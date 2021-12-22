淡水老街「泰迪熊禮物盒燈海、聖誕樹窗屋」浪漫爆棚！沿河岸漫步紫藤花光廊

從雙溪區好寧靜的牡丹車站前出發，即將在2022年初展開試營運的「三貂嶺隧道、三爪子隧道」是將舊時宜蘭線鐵路隧道，歷經30年荒廢的重新「打開」後，在嚴守著設計師修舊、仿古、不破壞生態的堅持之下，倚著已經自然長成的林相、流水與山林生態，建造出全台第一條「鋼筋自行車道」，騎乘穿梭在裡頭直到隧道盡頭在幽暗中，設計師利用水池設計讓洞口從黑到亮，與三貂嶺翠綠山色相印成讓人驚艷的鏡面反射倒影，幸運的話還能跟對岸火車相遇呢！

2021-12-18 10:00