台北最新日系「單車行咖啡廳」！tokyobike遷址新開幕，萬華新富町限定漢堡必吃

偽出國清單再添一！台北萬華最新開設一家單車行結合咖啡廳的「tokyobike café」，店面位於新富町文化市場後方的日式建築，吸睛的木造古蹟與現代黑色布簾讓人秒飛日本，即日起試營運、12/21正式開幕，代表未來造訪不僅能品嘗簡餐、喝咖啡及美拍，還能享有自行車維修及保養服務，絕對是單車族出遊的必經行程。

西側大門外觀。圖／tokyobike提供

全球連鎖品牌之一的tokyobike，主打台灣門店為唯一以單車咖啡經營的複合式咖啡廳，原先為民生東路人氣玻璃屋，因租約到期遷至萬華。此次新店維持極簡元素並融入更為濃烈的日式風情，西側正門木造建築散發日系氣場，南側則在黑色布簾加持下令人如同置身京都小鎮。

南側建築景觀。圖／IG@tokyobike_taiwan授權 tokyobike內側將經典榻榻米改以現代風裝潢。圖／tokyobike提供 tokyobike內側將經典榻榻米改以現代風裝潢。圖／tokyobike提供

除了戶外座位區，內部格局也隨著開業正式曝光，店家選用淺色系及金屬家具，取代了日式榻榻米，展現創新與復古的組合。tokyobike強調保留了以往的服務及設施，餐飲方面不僅提供熱銷款「蛋沙拉塔塔醬炸雞漢堡」、小有口碑的「起司三明治系列」，也特別融入在地特色，打造新富町開幕限定漢堡「源味香素鬆蛋堡」、「大豐魚丸雙鮮蛋堡」，超適合喜愛台灣味的粉絲嘗鮮。

蛋沙拉塔塔醬炸雞漢堡、三明治系列為店面的招牌品項之一。圖／IG@tokyobike_taiwan授權

值得一提的是，即日起至12/18試營運期間，只要到店單筆消費滿200元，即贈一份薯條；而單車零配件單筆消費滿1000元送100元，官方網路商店亦同享優惠，12/21正式開幕。

「源味香素鬆蛋堡」、「大豐魚丸雙鮮蛋堡」限定漢堡。圖／tokyobike提供

tokyobike Taiwan新富町地點：台北市萬華區三水街70號1樓 （捷運龍山寺站3號出口，步行1分鐘內）營業時間：週二至週日 08:30-18:00（週一公休）

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