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淡水老街「泰迪熊禮物盒燈海、聖誕樹窗屋」浪漫爆棚！沿河岸漫步紫藤花光廊

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：淡水區公所、金色淡水FB
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12月全台灣都沉浸在歡樂的聖誕氣氛之中，新北市淡水老街也佈置許多聖誕燈飾，在街道上搭建了一座高10公尺的聖誕樹，特別的是，這是裝飾了窗戶的聖誕樹屋，吸引了許多遊客前來朝聖，在一旁還有一座夢幻的紫色紫藤花光廊，沿著淡水河岸走欣賞這些聖誕裝飾，浪漫程度絕對破表。

今年淡水老街以「2021聖誕節 愛在淡水」為主題，於火車頭廣場正式展開聖誕活動，有最高10公尺的聖誕樹屋，上面裝飾一扇扇圓弧窗戶，充滿童趣，在一旁還有一隻巨大穿著紅色衣服的泰迪熊燈飾坐在紅色的大禮物盒中，像是走進了巨人的聖誕城之中，模樣超吸睛。

▲圖片來源：淡水區公所、金色淡水FB
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同時一旁還有雙色愛心拱門以及一座夢幻紫藤花廊，就連火車頭模型也都掛上了黃色燈飾，在夜晚點燈時為淡水老街增添了聖誕節氛圍。從老街廣場至馬偕公園還有許多燈飾以及科技投影造景等著大家來探訪，淡水老街的聖誕燈飾將從12月11日展出至明年2月16日，要和大家一起歡慶聖誕節、跨年還有農曆新年，各位快點計畫一下，來到美食林立還有詩意河岸的淡水老街走走逛逛吧。

▲圖片來源：淡水區公所、金色淡水FB
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2021淡水老街聖誕燈飾

活動展期：2021年12月1日~2022年2月16日，每日17:00-23:00點燈


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淡水 老街 聖誕節

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