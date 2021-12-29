遠但值得！新北石門「白日夢」靠海咖啡廳 廢棄小學的無敵海景逆襲
udn走跳美食／LUCAS阿嬤愛旅行
磺港食不厭餐廳飽餐後，車子行駛上北部濱海公路。經過新北市石門區的白日夢Tea & Café咖啡館，友人立即喊停：「這所廢棄的小學分校改成咖啡館了，可以看無敵海景躲一下日頭，停車場很大，不用路邊停車」，眾人瞬間生龍活虎地清醒過來。從二年三班推門進教室落座，透過大片窗景視線落在海平面上，真心覺得是嘰嘰喳喳亂聊一通的好所在。
【白日夢Tea & Café】
地址：新北市石門區阿里荖47之2號
Google電子地圖>>白日夢Tea & Café
電話：02╴26380045
營業：
周一-周五（早上11點-下午6點）
周六-周日（早上11點-下午7點30分）
低銷：有。一杯飲料。
白日夢Tea & Café臉書>>請點此
有停車場和大操場適合親子戶外遊戲，因為室內空間大座位很多，所以不接受訂位。不過，根據現場經驗，大家多會選擇坐小學課桌椅，回味一下童年。
對於夏日冷飲的風情，我們推薦西西里冰咖啡、冰滴咖啡和冰拿鐵。白日夢的西西里咖啡以撒上去細碎的檸檬，取代切片檸檬與砂糖的組合。對於不嗜苦味的我，酸度與甜度融化在咖啡香中，喝到了舒暢的小清新口感。
同行大哥狂戀咖啡，選擇味道更為細膩能萃取出較濃郁咖啡味的冰滴咖啡。淑女型的友人選擇安全牌的冰拿鐵，鮮奶奶泡和咖啡的漸層身影，果然婀娜多姿多了豐美的奶香。
白日夢Tea & Café的主要提供的Menu（均銷150元/人）
1.手沖精選莊園黑咖啡
2.精選功夫茶
3.白日夢精選飲品果汁氣泡飲冰沙
4.鬆餅糕點麵包
果然是低年級的2年3班。對大人來說，課桌椅蠻低矮的，像我這樣的厚片阿嬤就不入鏡了，來看大海比較水噹噹。
混搭進小學課室的是「大人」風格，無論日常生活中釉燒或是陶器的壺杯碗盤，更多添加些許文藝氣息，或許白日夢這塊園地，也是地方藝術工作者展演的舞台。
跟著阿嬤去旅行
駕車遊北海岸小旅行，不妨以野柳地質公園為早上攻略，中午在金山磺港食不厭餐廳飽食，下午來白日夢Tea & Café眺望療癒的海岸風光，飲來些許涼意，會是串起來很舒服的旅程。
白日夢Tea & Café
地址：新北市石門區阿里荖47之2號
Google電子地圖>>白日夢Tea & Café
電話：02╴26380045
營業：
周一-周五（早上11點-下午6點）
周六-周日（早上11點-下午7點30分）
低銷：有。一杯飲料。
文章來源：LUCAS阿嬤愛旅行 FB：LUCAS阿嬤愛旅行
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