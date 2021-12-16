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4條北海岸「創意一日遊」 享500折扣再送伴手禮

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三芝的芝蘭公園海上平台。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
三芝的芝蘭公園海上平台。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】北海岸擁有豐富的地質面貌外，還有令人驚嘆的各式美景，是適合各年齡層放鬆優閒旅遊的絕佳選擇，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）針對全民及樂齡族，打造專屬北海岸體驗一日遊，分為親子、青年、樂齡、全民四條行程，配合各族群需求精選合適景點，給民眾最完美的遊程體驗。

近期也祭出旅遊優惠方案，民眾只要報名本次指定體驗觀光一日遊程，使用紙本五倍券或國旅券，原價1500元遊程立即折扣500元，報名費變成1000元，並加贈市值500元以上伴手禮。

北海岸樂齡路線 體驗三芝農藝樂贈森林蜜

北海岸樂齡路線體驗行程，將帶領遊客來到由三芝在地藝術家與環境美學顧問設計所設計，寓意為「以緣為意、同心為象、指環為形」的芝蘭公園海上平台拍拍照。接著抵達距離不遠的富貴角燈塔公園，園區內設有平緩易行的步道，可沿著海岸散步，一邊吹著徐徐微風，一邊欣賞岬角的海岸風光，是個老少咸宜的好去處。

▲蜂蠟蠟燭DIY體驗。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲蜂蠟蠟燭DIY體驗。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

下午抵達位於環境靜謐清幽的三芝區芝柏山莊的牧蜂農場，農莊三面環山、環境清幽。農莊主人堅持用生態解說的方式把養蜂的過程公開化，農莊兼具觀光、產業等機能，是三芝區最具知名度的旅遊景點之一。

行程特別安排蜂蠟蠟燭DIY體驗，用純天然的蜂蠟親手製作環保又實用的造型蠟燭當作本次行程的完美結局，北觀處更加碼每位參加者皆可獲贈一組牧蜂農場-森林蜜做為伴手禮。

和平島生態遊 創意小島製皂DIY再贈帆布包

▲和平島風景區。　圖：Shutterstock／提供
▲和平島風景區。　圖：Shutterstock／提供

北海岸全民攻略路線體驗行程，第一站來到和平島公園，可以認識多樣化的生態環境，也了解在地文化歷史，步道周邊的生態環境豐富且多樣，植物以林投和馬鞍藤等海濱植物為主，在沿海及海域上更可見多元生態。長年經東北季風、海浪吹打而成的海蝕地形，也是不能錯過的風景，進到室內後，開始有趣又創意的小島製皂DIY活動，將果凍皂加上純天然的調色劑，揉捏成自己喜歡的顏色形狀，是最棒的紀念品。

離開和平島公園後，前往正濱漁港，打卡彩色房屋，再到基隆唯一的高地湖泊情人湖公園，湖面雖然不大，但湖岸林木茂密、山光水色相映，園區並設有環湖步道、觀景亭、吊橋等，彷彿置身在歐洲小鎮，最後每位參加者皆可獲贈一組和平島帆布三用包＋脆梅石花凍一組。

相關資訊：

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan

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