧克力鍋兩人份500元起





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