快訊

嘉義男懸賞50萬尋英國短毛貓 「破產也要找回來」

手刀預備！雙鐵春節連假車票 周四凌晨零時開搶

遠但值得！新北石門「白日夢」靠海咖啡廳　廢棄小學的無敵海景逆襲

LUCAS阿嬤愛旅行 / 文、圖／LUCAS阿嬤

udn走跳美食／LUCAS阿嬤愛旅行

磺港食不厭餐廳飽餐後，車子行駛上北部濱海公路。經過新北市石門區的白日夢Tea & Café咖啡館，友人立即喊停：「這所廢棄的小學分校改成咖啡館了，可以看無敵海景躲一下日頭，停車場很大，不用路邊停車」，眾人瞬間生龍活虎地清醒過來。從二年三班推門進教室落座，透過大片窗景視線落在海平面上，真心覺得是嘰嘰喳喳亂聊一通的好所在。

【白日夢Tea & Café】

地址：新北市石門區阿里荖47之2號

Google電子地圖>>白日夢Tea & Café

電話：02╴26380045

營業：

周一-周五（早上11點-下午6點）

周六-周日（早上11點-下午7點30分）

低銷：有。一杯飲料。

白日夢Tea & Café臉書>>請點此

有停車場和大操場適合親子戶外遊戲，因為室內空間大座位很多，所以不接受訂位。不過，根據現場經驗，大家多會選擇坐小學課桌椅，回味一下童年。

對於夏日冷飲的風情，我們推薦西西里冰咖啡、冰滴咖啡和冰拿鐵。白日夢的西西里咖啡以撒上去細碎的檸檬，取代切片檸檬與砂糖的組合。對於不嗜苦味的我，酸度與甜度融化在咖啡香中，喝到了舒暢的小清新口感。

同行大哥狂戀咖啡，選擇味道更為細膩能萃取出較濃郁咖啡味的冰滴咖啡。淑女型的友人選擇安全牌的冰拿鐵，鮮奶奶泡和咖啡的漸層身影，果然婀娜多姿多了豐美的奶香。

白日夢Tea & Café的主要提供的Menu（均銷150元/人）

1.手沖精選莊園黑咖啡

2.精選功夫茶

3.白日夢精選飲品果汁氣泡飲冰沙

4.鬆餅糕點麵包

果然是低年級的2年3班。對大人來說，課桌椅蠻低矮的，像我這樣的厚片阿嬤就不入鏡了，來看大海比較水噹噹。

混搭進小學課室的是「大人」風格，無論日常生活中釉燒或是陶器的壺杯碗盤，更多添加些許文藝氣息，或許白日夢這塊園地，也是地方藝術工作者展演的舞台。

跟著阿嬤去旅行

駕車遊北海岸小旅行，不妨以野柳地質公園為早上攻略，中午在金山磺港食不厭餐廳飽食，下午來白日夢Tea & Café眺望療癒的海岸風光，飲來些許涼意，會是串起來很舒服的旅程。

白日夢Tea & Café

地址：新北市石門區阿里荖47之2號

Google電子地圖>>白日夢Tea & Café

電話：02╴26380045

營業：

周一-周五（早上11點-下午6點）

周六-周日（早上11點-下午7點30分）

低銷：有。一杯飲料。

文章來源：LUCAS阿嬤愛旅行 FB：LUCAS阿嬤愛旅行

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 拿鐵 鬆餅 公園 公路 走跳旅遊

相關新聞

遠但值得！新北石門「白日夢」靠海咖啡廳　廢棄小學的無敵海景逆襲

udn走跳美食／LUCAS阿嬤愛旅行 磺港食不厭餐廳飽餐後，車子行駛上北部濱海公路。經過新北市石門區的白日夢Tea & Café咖啡館，友人立即喊停：「這所廢棄的小學分校改成咖啡館了，可以看

台北6間爆夯「復古酒吧」精選！迷幻霓虹燈下微醺，感受《華燈初上》同款魅力

無酒不歡的人看過來！大家在看完夯劇《華燈初上》後，就掀起了一股懷舊風，而台北不夜城隨著疫情趨緩逐漸開張，這些藏身在台北各個角落的酒吧也慢慢亮起霓虹燈，等著各位「酒鬼們」的到來。台北是著名的酒吧重鎮，肯定少不了最酷的復古風格，今天ReadyGo就要來為大家介紹幾間，你可能曾經跟它擦身而過的復古酒吧。

不限時＋有插座！台北石牌捷運站「布拉格咖啡館」餐點不輸高檔義式餐廳

udn走跳美食／老錢 有在石牌站附近走跳的朋友看過來～今天要跟你們分享的是一間路過可能不一定會發現⋯但是裡頭的餐點非常不簡單然後空間寬敞、布置用心而且用餐不限時間又提供免費插座供客人使用的好餐廳

淡水老街「泰迪熊禮物盒燈海、聖誕樹窗屋」浪漫爆棚！沿河岸漫步紫藤花光廊

大人小孩都喜愛的聖誕節即將到來，各地隨處都可以看到繽紛閃亮的聖誕裝置，近日新北淡水老街也搭建了許多浪漫的聖誕燈飾，有夢幻的紫藤花光廊，還有雙色愛心拱門免費拍，快約另一半來這裡約會吧。

港灣美景第一排！廢棄國小變身基隆最美書店　喝茶看海愜意擁抱雨都

今年冬天基隆很潮，不是陰雨潮濕，而是引領風潮。斗大的KEELUNG地標旁進駐了太平青鳥書店，讓廢校後的太平國小煥然一新；選一本好書面對大海閱讀，多麼愜意。

淡水&八里最美河濱光雕、超Q屁屁聖誕老人！新北4大耶誕新景點，三峽「五愛虎」萌炸

新北人今年行程滿檔到明年！隨著聖誕及跨年將至，各地區都有專屬亮點可以遊賞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。